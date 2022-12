Main-Tauber-Kreis hat Ende 2021 rund 14,8 Millionen Schulden

Jahresrechnung: Deutliche Verbesserung erzielt - Frei verfügbare Mittel um 4,18 Millionen abgebaut - Verbindlichkeiten werden wachsen

MAIN-TAUBER-KREIS 08.12.2022 - 15:09 Uhr 1 Min.

Zugleich hatte der Landkreis zum Ende vergangenen Jahres einen Schuldenstand von rund 14,8 Millionen Euro im Kernhaushalt. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Main-Tauber (AMWT) war schuldenfrei. Zuvor hatte der Leiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts, Michael Haas, in seinem Prüfbericht die Zahlen erläutert.

Besseres Jahresergebnis

Das finanzielle Jahr 2021 des Kreishaushalts schließe mit einem ordentlichen Ergebnis von 5,58 Millionen Euro ab und liege damit um rund 9,31 Millionen Euro über dem geplanten Ergebnis, das mit einem Minus von 3,72 Millionen Euro hätte abschließen sollen. Dabei ergibt sich die Ergebnisverbesserung in der Schlussrechnung allerdings kaum durch Mehreinnahmen, die Haas in der Summe über alle Konten lediglich auf 500.000 Euro bezifferte. Rund 9,26 Millionen Euro wurden durch geringere Ausgaben erzielt.

Zum Ende des Jahres 2021 hatte der Landkreis einen Schuldenstand von insgesamt rund 14,8 Millionen Euro in seinem Kernhaushalt. Rein rechnerisch hatte damit jeder Kreisbürger 111 Schulden. Weniger als im Vergleich zum Landesdurchschnitt mit rund 127 Euro pro Kopf, was SPD-Kreisrat Thomas Kraft (Wertheim) positiv bewertete. Man habe 2,16 Millionen Euro Schulden getilgt und zugleich keine Darlehen aufnehmen müssen, womit der Schuldenstand auf rund 14,8 Millionen Euro gesunken sei, lobte Kraft. Schuldenfrei ist weiterhin der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, dessen Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 die Kreistagsmitglieder ebenfalls einstimmig zustimmten.

Schuldenanstieg erwartet

Der Bestand an verfügbaren Mitteln im Kernhaushalt schrumpfte im Verlauf des Haushaltsjahres um 4,18 Millionen Euro auf rund 13,75 Millionen Euro zum Ende des Jahres 2021. Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren fortsetzen werde, worauf Haas in seinem Ausblick hinwies. Bei geplanten Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025 von rund 103,51 Millionen Euro geht der Rechnungsprüfer davon aus, dass es zu einem »starken Anstieg der Schulden« und dem kompletten Aufbrauchen der frei verfügbaren Mittel kommen werde.

Eine Einschätzung, die auch FDP-Kreisrat Albrecht Rudolf (Werbach) teilte. 2024 und 2025, so seine Prognose, werde die Verschuldung im Kreis-Haushalt »deutlich steigen«.

