Maintalradweg am Tremhof und Bahnübergang im Fokus

Antrittsbesuch: Regierungspräsidentin Bay im Landkreis

MAIN-TAUBER-KREIS 08.05.2022 - 18:35 Uhr < 1 Min.

Die RP-Delegation besichtigt den Doppelbahnübergang in Königshofen mit Landrat Christoph Schauder, Erstem Landesbeamten Florian Busch, Straßenbauamtsleiter Markus Metz und Bürgermeister Lukas Braun. Foto: Landratsamt TBB/Aylin Wahl

Bei diesem Termin wurden aktuelle kreispolitische Themen besprochen, beispielsweise die Situation am Doppelbahnübergang in Königshofen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. »Wir stehen partnerschaftlich an der Seite des Regierungspräsidiums und sagen Ihnen unsere volle Unterstützung zu«, wird Landrat Christoph Schauder in der Mitteilung zitiert. »Für den Landkreis bedeutsame Projekte wie den Maintalradweg Tremhof-Rosenmühle oder die Ortsumfahrung Königshofen können wir nur gemeinsam umsetzen. Die Fachämter im Landratsamt werden bei diesen Planungsprozessen das Regierungspräsidium unterstützen«, erklärte Schauder.

»Der Austausch auf Fachebene zwischen Regierungspräsidium und Landkreis ist wichtig, um Dinge voranzubringen - daran werden wir weiterhin festhalten«, sagte Regierungspräsidentin Bay laut Mitteilung. Aus diesem Grund habe auch Stefan Heß, RP-Abteilungspräsident Mobilität, Verkehr und Straßen, Bay bei ihrem Besuch begleitet.

Nachdem sich Regierungspräsidentin Bay einen Überblick über die Liegenschaften des Landratsamtes verschafft hatte, stellte der Landrat kurz den Landkreis vor. Im Anschluss daran verschaffte sie sich einen Einblick in die Ausstattung der beruflichen Schulen im Landkreis - unter anderem mit einem Besuch an der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim inklusive der Besichtigung neu angeschaffter CNC-Fräsmaschinen.

Gemeinsam mit dem Landrat, dem Ersten Landesbeamten Florian Busch, Bürgermeister Lukas Braun und Straßenbauamtsleiter Markus Metz informierten sich die RP-Vertreter auch über die Situation am Doppelbahnübergang in Königshofen und besprachen mit den Beteiligten die verschiedenen Varianten zur Verbesserung.

scm