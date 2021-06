Main-Tauber-Kreis: 16 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt

Pandemie: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 49,1

Main-Tauber-Kreis 01.06.2021

Nach Angaben des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis handele es sich in mindestens sechs Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für die Kontaktpersonen der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Der Pressemitteilung der Behörde zufolge stieg die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis damit auf 5058.

Die Zahl der bereits Genesenen bleibt bei 4827. Somit sind derzeit 142 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich nach Angaben des Landratsamtes wie folgt auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 21 (+3), Boxberg: 10, Creglingen: 2, Freudenberg: 1 (+1), Großrinderfeld: 7, Grünsfeld: 5, Igersheim: 1, Königheim: 1, Külsheim: 1, Lauda-Königshofen: 30 (+5), Niederstetten: 8, Tauberbischofsheim: 11 (+2), Weikersheim: 2, Werbach: 0, Wertheim: 41 (+5) und Wittighausen: 1.

Bei einem weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis sei durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die britische Variante (B.1.1.7) des Coronavirus nachgewiesen worden. Nunmehr wurde bei insgesamt 1051 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt.

Die angeordnete Quarantäne für die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in Wertheim-Bestenheid sei aufgehoben worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Dienstag, 1. Juni, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 49,1 und damit am zweiten Tag in Folge unter dem Wert von 50. Wenn dies fünf aufeinander folgende Tage der Fall ist, können wieder die zusätzlichen Lockerungen für Landkreise mit einer Sieben-Tag-Inzidenz von unter 50 in Kraft treten, beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen. Allerdings wird der Wert am Mittwoch voraussichtlich wieder über 50 liegen, heißt es in dem Schreiben. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (25. bis 31. Mai) je 100.000 Einwohner.

kay