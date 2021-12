Mainfähre Wertheim fährt bald wieder am Wochenende

Verkehr: Neuer Fährmann nach Jahreswechsel im Einsatz

Wertheim 17.12.2021 - 13:01 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die notwendige personelle Besetzung ist gewährleistet, nachdem ein weiterer Fährmann gefunden und qualifiziert wurde. Zunächst allerdings macht die Fähre Weihnachtspause: Vom 24. bis 26. Dezember setzt sie nicht über. Zwischen den Jahren, vom 27. bis 30. Dezember, fährt sie nach dem Winterfahrplan, so die Mitteilung.

Fahrt ab 2. Januar

Der Betrieb ruht nochmals über Silvester, also am 31. Dezember und am 1. Januar. Ab Samstag, 2. Januar, verkehrt sie dann fahrplanmäßig auch an den Wochenenden. Der Fahrplan und alle weiteren Informationen stehen auf der Internetseite des Zweckverbands Mainhafen und Fähre unter https://www.mainhafen-wertheim.de/mh/faehre, heißt es abschließend.

el