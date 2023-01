Magische Momente in Bildern festgehalten

Kunst: Wertheimerin Katharina Lusiardi stellt im Café aus

Wertheim 23.01.2023 - 12:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gelungene Kooperation im Café Hahn: Künstlerin Katharina Lusiardi und Gastronom Vincenzo Romeo vor dem Bild "Winterzauber". Foto: Petra Folger-Schwab

Seit Januar hat der Besitzer und Betreiber des »Amici«, ebenfalls am Marktplatz gelegen, das Café Hahn gepachtet und bewirtschaftet es zusätzlich. Er habe es einfach schonmal aufgemacht, so der 30-Jährige. Immer wieder hätten Gäste nachgefragt, und er hätte sie nicht wegschicken wollen, obwohl noch nicht alles fertig ist.

So ging es auch Katharina Lusiardi, die wusste, dass früher immer mal Künstler im Café ausstellten. Sie hat nachgefragt und Romeo daraufhin Fotos von ihren Bildern geschickt. Sie gefielen ihm, und als er die Originale sah, war er gleich einverstanden. »Die Bilder haben etwas Philosophisches«, sagt er, und so durfte Lusiardi sie aufhängen.

Heitere Winterlandschaft

Gleich neben dem Eingang hängt »Winterzauber«. Das Bild ist in Mischtechnik gemalt und ungefähr 120 mal 80 Zentimeter groß. Die Stimmung überträgt sich sofort auf den Betrachter, und zum aktuellen Wetter hätte es nicht besser passen können. Heiter wirkt das Bild, eine Winterlandschaft ist zu erkennen, und doch ist es abstrakt. Gelbgoldene Kreise wie angedeutete Sonnen leuchten im oberen Teil des Bilds, hier und da spitzt etwas Blau hervor. Frost überzieht die Pflanzen im unteren Teil, man hat den Eindruck, es bewege sich etwas. Tiefe Rillen lassen Äste vermuten, wirken wie Spuren im Schnee.

Mehrere Bilder in Arbeit

Das sei der Zauber, so Katharina Lusiardi. Sie freue sich, wenn sie diesen Zauber mit dem Betrachter teilen könne. Eigentlich, gesteht sie, stehe für sie der Schaffensprozess im Vordergrund. Sie habe immer mehrere Bilder in Arbeit, sei manchmal monatelang mit einem Bild beschäftigt. »Kunst kommt von Küssen« habe der 2022 gestorbene Regisseur Klaus Lemke gesagt. Das sehe sie genauso.

Ob es ihr dabei um die Muse geht, die sie ab und an küsst oder ob der Betrachter sich von ihrer Kunst geküsst fühlen soll - das verrät sie nicht. Es gebe eben diesen einen magischen Moment - das müsse man fühlen.

Katharina Lusiardi will ein »Gedankenkarussell« anstoßen. Ihre Bilder sind dynamisch, und dieser Dynamik kann man sich kaum entziehen. Das ist auch bei den Collagen so. »Sie gehören zu einer früheren Schaffensperiode«, erläutert sie. Man muss nah hingehen, eintauchen, sich damit beschäftigen und selbst versuchen, den Zusammenhang zwischen den einzelnen aufgeklebten Teilen herzustellen. Eins ist allen gemeinsam: irgendwo findet sich ein Vogel. Ein Vogel? Ja, sagt Lusiardi, das sei ein wiederkehrendes Motiv. Sie habe immer in einem alten Buch nachgeschaut, welche Vögel an ihrem Küchenfenster landeten. Als es ganz zerfleddert gewesen sei, habe sie angefangen, die Vögel auszuschneiden, um sie für ihre Collagen zu verwenden.

Bei einem Café-Besuch kann man sich Zeit nehmen und die magischen Momente selbst erleben. Das lohnt sich.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Zur Person: Katharina Lusiardi Katharina Lusiardi ist gebürtige Wertheimerin. Seit zwei Jahren lebt die 53-Jährige wieder in ihrer Heimatstadt. Ihr ehemaliger Kunstlehrer, der Tauberbischofsheimer Lehrer und Künstler Gunter Schmidt, hat schon früh die Faszination für Kunst bei ihr geweckt. Sie bevorzugt, wie sie es beschreibt, eine unkonventionelle Herangehensweise an die Kunst. In der Ausstellung im Café Hahn sind kleinere Collagen und großformatige Bilder in Mischtechnik zu sehen. "Der Mensch in der Welt" beschreibt sie die Thematik, die sie beschäftigt. Aktuell malt sie in Mischtechnik auf Leinwand. Lusiardi verwendet Acryl- und Ölfarben, Lack sowie Ölpastellkreide. Außerdem stehen Fliesenkleber, Gips und Leinöl in ihrem Altelier bereit. Sie benutzt Spachtel und Malmesser, auch die Finger, um spezielle Strukturen zu kreieren. Muster entstehen durch Abdrücke von Blättern, auch Spitzendeckchen sind schon zum Einsatz gekommen. Katharina Lusiardi möchte mit ihren Bildern den Betrachter berühren, eine emotionale Verbindung schaffen. Kunst ist für sie ein "Seelenöffner". (pefs)