Main-Tauber-Kreis bringt Energiesparpaket auf den Weg

Nur noch 19 Grad in Räumen des Kreises

Heizung runter drehen: Büros und Werkstätten des Main-Tauber-Kreises dürfen nur auf maximal 19 Grad beheizt werden. Foto: Gunter Fritsch

Der Höchstwert für die Lufttemperatur von 19 Grad Celsius gelte dabei für Arbeitsräume in öffentlichen Gebäuden, nicht jedoch für Schulen und Kindertagesstätten. Das Amt für Immobilienmanagement arbeite derzeit an einer "Dienstanweisung Energie", die in Kürze in Kraft treten solle, erläuterte Landratsamtssprecher Markus Moll auf Anfrage dieser Redaktion das weitere. Dabei gehe es darum, dass die Kreisverwaltung Vorbild für alle Bürgerinnen und Bürger sein wolle, Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren und langfristig den gesamten Energiebedarf etwa für kreiseigene Gebäude aus erneuerbaren Quellen zu decken.

Betroffen von den Energieeinsparmaßnahmen der Stadt Wertheim ist der Landkreis bei den kreiseigenen Hallen, wie der SH II in Bestenheid. Hier plant die Stadt, die Abläufe so zu optimieren, dass die Hallen bereits früher am Abend schließen können. Die Belegungsplanung für die Sporthallen des Beruflichen Schulzentrums Wertheim mache die Stadtverwaltung Wertheim, so Landratsamtssprecher Moll. Die Nutzung werde anschließend auf Stundenbasis mit dem Landratsamt abgerechnet. Hierbei sei dem Kreis "jede Optimierung recht".

Keine zusätzlichen Schließtage

Das Landratsamt plane keinerlei zusätzliche Schließtage für seine Verwaltungen aufgrund der aktuellen Energiekrise, heißt es weiter. Das Dienstleistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger werde in vollem Umfang aufrecht erhalten.

Dabei werden in der Dienstanweisung nicht nur Zuständigkeiten geregelt, wer sich um eine möglichst hohe Energieeffizienz von Gebäuden, Fahrzeugen und Gerätschaften zu kümmern hat. Es werden auch Regeln für den Betrieb der haustechnischen Anlagen festgelegt. Und die Nutzer von Fahrzeugen und Gebäuden erhalten Verhaltensregeln, wie sie möglichst sparsam mit Energie umgehen können. Dazu gehört etwa auch, dass in den Büros der Landkreisverwaltung der Einsatz von elektrischen Zusatzheizungen wie Heizlüfter oder Ölradiatoren untersagt sind.

Beleuchtungen in Büros und Werkstätten sollen nur "bei tatsächlichem Bedarf" eingeschaltet werden und sind bei Verlassen des Raumes auszuschalten. Die Zahl der Drucker in den Büros soll überprüft, wo möglich sollen Drucker gemeinsam genutzt werden. Private Elektronikgeräte dürfen nicht genutzt, Kühlschränke, so sie nicht genutzt werden, ausgeschaltet werden.

Umfangreiche Regeln gibt es auch für die gerade begonnene Heizperiode: So soll in den kreiseigenen Gebäuden die Dauerlüftung vermieden, Bürotüren grundsätzlich geschlossen gehalten, Heizungen in Treppenhäusern und Fluren lediglich auf Frostschutz eingestellt werden, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Die Nutzung von Aufzügen ist zudem einzuschränken, es sei denn, Personen haben körperlichen Einschränkungen oder müssen schwere Gegenstände transportieren.

Hintergrund: Verordnung zur Energieversorgung Die Bundesregierung hat zum 1. September die "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen" (Kurzfristenergiesicherungsverordnung, EnSikuV) erlassen. Ziel dieser Verordnung ist es, eine Energie-Notfallsituation in diesem und im nächsten Winter zu vermeiden, heißt es in einer Erläuterung der Stadt Wertheim zu den jetzt im Gemeinderat beschlossenen kurzfristigen Energiesparmaßnahmen. Ziel der jetzt ergriffenen Energiesparmaßnahmen, sei es, die Gaslager so weit zu befüllen, dass Deutschland ohne eine Mangelsituation durch den Winter kommt. Außerdem soll bei stark gestiegenen Preisen für alle Energieträger der Verbrauch spürbar reduziert werden, um Kosten für jeden Einzelnen zu sparen. gufi