Main-Tauber-Kreis verlängert Modellprojekt an beruflichen Schulen bis 2025

Ausbildungsvorbereitung: Schulzentrum Wertheim erhält eine Vollzeitstelle - Hohe Erfolgsquote

Main-Tauber-Kreis 31.03.2022 - 16:38 Uhr < 1 Min.

Unter Pandemie-Bedingungen werden am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) und am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium derzeit die Abiturprüfungen geschrieben. Archivfoto: Riffenach Bildunterschrift 2021-05-15 --> Unter Pandemie-Bedingungen werden am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) und am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium derzeit die Abiturprüfungen geschrieben. Archivfoto: Peter Riffenach

Mit der Weiterführung des Bildungsgangs an den beruflichen Schulen soll auch das regionale Übergangsmanagement bis 2025 mit einer halben Stelle fortgeführt werden. Ursprünglich hätte das Projekt Ende August geendet. Im Zuge des Übergangs von der Schule in den Beruf an den Beruflichen Schulen zielt das Projekt grundsätzlich darauf, mehr Jugendlichen den Einstieg in die Ausbildung und den Beruf zu ermöglichen. Dabei sollen vor allem schwächere Schüler beim Übergang Schule-Beruf gefördert werden, erläuterte Dezernatsleiterin Ursula Mühleck die Ziele.

Der Bildungsgang AV-Dual umfasst das Lernen an der Schule und im Praktikumsbetrieb. Die Schüler werden durch sozialpädagogische Begleitung in der Schule einzeln gefördert und erhalten eine Ganztagsbeschulung. Derzeit nehmen im gesamten Main-Tauber-Kreis rund 200 Schülerinnen und Schüler an dem Modellprojekt teil. Allein 110 Schüler in 13 Klassen sind es am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Wertheim. 63 Schüler sind es an der Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung Bad Mergentheim, 27 an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim. Dabei zeige die hohe Erfolgsquote im Main-Tauber-Kreis, die sich in der Vermittlung der Schüler in eine Ausbildung dokumentiert, wie entscheidend die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb ist.