Mängel in der Stadt Wertheim per Handy melden

Wertheim 25.07.2022

Unschön: Kritik kam von einem Wertheimer Bürger über neuen Onlinemelder den an dieser Plastikfolie an der Abgrenzung eines Wertheimer Lokals. Sein Vorschlag: Eine dekorativere Abgrenzung errichten. Foto: Gunter Fritsch Ein Nutzer des neuen Onlinemelders der Stadt Wertheim wünscht sich, dass der kleine Brunnen am Frankenplatz auf dem Wartberg wieder in Betrieb genommen wird. Die Tiefbauverwaltung der Stadt antwortet: Der Brunnen sei wegen Vandalismus abgestellt worden. Mehrfach seien die Düsen abgebrochen worden, deren Reparatur sehr teuer sei. Foto: Gunter Fritsch Kritik gibt es an dieser Parkplatzzone im Mühlenweg. Hier wünscht sich ein Nutzer des Online-Melders, die Parkplätze "genauer zu markieren". Dann, so seine Überzeugung, könnten die Flächen durch mehr Fahrzeuge genutzt werden. Das Ordnungsamt antwortet: Das Anliegen könne nicht gelöst werden, da bereits zwei Markierungen für die Parkfläche orhanden seien. Foto: Gunter Fritsch

Ein Blick auf das Portal, das es sowohl als eigene Seite im Netz wie auch als App für mobile Geräte gibt, zeigt: In den vier Wochen seit Start dieser für Wertheim neuen Bürgerbeteiligung sind bereits mehr als 94 Mängelmeldungen (Stand: 25. Juli) eingegangen.

Dabei zeigt die Abfrage im Mängelmelder, dass das wilde Ablagern von Müll in der Landschaft eines der drängendsten Probleme ist. Etwa ein Drittel der Meldungen befassen sich mit dieser Problematik, die sich in jüngster Zeit wieder deutlich verschärft hat, wie eine Recherche dieser Redaktion erst jüngst ergab. Die Verschmutzung der Landschaft mit wild abgelagerten Abfällen ist - das zeigt die Vielfalt der Meldungen auch - nicht allein eine Unart, die sich immer stärker einbürgert. Sie könne im schlechtesten Fall auch zur Gefährdung von Mensch und Tier führen, wie ein Mängelmelder in der Radwegunterführung An den Christwiesen mit einem Foto belegen will: Fahrradfahrer und Tiere können sich an Glasscherben verletzen, fürchtet der Wertheimer Bürger.

Mängel schnell abstellen

Der Online-Mängelmelder will nicht nur Mängel und Schäden im Stadtbild schnell abstellen - wo immer dies möglich ist. Er solle zugleich auch als »direkter, schneller und transparenter Kommunikationskanal« für »eine verbesserte Bürgerkommunikation« sorgen, hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Präsentation des neuen Online-Tools gesagt. Mithilfe des Onlinemelders sollen die täglichen Anfragen, die das Rathaus bislang auf den unterschiedlichsten Wegen - per E-Mail, Telefon oder über das Bürger-Checkheft - erreichen, kanalisiert werden, erläutert Christoph Schröder, als Digitalisierungsbeauftragter der Stadtverwaltung für den neuen Onlinemelder verantwortlich. »Im Kern steht das Anliegen eines transparenten und direkten Austauschs mit den Bürgerinnen und Bürgern«, wird Schröder in einer Presseerklärung der Stadt zitiert. Er solle der Stadtverwaltung helfen, »schnell und gezielt zu reagieren«.

Dass das bereits in der Startphase gelingt, in der die einzelnen Arbeitsabläufe sich erst noch einspielen müssten, wie Schröder erläutert, zeigen allerdings jetzt schon die Reaktionszeiten, bis ein gemeldetes Problem bearbeitet und letztlich auch gelöst ist. Gerade bei den wilden Müllablagerungen sind die Missstände in den meisten Fällen binnen weniger Tage abgestellt.

Nicht immer allerdings können die von Bürgern gemeldeten Missstände beseitigt werden. Ob und wann das der Fall ist, erfahren die Melder auf direktem Weg auf ihr Handy, wenn die Nachricht zum Status der Bearbeitung aufploppt.

Nicht immer Stadt zuständig

Warum das Abstellen der Misstände nicht immer gelingt, das kann vielfältige Gründe haben: So schätzt etwa die jeweils zuständige Abteilung der Verwaltung das Problem ganz anders ein, als der Mängelmelder dies sieht. Möglich ist auch, dass die Verwaltung für die Behebung eines Mangels, gar nicht zuständig ist. Oder ein Mangel wird belassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Vandalen den alten Zustand wieder herstellen könnten. Alle diese Gründe werden dem jeweiligen Melder mitgeteilt, das Problem als gelöst oder eben auch als ungelöst gekennzeichnet.

Über die hohe Zahl an Meldungen zum Start des Mängelmelders ist Christoph Schröder nicht überrascht. Im Gegenteil: Erfahrungen aus anderen Städten, in denen ein solcher Onlinemelder bereits im Einsatz ist, hätten gezeigt, dass dies typisch für die Startphase sei.

Mittelfristig geht Schröder davon aus, dass sich die Zahl der Meldungen binnen eines Monats verringern werde: »Wir rechnen dann noch mit durchschnittlich 50 Meldungen«, schätzt er.

Woher kommen derzeit die meisten Meldungen? Der Blick auf die Mängelkarte zeigt: Vor allem in der Innenstadt, links und rechts der Tauber, aber auch auf dem Wartberg und in den Stadtteilen Bestenheid und Eichel-Hofgarten sind die Mängelmelder besonders fleißig.

Von den Ortschaften stechen Dertingen, Nassig und mit Abstrichen Dörlesberg hervor.

Stichwort: Onlinemelder Wertheim Seit Ende Juni können Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wertheim über einen Onlinemelder Mängel im Stadtbild an die Verwaltung melden. Das geht am einfachsten mittels eines Smartphone und der darauf installierten App, die es für die weit verbreiten Betriebssystem zum Herunterladen in den jeweiligen App-Stores gibt. Wer nun einen Mangel im Stadtbild meint erkannt zu haben, macht davon ein Foto, verfasst eine kurze Beschreibung und gibt seine Kontaktdaten an, nachdem er sich zuvor bei dem Werkzeug angemeldet hat. Zudem hat er die Möglichkeit, den Mangel einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, wie etwa "Fehlende Straßenbeleuchtung" oder "Sicherheit und Ordnung". Diese Zuordnung führt dann dazu, dass ein entsprechendes Icon auf einer Karte von Wertheim auftaucht, wo man den Mangel entdeckt hat. Das ist möglich, weil die GPS-Daten ebenfalls erfasst werden, an denen der vermeintliche Mangel entdeckt und fotografiert wurde. Bevor die Meldung allerdings auf der Wertheim-Karte sichtbar werden, werden sie von der Verwaltung geprüft. Dazu laufen sie in einem zentralen Mail-Account ein und werden von dort in die zuständigen Abteilungen verteilt, erläutert der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt, Christoph Schröders, das Verfahren. Überprüft werde dann etwa auch, ob die Meldung plausibel sei. Zudem müsse auf den Datenschutz geachtet werden: Personen dürften auf den Fotos nicht zu erkennen sein, ebenso müssten Nummernschilder von Fahrzeugen verpixelt werden. gufi