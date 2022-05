Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Maibaum in Kreuzwertheim misst 14 Meter

Tradition: Nach zwei Jahren wieder errichtet

Kreuzwertheim 01.05.2022 - 15:40 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein 14 Meter hoher Maibaum wurde in Kreuzwertheim aufgestellt. Foto: Schrenker

Doch bis das etwa 14 Meter lange »gute Stück« seinen endgültigen Platz eingenommen hatte, waren Geschick, Augenmaß, Geduld und zahlreiche Helfer erforderlich. Die Kinder sorgten für den rot-weißen Bänderschmuck und trotz des einsetzenden Regens zeigten auch die Erwachsenen großes Interesse an der Aktion.

»Der Baum wurde im Kreuzwertheimer Gemeindewald geschlagen und von den Mitgliedern der beiden Vereine geschält. Gespendet hat ihn die Gemeinde« erzählt Erster Kommandant Andreas Gottschalk die Vorgeschichte.

Der Baum wird nun ein Jahr an seinem Platz stehen und wird zum nächsten 1. Mai durch einen Aluminiumbaum ersetzt, an dem dann auch wieder die Zunftzeichen angebracht werden. »Das hat den Vorteil, dass er nicht alle fünf Jahre durch einen neuen Baum ersetzt werden muss«, so Gottschalk. Es reiche, wenn der Kranzschmuck regelmäßig erneuert werde.

Für die Besucher hatten die Vereine einen Stand mit Grillwürsten und Getränken aufgestellt. Der fand trotz oder gerade wegen des unfreundlichen Wetters guten Zuspruch.

es