Main-Tauber-Kreis fährt bei der E-Mobilität hinterher

Ladestationen: Der Almosenberg in Wertheim entwickelt sich zum Hot Spot

Main-Tauber-Kreis 18.11.2022 - 14:00 Uhr 4 Min.

Wie aus einer aktuellen Zusammenstellung der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg (E-Mobil BW GmbH) hervorgeht, fuhren Ende September dieses Jahres knapp 128.000 reine Elektro-Pkw auf Baden-Württembergs Straßen. Der Main-Tauber-Kreis fährt bei der E-Mobilität aber noch immer hinterher: Lediglich 1743 Elektro- und Hybridfahrzeugen waren im Kreis Anfang 2022 zugelassen. Die wenigsten im gesamten Land Baden-Württemberg. Im Vergleich zum Vorjahr gab es nach den Zahlen der Landesagentur in Baden-Württemberg ein Plus von 64 Prozent bei den rein elektrisch betriebenen Personenwagen. Zum Vergleich: Auf Deutschlands Straßen, auch diese Zahlen hat E-Mobil BW vom Kraftfahrtbundesamt ermittelt, waren Ende September 757.000 reine Elektro-Pkw unterwegs (plus 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Zudem verdoppelte sich sich auch der Anteil der Plug-in-Hybride im Vergleich zum Vorjahr. Laut der Landesagentur stieg deren Anteil binnen eines Jahres in Baden-Württemberg um etwa 54 Prozent auf inzwischen rund 116.000 Fahrzeuge.

Spannend ist nun der Blick in die Region Heilbronn-Franken: Auch für die zur Region zählenden Landkreise und den Stadtkreis Heilbronn ermittelt die Landesenergie-Agentur regelmäßig den Bestand an Elektro- und Hybridfahrzeugen. Zuletzt wurden die Zahlen zum 1. Januar 2022 zusammengetragen. Der Blick in den Main-Tauber-Kreis zeigt, dass gerade in ländlich strukturierten Landkreisen im Norden Baden-Württembers die Zahl der Elektrofahrzeuge noch immer deutlich niedriger ist, als etwa in dicht besiedelten Stadtkreisen oder im Süden Baden-Württembergs. Im Main-Tauber-Kreis waren zum Stichtag insgesamt 1743 Elektrofahrzeuge (rein elektrisch und hybrid zusammengenommen) zugelassen. Das war die niedrigste Zahl aller Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs.

In den Nachbarlandkreisen, Neckar-Odenwald, Hohenlohe und Schwäbisch-Hall, waren die Zahlen zu Beginn des Jahres kaum höher. 1893 Hybrid- und Elektrofahrzeuge etwa wurden zu Beginn des Jahres im Hohenlohekreis gezählt, 2056 waren es im Landkreis Neckar-Odenwald. Mit 3083 reinen Elektro- und Hybrid-Pkw waren des im Landkreis Schwäbisch-Hall deutlich mehr. Auch hier - zur Einordnung - ein Vergleich: In der Stadt Stuttgart waren am 1. Januar diesen Jahres 20.388 Elektro- und Hybridfahrzeuge zugelassen, im Landkreis Böblingen waren es 14.676 Fahrzeuge. Neben den höheren Einwohnerzahlen dürfte bei diesen Zulassungszahlen allerdings auch die Tatsache eine Rolle spielen, geht die Energie-Agentur in ihrer Bewertung davon aus, dass die in beiden Kreisen beheimateten Automobilkonzerne zahlreiche Fahrzeuge als Geschäftswagen angemeldet haben, die in anderen Regionen unterwegs sind.

132 Ladepunkte im Kreis

Laut Landesenergie-Agentur gab es im Main-Tauber-Kreis 132 öffentlich zugängliche Ladepunkte Anfang 2022. 110 davon waren sogenannte "Normallader" mit einer Ladegeschwindigkeit von bis zu 22 Kilowattstunden. Schnelllader mit bis zu 150 Kilowattstunden Ladegeschwindigkeit wurden demnach im gesamten Landkreis lediglich an 22 Standorten angeboten. Einer davon ist der Autohof Wertheim, an dem sich allein sechs sogenannte Supercharger von Tesla befinden. Der Almosenberg und sein Umfeld entwickeln sich zusehens zu einem Hotspot für E-Mobilisten. Neben dem Autohof, gibt es unter anderem auch einen Schnellader am dortigen McDonald's Restaurant. Mit dem Spatenstich für das E-Mobilitätszentrum am Almosenberg wird sich die Zahl der Ladestationen auf dem Areal noch einmal deutlich erhöhen.

Für das Stadtgebiet Wertheim erarbeiten die Stadtwerke Wertheim derzeit einen Ausbauplan für Ladestationen. Zu den bereits bestehenden Ladesäulen seien weitere in Planung, berichtet Jochen Klingler, zuständig bei den Werken für die Elektromobilität. "Wir sind weiter in Gesprächen mit Kooperationspartnern wie Lebensmitteldiscountern", schildert er die Ausbaustrategie. So sollen öffentliche Ladesäulen auf Privatgrund entstehen. Eine zweite Ladesäule für die Mobilitätszentrale am Bahnhof steht bereits auf dem Parkplatz gegenüber der früheren Postzentrale. Hier können jetzt vier E-Autos gleichzeitig Strom zapfen.

Der erste, von den Stadtwerken betriebene Schnelllader auf öffentlichem Grund soll noch in diesem Jahr vor dem neuen Sparkassengebäude in der Bahnhofstraße mit einer Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt freigeschaltet werden. Nachträglich könne die Leistung auf 300 Kilowattstunden erhöht werden, so Jochen Klingler.

Wer elektrisch fährt, der hat in den vergangenen Monaten auch den Anstieg der Tarife an den Ladesäulen zu spüren bekommen. Die Stadtwerke im Main-Tauber-Kreis sind dem Ladeverbund Plus angeschlossen, hinter dem eine Vielzahl von Stadtwerken in Bayern und Baden-Württemberg stehen. Innerhalb des Ladeverbundes profitieren etwa Kunden der Stadtwerke Wertheim von einem ermäßigten Ladetarif. Bei einer Ladegeschwindigkeit bis 22 Kilowattstunden zahlen sie 36 Cent je Kilowattstunde, am Schnelllader sind es 47 Cent.

Weiteres Wachstum

Auch wenn sich der Absatz von E-Fahrzeugen durch steigende Energiepreise, die Corona-Pandemie, den Krieg gegen die Ukraine und auch dadurch bedingten Lieferengpässe verlangsamt habe, sieht Paul Gehrig vom Stadtwerk Tauberfranken den E-Mobilitätsmarkt weiterhin als Wachstumsmarkt.Das drücke sich auch im Stromabsatz an den Ladesäulen des Stadtwerks Tauberfranken aus: Für 2021 spricht der Geschäftsführer des Stadtwerks von Absatzsteigerungen beim Ladestrom von 50 bis 60 Prozent. In diesem Jahr erwarte man weiter Absatzsteigerungen zwischen 70 und 80 Prozent.

Für 2022 geplante Investitionen in die Ladesäuleninfrastruktur will das Stadtwerk in Höhe von rund 300.000 Euro jetzt voraussichtlich im kommenden Jahr realisieren - sofern alle Materialien lieferbar seien, wie Gehrig einschränkt. Die notwendigen Förderbescheide seien Anfang November eingetroffen.Geplant sind demnach insgesamt 16 Ladepunkte mit 22 Kilowattstunden Ladeleistung in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Külsheim und Dörzbach.

Im mittleren Taubertal seien zudem zwei Schnellladesäulen mit vier Ladepunkten geplant. Sie sollen die drei Schnellader (sechs Ladepunkte) ergänzen, die es in Bad Mergentheim (zwei mit 50 und 100 Kilowattstunden Ladeleistung) und Tauberbischofsheim (200 Kilowattstunden) bereits gibt. »Die Frequenz bei den Schnellladern ist erfreulich hoch, deshalb sehen wir weiteren Bedarf in Tauberfranken«, begründet Gehrig den geplanten Ausbau.

Gut genutzt wird unterdessen auch das vom Stadtwerk angebotene E-Car-Sharing in der Gemeinde Igersheim. Im ersten Jahr fuhren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 370 Mal und legten 18.000 Kilometer zurück.

Zahlen und Fakten: Nutzung der Ladesäulen Die sechs von den Stadtwerken Wertheim betriebenen Ladesäulen, eine davon auf bayerischer Seite an der Kreuzwertheimer Dreschhalle, wurden in diesem Jahr bereits überdurchschnittlich oft genutzt. Wie die Stadtwerke mitteilen, hatten fast alle Ladepunkte Ende September bereits die Anzahl der Ladevorgänge erreicht, die im gesamten Jahr 2021 gezählt wurden. Dabei wurden die Ladestationen in der Packhofstraße (1154 Ladevorgänge bis Ende September), die Station auf dem Gelände der Firma Storck am Almosenberg (528 Ladevorgänge) und die Station gegenüber des Wertheimer Bahnhofs (491 Ladevorgänge) in diesem Jahr am häufigsten genutzt. An allen Wertheimer Ladesäulen der Stadtwerke wurden 2021 zusammen 28.100 Kilowattstunden Strom abgenommen. In 2020 waren es erst 6048 Kilowattstunden. Allerdings wurde ein Teil der Stationen erst 2020 und 2021 errichtet. Die Jüngste steht am Kloster Bronnbach, die seit Mai 2021 nutzbar ist und in diesem Jahr bereits mehr als 332 Ladevorgänge verzeichnete. gufi