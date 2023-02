Manoj Mannil neuer Chefarzt für Radiologie in Bad Mergentheim

Medizin: Wechsel im Caritas-Krankenhaus

MAIN-TAUBER-KREIS 09.02.2023 - 15:33 Uhr 1 Min.

Privat-Dozent Manoj Mannil, neuer Chefarzt am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Foto: Christiane Jansen/ckbm

Als Facharzt für Radiologie verfüge er über umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der diagnostischen und interventionellen Radiologie und habe sich unter anderem im Gebiet der Neuroradiologie spezialisiert. Darüber hinaus forsche und lehre er zum Thema Künstliche Intelligenz in der Radiologie. Zudem gehöre er der Expertengruppe des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) an, heißt es weiter.

»Eine Faszination«

»Radiologie ist für mich eine Faszination. Das Zusammenspiel zwischen der menschlichen Anatomie und Technik eröffnet uns neueste Einblicke in den menschlichen Körper - und das Dank des fortwährenden technischen Fortschritts mittlerweile in unvorstellbarer Detailschärfe«, sagt Manoj Mannil. In kaum einem anderen medizinischen Fachbereich gebe es so rasante technische Innovationen, die immer zielgenauer dabei helfen, Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen zu lassen, erklärt der Mediziner. »Die Radiologie ist für die Behandlung verschiedenster Krankheitsbilder eine unverzichtbare Schnittstelle und liefert jeder anderen medizinischen Disziplin essenzielle Beiträge für Diagnostik und Therapie. Auf die dadurch entstehende interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Fachkliniken des Caritas-Krankenhauses freue ich mich sehr«, so Mannil weiter.

Manoj Mannil ist gebürtiger Westfale. Sein Medizinstudium absolvierte er in Göttingen. Nach dem Abschluss der Humanmedizin an der dortigen Georg-August Universität folgte seine Dissertation am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen. An der Universität London absolvierte er ein Masterstudium im Bereich Advanced Neuroimaging. Kurze Zeit danach zog es Mannil in die Schweiz, wo er seinen Facharzt für Radiologie und die Subspezialisierung in Neuroradiologie ablegte. In dieser Zeit arbeitete er zudem als Assistenzarzt am Institut für Radiologie und Nuklearmedizin am Stadtspital Triemli - später am Universitätsspital in Zürich.

Es folgte eine Anstellung als Oberarzt der Klinik für Neuroradiologie am Kantonspital Aarau, wo er heute noch als Gastwissenschaftler im Einsatz ist. Vor seinem Wechsel ins Caritas-Krankenhaus war er zuletzt Leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Klinik für Radiologie des Universitätsklinikums Münster. Doch Manoj Mannil sei auch ein gefragter Wissenschaftler. Zum Thema Künstliche Intelligenz forsche er bereits seit vielen Jahren. Er habe mehrere Fachbücher veröffentlicht und internationale Preise für seine Forschungsergebnisse erhalten.

Das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie sei mit modernster Technik ausgestattet und sehr gut aufgestellt. Vor allem im Bereich künstlicher Intelligenz sei hier Vieles möglich. Eine technische Neuanschaffung sei bereits für Mitte diesen Jahres geplant: Die Installation eines hochmodernen Kernspintomografen. Zudem setzt Mannil auf die Ausbildung junger Mediziner.

