Marcus Köhler leitet jetzt das Landwirtschaftsamt

Personalwechsel: Position für den Main-Tauber-Kreis von seinem Vorgänger Meinhard Stärkel übernommen

MAIN-TAUBER-KREIS 18.11.2022 - 16:42 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Landrat Christoph Schauder (links) empfing den neuen Leiter des Landwirtschaftsamts, Marcus Köhler. Die bisherige kommissarische Amtsleiterin Jennifer Düchs, der Erste Landesbeamte und zuständige Dezernent Florian Busch freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

Marcus Köhler tritt die Nachfolge von Meinhard Stärkel an, der zum 1. Juli in den Ruhestand getreten ist. Seitdem hatte Jennifer Düchs übergangsweise die Amtsleitung inne. Ihr galt auch der besondere Dank von Landrat Schauder, dass sie die Verantwortung übernommen und das Amt in der Übergangszeit souverän geführt habe.

Landrat Christoph Schauder begrüßte die neue Führungskraft im Landratsamt: »Ich freue mich, dass der Wechsel noch in diesem Jahr geklappt hat«, sagte Schauder. Die Landwirtschaft stelle einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren im Landkreis dar. Egal, ob bei der Viehzucht, im Acker- oder Weinbau, die Themenpalette sei vielfältig. Der Landrat bezeichnete es als wichtiges Anliegen, ein gutes Verhältnis zur Landwirtschaft zu pflegen und diese angesichts der zunehmenden Bürokratisierung des Agrarwesens eng zu begleiten.

Hoch motiviertes Team

»Sie treffen auf ein gut aufgestelltes und hoch motiviertes Team mit einem tollen Betriebsklima«, erklärte der Erste Landesbeamte und zuständige Dezernent Florian Busch. Er freue sich auf die Zusammenarbeit und wünschte viel Erfolg. Marcus Köhler arbeitet seit 22 Jahren in der Landwirtschaftsverwaltung. Er stammt aus Aalen im Ostalbkreis und lebt mit seiner Familie in Ahorn. Nach Abitur, Wehrdienst und Agrarstudium in Hohenheim arbeitete Köhler zunächst in der Rinderzucht. Im Jahr 2000 trat er dann in den Dienst der Landwirtschaftsverwaltung Baden-Württemberg ein. Nach dem Referendariat am Landwirtschaftsamt Blaufelden und Ilshofen war er im Landwirtschaftsamt Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis in der Betriebswirtschaft, der Agrarstruktur und der Tierhaltung tätig. Im Jahr 2006 wechselte Köhler an die Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft (LEL) in Schwäbisch Gmünd, wo der Pflanzenbau und die Organisation von Fortbildungen seine fachlichen Schwerpunkte waren.

Während der Agrarreform 2014/2015 wurde er an das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) abgeordnet, um bei der Einführung des Förderprogramms für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) und der Novellierung der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO) zu unterstützen. Anschließend wurde er an das Bildungs- und Wissenszentrum für Schweinehaltung und Schweinezucht Boxberg (LSZ) versetzt, wo Marcus Köhler bis Oktober 2022 für die Aus- und Weiterbildung sowie den Wissenstransfer verantwortlich war.

el