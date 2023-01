Mängelmelder der Stadt Wertheim wird gerne genutzt

Umwelt: Wilde Müllablagerungen und kaputte Lampen

Wertheim 12.01.2023 - 13:44 Uhr 2 Min.

Wilde Müllablagerungen wie diese und vieles mehr können seit einigen Monaten über den neuen digitalen Mängelmelder der Stadt Wertheim gemeldet werden. Foto (Archiv): Birger-Daniel Grein

Lob für App und Onlinemelder gab es vor kurzem in einer Wertheimer Gruppe auf Facebook. Dort schreibt eine Nutzerin: »Ich möchte mich mal bei den fleißigen Heinzelmännchen der Stadt Wertheim bedanken.« In Bestenheid seien einige Straßenlaternen ausgefallen gewesen, dies habe sie über den Online-Mängelmelder mitgeteilt. »Diese Mängel wurden wirklich kurzfristig behoben, und nach eineinhalb Tagen war die Meldung bereits als gelöst aktualisiert, klasse und herzlichen Dank«.

Bisher 301 Meldungen

Auch die Stadtverwaltung ist mit dem neuen System zufrieden, wie die Antworten der Pressestelle auf Nachfrage unseres Medienhaus zeigen. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungsbeauftragen der Stadtverwaltung, Christoph Schröder, zusammengestellt, der die Einführung des Onlinemelders federführend betreut hat, erklärt Pressesprecherin Angela Steffan. Seit Start des Meldesystems seien darüber 301 Meldungen eingegangen (Stand 11. Januar 2023). »Besonders häufig werden wilde Müllablagerungen (92 Meldungen) mitgeteilt, gefolgt von Hinweisen auf die Straßenbeleuchtung (63) und Mängeln an Straßen und Wegen (56)«.

Die Meldungen erstreckten sich auf die gesamte Gemarkung. »Besonders häufig werden Mängel in der Innenstadt und den Stadtteilen gemeldet. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger in den Ortschaften nutzen das Meldeportal«, so Steffan weiter Überraschungen bei den Meldungen hätten sich in Grenzen gehalten, da die Verwaltung unter Federführung von Digitalisierungsbeauftragtem Christoph Schröder den Einsatz des Onlinemelders gut vorbereitet und dabei auch Erfahrungen aus anderen Kommunen abgefragt habe. So sei absehbar gewesen, dass die Kategorie »Straßenbeleuchtung« in den Wintermonaten deutlich zunehmen werde. Die Verwaltung sei mit dem Onlinemelder sehr zufrieden, wurde weiter betont. Die Erwartung, dass die Bürger diesen direkten Weg zur Meldung gerne nutzen, habe sich ebenso bestätigt wie die Einschätzung, dass das neue Instrument die Verwaltung bei der effizienten Bearbeitung von Mängeln und Schäden im Stadtbild unterstütze.

Fester Bestandteil

Der Mängelmelder sei als fester Bestandteil in die täglichen Arbeitsabläufe integriert. »Die übersichtliche Darstellung der gemeldeten Mängel nach Standort, Kategorie und Status hilft, den Überblick zu behalten.« Der Onlinemelder zeige auch, dass die Verwaltung Bürgeranliegen ernst und wichtig nehme. Ein hoher Anteil der Meldungen werde innerhalb weniger Tage erledigt und gelöst. »Der Bearbeitungsstatus wird auf dem Portal transparent gemacht, und der Bürger erhält eine direkte Rückmeldung. Damit hat sich auch die Bürgerkommunikation verbessert«, erklärt die Pressesprecherin. Allgemein gelte, Mängelhinweise erreichten die Stadtverwaltung weiterhin auf unterschiedlichen Kommunikationswegen. Seit Einführung des Onlinemelders könnten sie besser kanalisiert werden. »Die Anzahl von Doppelmeldungen ist durch die Visualisierung auf der Karte des Onlinemelders zurückgegangen«, weiß Steffan.

Die Stadtwerke Wertheim sind für den Betrieb der Straßenbeleuchtung zuständig. Wie Geschäftsführer Thomas Beier erklärte, bestehe die Möglichkeit, solche Defekte auch telefonisch oder über die Internetseite der Stadtwerke direkt zu melden, wie auch bisher.

Darauf ist der Prozess im Unternehmen ausgerichtet. Die Bearbeitung von Mängelmeldungen über die App verursache mehr Aufwand für die Mitarbeiter, würden aber dennoch genauso gut bearbeitet.

Die Meldungen aus dem Mängelmelder werden von der Stadtverwaltung an die Stadtwerke weitergegeben, und die Verwaltung übernimmt nach Absprache auch die Eingabe der Rückmeldung im Mängelmelder.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Der Online-Mängelmelder der Stadt Wertheim Für das Onlinemeldeportal und die App zur Meldung von Schäden und Mängel nutzt die Stadt Wertheim das System "Mängelmelder" des Darmstädter Unternehmens "wer denkt was GmbH". Das Onlineportal ist über https://wertheim.maengelmelder.de erreichbar. Die App findet sich in den Appstores unter "Mängelmelder". Der Ort des Mangels kann über eine Adresse eingegeben werden. Es kann zudem der eigene Standort automatisch übernommen werden. Mit Fotos kann der Mangel dokumentiert werden, zudem muss die Art des Mangels ausgewählt werden. Auch eine Mangelbeschreibung ist erwünscht. Nach Angabe des Standorts werden die dort bereits gemeldeten Mängel angezeigt, dies hilft, Doppelmeldungen zu vermeiden. Mit Hilfe der Karte können auch gemeldeten Mängel inklusive Meldezeitpunkt und Bearbeitungsstand eingesehen werden. Die Nutzung von App und Onlineportal ist für die Meldenden kostenlos. Zu den Kosten des Systems für den städtischen Haushalt teilte die Stadtverwaltung Wertheim mit: Die einmaligen Kosten für Einrichtung des Onlinemelders im Jahr 2022 beliefen sich auf 7260 Euro (initiale Einrichtung, Projektbegleitung, Schulung der Mitarbeiter, Anpassung der Homepage). Die laufenden Kosten für Betrieb und Wartung betragen 180 Euro im Monat. (bdg)