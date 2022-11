Main-Tauber-Kreis investiert in den Ausbau der Radwege 1,55 Millionen Euro

Planungen sollen 2023 beginnen

MAIN-TAUBER-KREIS 03.11.2022 - 11:28 Uhr 1 Min.

Fehlende Radwege entlang der Kreisstraßen - wie hier von Urphar nach Dietenhan - werden von den Teilnehmern des ADFC-Radklimatests vielfach beklagt. Alltagsradeln werde so erschwert, um bequem und risikolos von zu Hause auf die Arbeit oder zum Einkaufen zu gelangen. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2021-05-04 --> Fehlende Radwege entlang der Kreisstraßen - wie hier von Urphar nach Dietenhan - werden von den Teilnehmern des ADFC-Radklimatests vielfach beklagt. Alltagsradeln werde so erschwert, um bequem und risikolos von zu Hause auf die Arbeit oder zum Einkaufen zu gelangen. Fotos (6): Gunter Fritsch

Die Projekte liegen in der Baulast der Kommunen, der Landkreis bezuschusse sie in der Regel mit 50 Prozent, erläuterte Landrat Christoph Schauder.

Die Planungen für den Radweg durch das Kembachtal, und zwar auf dem Abschnitt zwischen Urphar und Dietenhan, sollen im kommenden Jahr starten. Gleiches gilt für den Radweg von Oberwittighausen nach Gützingen. Weiter sind vier andere Projekte: Der Neubau der Radwege von Markelsbach nach Apfelbach und von Werbach nach Böttigheim soll 2023 starten. Die Trasse von Markelsbach nach Apfelbach kostet rund 1,8 Millionen Euro. Nach Abzug der Landesförderung trägt der Kreis rund 209.000 Euro der Kosten. Baubeginn ist für Frühjahr 2023 vorgesehen.

Bauliche Verbesserungen soll es auf dem Radweg von Oberwittighausen über Kirchheim an die bayerische Landesgrenze geben. Saniert werden soll zudem der Radweg im Anschluss an den Johannessteg im Kurpark Bad Mergentheim. Der Johannessteg wird mit Geldern des Bundes, des Landes und der Stadt Bad Mergentheim neu gebaut, teilte Schauder jüngst bei seiner Haushaltsrede 2023 mit.

Radwegplanungen

Das vom Land beschilderte Radwegenetz im Main-Tauber-Kreis hat nach Angaben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg aktuell eine Gesamtlänge von etwa 190 Kilometern.

Darin enthalten sind sowohl Alltags- und Freizeitstrecken, wie auch die Landesradfernwege. Wie aus einer Anfrage des Wahlkreisabgeordneten Wolfgang Reinhard (CDU) an das Verkehrsministerium hervorgeht, befinden sich an Bundes- und Landesstraßen im Main-Tauber-Kreis derzeit 13 Projekte in Planung, drei seien im Bau oder in der Ausschreibung.

Im Rad- und Fußverkehrsförderprogramm sollen weitere rund 2,4 Millionen Euro zum Ausbau des Radwegenetzes in den Main-Tauber-Kreis fließen. Diese Gelder aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz seien allerdings noch nicht bewilligt, teilt Reinhard mit.

Bis 2030 plant das Land zudem den Ausbau von »attraktiven, direkten und sicheren Verbindungen« im sogenannten Radnetz Baden-Württemberg, teilt das Verkehrsministerium mit. Im Main-Tauber-Kreis zählen unter anderem Teile des Radklassikers »Liebliches Taubertal« und weitere Routen vor allem im südlichen Landkreis zu diesem Landes-Radnetz.

gufi