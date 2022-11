Marktgemeinderat Kreuzwertheim informiert sich über Folgen des Klimawandels

Gemeinderatssitzung: Waldumbau und Totholz waren wichtige Themen bei Begehung

Kreuzwertheim 13.11.2022 - 12:16 Uhr 3 Min.

Revierförster Gregor Wobschall berichtete bei der Begehung des Markgemeinderats unter anderem über den Erfolg des Biotops beim Industriegebiet Wiebelbach.

Revierförster Gregor Wobschall informierte bei der Begehung über Maßnahmen, zeigte Folgen des Klimawandels auf und beantwortete Fragen. Zuerst begutachtete man das erweiterte Biotop im Bereich des Schotterparkplatzes am Industriegebiet. Im Sommer herrsche dort viel leben, so Wobschall. Das Feuchtbiotop entstand auf staunassem Boden. Es umfasst eine Fläche von etwa 0,5 Hektar auf einer Länge von 300 Meter.

Das Anlegen wurde, so der Revierförster, von der Firma Jewa finanziert. Die 17 Biotope biete Lebensraum für viele Arten unter anderem Amphibien, Libellen und Käferarten. Im Schilfbereich fänden sich zum Beispiel viele Erdkröten. Da es dort so gut funktionierte, habe man eine Insel in der Mitte eines der Biotope als Erweiterung zu schaffen. Weiter führte er aus, die Menschen müssten sich erst an den Anblick der Totholzhaufen im Bereich gewöhnen. Für die Natur seien diese Höhepunkt der Biodiversität. Beispielsweise versteckten sich in ihren Lücken Amphibien, um zu überwintern. Zudem geben diese beim Verrotten Nährstoffe ab, erklärte er. Im Biotop werden noch heimische Pflanzen gesät, sodass eine Insektenweide um die Wasserflächen herum entsteht. Auch diese hatte die Firma gespendet.

Die leichte Neigung des Geländes ermögliche einen Verbindungsfluss zwischen den Biotopen. Zur Bedeutung des Biotops erklärte er zudem: "Amphibien brauchen temporäre Gewässer." Diese seien hier vorhanden. Gemeinderat Jan Klüpfel regte an, Informationsschilder zur Bedeutung des Biotops aufzustellen. Wobschall berichtete, dies sei bereits geplant. Ärgerlich fanden die Räte, dass sich im Biotop Müll von Nachbargrundstücken finden. Hier wäre eine Schutzlösung gut, hieß es. "Für mich ist Artenschutz auch im Wald wichtig", betonte Wobschall. Dennoch werde noch genug Brennholz anfallen.

Aktiver Waldumbau

Im anschließenden Wald ging Wobschall auf den aktiven Waldumbau ein. Kiefern nehme man zurück und fördere Buchen. "Wir gehen vom Nadel- zum Laubholz, da Letzteres beständiger gegen die Klimaerwärmung ist." Man müsse mit den Maßnahmen Gas geben, denn das Kiefernsterben nehme immer mehr zu. "Ich halte es für sinnvoll, dem Laubholz zu helfen, damit der Umbau schneller geht." Für den zukünftigen Bestand setze man auf Buchen und Eichen. Vor 20 Jahren habe es im Gebiet etwa ein Drittel Laubbäume und den Rest Nadelbäume gegeben. Aktuell sei es etwa je die Hälfte. "Genaue Daten liegen aber noch nicht vor." Kiefern kämen mit der Hitze nicht gut klar, erklärte er den Grund für das Absterben. Er erinnerte daran, dass der Spessart einst ein Laubwald war. Nadelhölzer hätte einst der Mensch eingebracht.

Von einem Bürger wurde kritisiert, dass das Holz der gefällten Bäume teils lange an den Waldwegen liegt. Wobschall erklärte, es könne dauern, bis bezahltes Holz von den Käufern abgeholt wird. "Sehen sie Holz am Wegesrand, dass nicht abgeholt wurde, und haben Interesse daran, fragen sie ruhig bei mir nach, ob es noch zu haben ist!" Man wolle alles Brennholz den Bürgern auch zur Verfügung stellen. Weiter erklärte er, so oft wie möglich setze man auf Naturverjüngung des Waldes. Dessen Vorteile seien, es ist kostenlos und es entstehe eine Vielfalt, die sich der Klimasituation anpasst.

Bäume bleiben auch im Wald

Diskussion gab es bei Begehung beim Thema Totholz, insbesondere stehendem Totholz. Wobschall erklärte, das Risiko von dort herunterfallenden Ästen auf den Weg sei eine waldtypische Gefahr. Anders sei es bei Ästen, die in Folge von Arbeiten herunterfallen, hier habe man die Pflicht zu sichern. Er sagte weiter, man schaffe es nicht, alles Totholz aus dem Wald zu entfernen." Er verwies auf Biotopbäume. Diese werden wirtschaftlich nicht mehr genutzt und dürfen eines natürlichen Todes sterben und zerfallen. Sie sind für den Artenschutz besonders interessant. Für ihren Erhalt gebe es auch Fördermittel. Man müsse je nach Situation entscheiden, ob man einen Baum stehen lassen oder ihn fälle und zum Beispiel als liegendes Totholz belasse.

Rat Michael Huth verwies darauf, dass stehendes Totholz Unfallbringer Nummer eins bei Waldarbeiten in Bayern sei. "Für mich ist Totholz in Ordnung, wenn es am Boden liegt." Die Gefährdung durch stehendes Totholz müsse man als Gemeinde nicht unterstützen. Wolle man stehende Totholz haben, müsse man auch bereit sein die Mehrkosten für die zusätzlichen Maßnahmen zu tragen, die in diesem Fall zur sicheren Waldbewirtschaftung nötig sind.

Birger-Daniel Grein