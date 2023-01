Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Literarisch-musikalische Reise zum Thema »Hoffnung« in der Wertheimer Stiftskirche

Kleine Geschichten: Gemeinsame Veranstaltungsreihe des Fördervereins Stiftskirche und der Evangelischen Kirchengemeinde

Wertheim 30.01.2023 - 10:17 Uhr 1 Min.

Team "Hoffnung" (von links): Wibke Klomp, Martina Wenzel, Andrea Schwitt-Graf, Thomas Graf, Gaby Böttcher, Walter Hund, Sigi Grabietz, Christoph Klomp und Carsten Wiedemann-Hohl. Foto: Petra Folger-Schwab

Mit viel »Herzblut und Liebe« habe Andrea Schwitt-Graf Literatur zum Thema ausgesucht, ihr Mann Thomas Graf habe die projizierten Fotos beigesteuert. Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl und ein kleiner Jugendchor sorgten für die musikalische Begleitung.

Einstieg mit Wortwechsel

Mit einem Wortwechsel stiegen Martina Wenzel und Andrea Schwitt-Graf in das Thema ein. Anhand vieler bekannter Redewendungen wie »die Hoffnung nicht aufgeben«, »die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos« oder »die Hoffnung stirbt zuletzt« wurde den Besuchern bewusst, wie häufig im Alltag von Hoffnung die Rede ist. Mit Gedichten, Fabeln, Märchen und Texten von der Antike über das Mittelalter bis heute tat sich eine abwechslungsreiche Mischung auf, kurzweilig und zum Nachdenken anregend. Im Gedicht von Gianni Rodari soll Hoffnung supergünstig am Kiosk verkauft oder sogar verschenkt werden. Das bekannte Apfelbäumchen von Martin Luther durfte nicht fehlen. Dankbar werden dem belächelten alten Mann viele Jahre später andere sein.

Ergreifend die Geschichte von »Sadako«. Das 12-jährige Mädchen starb an Leukämie, hervorgerufen durch die Atombombe, die die USA im August 1945 über Hiroshima abwarfen. Über 600 kleine Kraniche aus Papier habe sie im Krankenbett hergestellt, denn einer japanischen Legende zufolge hat man einen Wunsch frei, wenn man 1000 Kraniche gefaltet hat. Etty Hillesum, ermordet in Auschwitz, schrieb in ihr Tagebuch über ihre Gespräche mit Gott. Sie werde ihn daran hindern, sie zu verlassen und ihm treu bleiben.

Nicht aufgeben

Die Knospen des Kirschbaums sind Zeichen der Hoffnung im Bilderbuch von Jean Pendziwol und Nathalie Dion. Und dass man nicht aufgeben soll, zeigt Aesop in der antiken Fabel von den beiden Fröschen. Wer aufgibt, ertrinkt im Milchtopf, wer ausdauernd und hoffnungsvoll strampelt, kann am Ende auf den Butterstücken nach oben klettern.

»Imagine«, den Beatles-Song, kannten die meisten Besucher. Orgel und der kleine Jugendchor stimmten darauf ein. Von der Hoffnung, dass die Welt eins wird, vom Frieden und dass sich alle Völker die Welt teilen, hat John Lennon geträumt. Mehr als 50 Jahre später ist der Text immer noch aktuell. Zum Abschluss zitierte Dekanin Wibke Klomp aus einem Liedtext von Reinhard Mey. In »Mein Apfelbäumchen« geht es um Krieg, Leid und Unerreichbares. Kinder seien die »einzige Hoffnung, die uns bleibt«, so der Liedermacher. »Miteinander können wir besser bestehen als allein«, so das Fazit der Dekanin.

Am Ausgang gab es für jeden Besucher einen kleinen Kranich aus Papier als Erinnerung und Zeichen der Hoffnung. Statt des Eintritts konnte für den Förderverein der Stiftskirche gespendet werden.

