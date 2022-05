Verein "Willkommen in Wertheim": Lisa kann endlich wieder Fahrrad fahren

Wichtige Anlaufstelle für Flüchtende

Wertheim Dienstag, 17.05.2022 - 16:26 Uhr

Von un­se­rem Mit­ar­bei­ter BIR­GER-DA­NI­EL GR­EIN Zahl­rei­che Men­schen, die aus der Ukrai­ne flie­hen muss­ten, ka­men auch am Mon­tag wie­der zum Mon­tags­treff in das Fa­mi­li­en­zen­trum in der John-F.-Ken­ne­dy-Stra­ße so­wie in das Ma­te­rial­la­ger des Ve­r­eins »Will­kom­men in Wert­heim« in der Jo­han­nes-Rau-Stra­ße.