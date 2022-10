Malteser stellen sich breiter auf

Ehrenamt: Am 5. November gründet sich die »Gliederung Wertheim« - Künftig mehr Hospiz- und Trauerarbeit

Wertheim 26.10.2022 - 18:07 Uhr 2 Min.

Meike Diehm (links) und ihre Stellvertreterin Sabine Karwath führen künftig das Team der Ehrenamtlichen. Gabriele Mümpfer (rechts) schaut auch weiterhin hauptamtlich auf die Aufgaben des Malteser-Hospizdienstes. Foto: Michael Geringhoff

Alle sind in diesem Fall - und auf die vergangenen Jahre geschaut - Hunderte von im Hospizdienst betreuten Sterbenden, Tausende betreute Trauernde, rund 100 ausgebildete »Letzt-Helfer«, derzeit 80 aktive Ehrenamtler und die hauptamtlichen Kräfte, unter ihnen Hospizleiterin Gabriele Mümpfer. Sie ist für viele sozusagen »das Gesicht der Malteser in Wertheim«. Das ist gut, darin liegt aber gleichzeitig auch ein Problem, denn der Hospizdienst bindet fast alle Kräfte der Malteser.

Mehr Aufgaben

»Wir können und wollen noch mehr«, sagen die neue Ortsbeauftragte Meike Diehm und ihre Stellvertreterin Sabine Karwath. Ab November schauen die beiden ganz besonders auf die Arbeitsfelder außerhalb des klassischen Hospizdienstes, denn auch da gibt es viel zu tun. Der Stamm der Ehrenamtlichen soll ausgebaut und das Aufgabenspektrum durchaus erweitert werden. All das braucht Koordination, dafür stehen Diehm und Karwath. Ganz offiziell machen es die Malteser am Samstag, 5. November: Dann werden die neuen Ortsbeauftragten mit Empfang und Gottesdienst in der Dörlesberger Dorotheenkirche in ihre Ämter eingeführt.

Rotkreuzklinik bleibt Basis

Eine Basis vielen Arbeitens bleibt die Rotkreuzklinik. Seit 2005 gibt es die Krankenhaus-Kooperation innerhalb der die Malteser auch die beiden Palliativzimmer betreuen. Angestoßen haben sie innerhalb des Hauses auch einen Besuchsdienst, der ähnlich der »Grünen Damen« den Patienten Gutes tut und Kleinigkeiten für sie erledigt. »Corona hat uns da natürlich einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht«, sagt Gabriele Mümpfer, aber es kämen auch wieder andere Zeiten.

Trauerarbeit ist ein weiteres wichtiges Element der Arbeit der Malteser in Wertheim. Es gibt immer neue Trauergruppen, innerhalb derer Hinterbliebene im geschützten Rahmen geschlossener monatlicher Treffen über ein Jahr hinweg Austausch und Beistand finden und auch gegenseitig geben. Zudem unterhalten die Malteser das Trauercafé in der Innenstadt. Einmal im Monat, jeweils am letzten Mittwoch, kommen dort ab 16 Uhr Trauernde zusammen.

Im Angebot sind schon jetzt auch Einzelgespräche, bei denen Trauernde ihre Sorgen und Nöte loslassen können. Den Blick in die Zukunft weist unter anderem das Trauerwandern. Bislang zweimal sind die Malteser schon mit Interessierten über Stock und Stein gegangen, um unterwegs gute Gespräche zu führen und hinterher noch etwas Zeit miteinander zu verbringen. Die nächste dieser Wanderungen soll am Samstag, 19. November, nahe Külsheim starten.

Besuchsdienst geplant

Diehm und Karwath haben weitere Ideen. So planen sie, einen effektiven ambulanten Besuchsdienst aufzubauen, einen Einkaufsdienst, Kochen mit Trauernden, Theaterfahrten, Ausflüge und einiges mehr, über das aber noch nicht gesprochen werden soll.

Einer der Gründe dafür ist, dass mehr Engagement auch mehr ehrenamtliche Helfer braucht. Für Hilfe bei der Trauerbewältigung bekommen die künftigen Ehrenamtlichen über drei Wochenenden hinweg einen Ausbildungskurs.

Aber es gibt auch viele andere Hilfestellungen und nützliche Handreichungen, die in der Gesellschaft gebraucht werden. Mitmachen kann eigentlich jeder. Mindestens 16 Jahre sollte man schon alt sein, um zum Beispiel den Floh- oder Weihnachtsmarkt betreuen zu können, »Nach oben hin gibt es keine Grenze«, sagt Meike Diehm.

bKontakt zu den Maltesern mit Hauptsitz in der Wertheimer Brückengasse: Tel. 09342 8593163, Internet: https://www.malteser-hospizdienst-wertheim.de

