Die Fa­schings­zeit treibt ih­re Blü­ten - auch noch nach Ascher­mitt­woch: Beim 13. Män­ner­bal­lett-Tur­nier in Lin­del­bach am Sams­ta­g­a­bend gibt es Män­ner­bei­ne in grü­nen Strumpf­ho­sen, da­zu en­gels­g­lei­che Cheer­lea­der ganz in Rot. Das Vilch­ban­der Män­ner­bal­lett hat so­gar "den per­fek­ten Mensch" mit­ge­bracht. Da­mit si­cher­ten sie sich gleich zu ih­rer Pre­mie­re in Ur­phar den be­gehr­ten Po­kal.