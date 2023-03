Machetenattentat auf Ex-Partnerin muss neu verhandelt werden

Revision: Angeklagter mit Rechtsmitteln gegen Urteil des Landgerichts Mosbach erfolgreich

Külsheim 14.03.2023 - 16:13 Uhr 2 Min.

Tatort Benzstraße: In der ehemaligen Külsheimer Kaserne soll am 21. Dezember 2021 ein 51-Jähriger versucht haben, seine 36 Jahre alte Ex-Partnerin mit einer Machete zu töten - nachdem er zuvor ihr Auto gerammt hatte.

Die Bundesrichter entschieden nun zu Gunsten des Angeklagten: Eine andere Kammer des Landgerichts Mosbach muss den Fall vom 21. Dezember 2022 jetzt erneut aufgreifen, einen Termin dazu gibt es nach Informationen unserer Redaktion noch nicht. Der Mann hatte nach der Trennung seiner Ex-Partnerin über mehrere Jahre nachgestellt.

Ex-Partnerin frontal gerammt

Bei der verhandelten Tat hatte er das Auto der Frau im Külsheimer Gewerbegebiet frontal mit seinem eigenen Fahrzeug gerammt, war anschließend ausgestiegen und hatte die damals 36-Jährige mit einer Machete angegriffen. Sie trug dabei unter anderem schwere Verletzungen an den Händen davon. Drei Helfer, die einschritten, waren im Oktober mit dem Zivilcouragepreis des Main-Tauber-Kreises ausgezeichnet worden.

Das Landgericht hatte den Angeklagten am 29. Juli vergangenen Jahres wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Außerdem wurde die Entziehung der Fahrerlaubnis des Angeklagten angeordnet und der Führerschein eingezogen, eine Sperrfrist für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis verhängt und der Frau in einer sogenannten Adhäsionsentscheidung ein Schmerzensgeld zugesprochen.

Begründung reicht BGH nicht

"Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Mosbach mit Beschluss vom 14. Februar 2023 auf die Revision des Angeklagten mit Ausnahme der Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen aufgehoben", erklärt ein Gerichtssprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Knackpunkt bei der Entscheidung des 4. Strafsenats des BGH war die Urteilsbegründung des Landgerichts: Das hatte einen Rücktritt vom Versuch des Totschlags mit der Begründung verneint, der Angeklagte habe die weitere Tatausführung nur unfreiwillig aufgegeben. "Der Bundesgerichtshof hat dies für nicht hinreichend belegt erachtet", sagt der Gerichtssprecher. "Die Verurteilung wegen versuchten Totschlags hat keinen Bestand, weil das Landgericht die Ablehnung eines strafbefreienden Rücktritts vom Versuch nicht rechtsfehlerfrei begründet hat", heißt es im BGH-Beschluss.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen versuchten Mordes angeklagt, das Gericht verurteilte ihn aber am Ende wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Während der Verhandlung war darum gerungen worden, ob der Mann freiwillig von der Tat zurückgetreten sei, weil die Frau ihn aufgefordert hatte, doch an ihren Sohn zu denken oder ob erst die herannahenden Helfer ihn zum Abbruch der Tat bewegt hatten.

Freiwillig aufgehört?

Staatsanwalt und Nebenklage hatten die letztere These vertreten, während der Verteidiger von einem freiwilligen Rücktritt sprach. Ein eigens bestellter Gutachter hatte über den nicht vorbestraften Angeklagten ausgesagt, sowohl für die Hypothese für eine geplante Tat als auch für eine Affekthandlung gebe es Anhaltspunkte.

Das Gericht um Landgerichtsvizepräsidentin Barbara Scheuble hatte sich für die Beratung sehr viel Zeit genommen. Es hatte sich auf die Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen gestützt, wonach der Angeklagte erregt und "wie im Rausch" gewesen sei und es daher äußeren Einflusses bedürfe, diesen Zustand zu beenden. Daher kam es zu dem Schluss, dass der Mann die Tat nicht von sich aus aufgegeben habe - auch weil dieser ausgesagt hatte, bei ihm habe sich durch die Schreie der Geschädigten "ein Vorhang gelüftet", und er habe angesichts der Tat "unter Schock" gestanden.

Der BGH sieht das in seinem Beschluss als vom Gericht nicht ausreichend begründet an. Die Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr enthielten zwar keine Rechtsfehler, werden aber ebenfalls aufgehoben, weil sie tateinheitlich mit der weiteren Verurteilung einhergegangen sind.

Wann die Tat am Landgericht Mosbach erneut verhandelt wird, hat das Gericht noch nicht bekannt gegeben.

