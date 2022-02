Main-Tauber-Kreis erhält mehr Geld für Sirenen

Förderprogramm: Land bewilligt weitere Mittel aus dem Förderprogramm des Bundes - Neue Anlagen anschaffen

Main-Tauber-Kreis 04.02.2022

Das Land Baden-Württemberg bewilligt weitere Mittel aus dem Sirenen-Förderprogramm des Bundes. Auch im Main-Tauber-Kreis sollen neue Sirenen angeschafft und vorhandene Sirenennetze ertüchtigt werden. Foto: Peter D. Wagner/Büro Reinhart

»Wir brauchen einen Mix aus analoger und digitaler Technik für Warnungen der Bevölkerung«, erklärt Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart (CDU) aus Tauberbischofsheim in einer Pressemitteilung. Das Heulen von Sirenen sorge für einen »Weckeffekt« und könne die Bevölkerung schnell und effektiv auf Gefahrenlagen aufmerksam machen. »Es ist deshalb gut und richtig, dass etliche Kommunen auch im Main-Tauber-Kreis aktuell in die Warninfrastruktur investieren, neue Sirenen anschaffen und vorhandene Sirenennetze ertüchtigen wollen«, erklärt er.

In den kommenden Tagen würden weitere Städte und Gemeinden im Land ihre Förderbescheide aus dem Sirenenförderprogramm erhalten, kündigt Reinhart an. Für die Sirenenförderung stelle das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) den Kommunen in Baden-Württemberg insgesamt rund 11,2 Millionen Euro aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 2020 bis 2022 zur Verfügung. Im Dezember 2021 seien vom Bund in einer ersten Tranche, bereits rund 5,5 Millionen Euro ins Land geflossen.

Jetzt werden durch das Land Baden-Württemberg weitere Mittel in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro bewilligt, die den Regierungspräsidien entsprechend des jeweiligen Bevölkerungsanteils zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen auch die restlichen rund drei Millionen Euro der noch ausstehenden Fördermittel bewilligt werden, nachdem der Bundeshaushalt 2022 beschlossen ist und der Bund die Mittel dem Land Baden-Württemberg zuweisen kann.

Auch Kreisbrandmeister Andreas Geyer befürwortet die Initiativen für den Ausbau und die Ertüchtigung der Sireneninfrastruktur sowie eine Förderung der Kommunen durch Bund und Land. »Dadurch wird unser Spektrum an Warnmitteln weiter ergänzt«, sagt er. »Die noch vorhandenen Sirenen stammen vor allem aus Zeiten des Kalten Krieges und wurden vom Land den Kommunen zum Zweck der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren übergeben. Deshalb können diese Sirenen in der Regel nur einen Signalton zum Auslösen einer Feuerwehralarmierung abgeben. Zur Warnung der Bevölkerung vor Gefahren oder Katastrophen sind sie jedoch ungeeignet«, erklärt Geyer.

Zum anderen zählt der Kreisbrandmeister die Vorteile moderner Sirenen auf: Neben unterschiedlichen Warntönen sei auch eine Sprachwarnung für die Allgemeinheit möglich. Zugleich müssten die Anlagen durch Digitaltechnik ansteuerbar sein und beispielsweise durch Akkus abgepuffert unabhängig vom Elektrizitätsnetz sein. Der Kreis brauche eine Standortanalyse, an welchen Ortspunkten Sirenen zu hören sind.

In der ersten Tranche wurde keine Kommune im Main-Tauber-Kreis mit einer Zuschussbewilligung aus dem Sirenenförderprogramm bedacht. Anträge hatten innerhalb der Frist die Städte Boxberg, Grünsfeld und Freudenberg sowie die Gemeinde Wittighausen eingereicht.

Eine Sirene könne allerdings immer nur eine Ergänzung zu modularen Warnsystemen sein. Deswegen appellieren Geyer und Reinhart an alle Bürger, die Warn-Apps «Nina«, «Katwarn« oder «Biwapp« auf ihrem Smartphone zu installieren und zu beachten. Bereits heute könnten die Bürgerinnen und Bürger über eine Vielzahl von Warnmitteln erreicht werden - in Baden-Württemberg durch die für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden über das Modulare Warnsystem Mowas zur Warnung der Bevölkerung. In Zukunft sollten auch Sirenen an Mowas angeschlossen und die Warnung über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast um Versenden von Nachrichten integriert werden.

