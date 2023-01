Main-Tauber-Kreis rechnet mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen

Neue Unterkünfte

Main-Tauber-Kreis 20.01.2023 - 11:11 Uhr 3 Min.

Im Einzelnen bedeutet dies: Nur die Zahl der den Kreisen vom Land zugewiesenen Asylantragsteller steigt bereits seit dem vierten Quartal 2021. Nach einem Rückgang im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres seien die Zahlen "aktuell sehr hoch", heißt es aus dem Landratsamt. Im Oktober 2021 musste der Main-Tauber-Kreis 64 Personen aufnehmen, im November waren es 55 und im Dezember 62 Personen. Auch für Januar sind es erneut 52 Personen, für die der Landkreis verpflichtet ist, in der sogenannten vorläufigen Unterbringung Wohnraum zu schaffen.

Ein Zimmer in der neuen Gemeinschaftsunterkunft in der Niels-Bohr-Straße in Tauberbischofsheim. Außer diesen Zimmern mit zwei Betten, gibt es noch Familienzimmer und barrierefreie Zimmer. Foto: Aylin Wahl/Landratsamt Main-Tauber

In diesen Zahlen noch nicht enthalten ist die Gruppe der Menschen, die vor den Kriegsfolgen aus der Ukraine flüchtet und über die Zuteilung des Landes im Landkreis in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden muss. Wie viele Menschen über diesen Weg in den Landkreis kommen, sei allerdigns nur sehr schwer einzuschätzen, so Pressesprecher Markus Moll, weil ihre Zahl sehr stark schwanken könne. In der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres etwa waren es 16 Personen aus der Ukraine, die in der vorläufigen Unterbringung des Main-Tauber-Kreises eine neue Bleibe fanden. In der 13. Woche hatte das Land 13 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für den Landkreis angekündigt.

In jedem Schlafraum in der neuen Gemeinschaftsunterkunft des Main-Tauber-Kreises in Unterwittighausen stehen jeweils drei Betten und Spinde. Außerdem gibt es einen Tisch mit Stühlen und einen Kühlschrank. Foto: Markus Moll/Landratsamt Main-Tauber

Schließlich gibt es noch eine dritte Gruppe von Flüchtlingen, für die der Landkreis mit seinem Jugendamt zuständig ist: die sogenannten unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Auch für diese Gruppe sind die Zahlen im vergangenen Jahr "stark angestiegen", heißt es aus dem Landratsamt. Konkret: Derzeit versorgt das Jugendamt, das in der Regel auch die Vormundschaft über die Minderjährigen hat, 33 Flüchtlinge unter 18 Jahren. Aufnehmen müsste der Landkreis allerdings bis zu 39 minderjährige Flüchtlinge. "Deswegen rechnen wir weiterhin mit Zuweisungen", lautet die Prognose von Landratsamtssprecher Markus Moll.

Eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und geflüchtete Menschen aus der Ukraine ist Ende 2022 auf dem ehemaligen Kasernenareal in Tauberbischofsheim entstanden. Hier haben 132 geflüchtete Menschen Platz. Foto: Aylin Wahl/Landratsamt Main-Tauber

Um all diesen Menschen Wohnraum anbieten zu können, hat der Main-Tauber-Kreis allein Ende des vergangenen Jahres in zwei Gemeinschaftsunterkünften Platz für insgesamt bis zu 186 Asylbewerber und geflüchtete Menschen neu geschaffen. In einem ehemaligen Mannschaftsgebäude auf dem früheren Kasernengelände in Tauberbischofsheim, das sich im Besitz der Stadt Tauberbischofsheim befindet, können bis zu 132 Personen unterkommen. 54 geflüchtete Menschen haben in 18 Dreibettzimmern Platz, die in einer modernen Wohncontaineranlage am Ortsrand der kleinen Ortschaft Unterwittighausen steht.

Unterkünfte für 680 Menschen

Wie dynamisch die Entwicklung ist, zeigen diese Zahlen: Seit Januar vergangenen Jahres wurden allein sechs neue Unterkünfte im Main-Tauber-Kreis in Betrieb genommen - zusätzlich zu den vier bereits zuvor bestehenden Gemeinschaftsunterkünften (zwei in Bad Mergentheim, eine in Tauberbischofsheim und eine weitere in Külsheim). Ohne eine Unterkunft in Königshofen, die nur für die übergangsweise Aufnahme von Frauen und Kindern vorgesehen ist, derzeit bis zu 680 Plätze im Main-Tauber-Kreis für Flüchtlinge zur Verfügung. Zum Jahresende, so heißt es aus dem Landratsamt, seien es dagegen nur etwa 260 Plätze gewesen. In Külsheim soll ein weiteres ehemaliges Kasernengebäude zu einer Unterkunft für bis zu 120 Menschen umgebaut werden. Ein konkretes Datum für eine Belegung steht laut Landratsamt allerdings noch nicht fest.

Zweckmäßig eingerichtet: Der Küchenraum der neuen Wohncontaineranlage am Ortsrand von Unterwittighausen verfügt über Herde, Arbeitsflächen und Spülen. Foto: Markus Moll/Landratsamt Main-Tauber

Zugleich arbeite die Landkreisverwaltung aber weiter "mit Hochdruck" daran, neue Gemeinschaftsunterkünfte zu akquirieren, so Landratsamtssprecher Markus Moll. Dabei habe die Verwaltung allerdings, wie bei anderen Bauvorhaben auch, mit dem Personalmangel am Bau und Lieferengpässen bei Material und Ausstattung zu kämpfen, was zu Verzögerung bei der Fertigstellung von neuen Flüchtlingsunterkünften führe. Schließlich sei es auch nicht immer einfach, das für die Betreuung der Flüchtlinge notwendige Personal (etwa im Ausländeramt oder in den Unterkünften Sozialpädagogen und Hausmeister) zu finden. Ausgeschriebene Stellen könnten "teils nicht oder sehr verzögert besetzt werden, schildert Moll die Personalengpässe.

Hintergrund: Kommunale Anschlussunterbringung Nach einer zeitlich begrenzten Phase der vorläufigen Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises schließt sich für Flüchtlinge die sogenannte kommunale Anschlussunterbringung an. Die 18 Gemeinden und Städte des Main-Tauber-Kreises sind verpflichtet, für die ihnen zugewiesenen Personen Wohnraum zu finden. Da der Wohnungsmarkt sehr angespannt sei, falle es den Kommunen allerdings immer schwerer, entsprechende Unterkünfte zu finden, heißt es aus dem Landratsamt. Laut Mitteilung der Stadt sind auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim aktuell 151 Personen in 41 Wohnungen untergebracht. Der Wohnungsbestand für die Anschlussunterbringung sei »derzeit ausreichend«. Wohnungssuchende kommen derzeit ausschließlich aus der Ukraine, so Pressesprecherin Angela Steffan. Rund 70 Wohnungen seien für diese Personengruppe aus der Wertheimer Bevölkerung angeboten worden. Im vergangenen Jahr hatte der Landkreis der Stadt Wertheim insgesamt 55 geflüchtete Menschen (Ukraine und andere Nationalitäten) zugewiesen. Im Rathaus geht man für 2023 mit weiter steigenden Zuweisungszahlen aus. ()