Lisa Hofmann beste Handwerksabsolventin im Main-Tauber-Kreis

Berufsausbildung: Zerspanungsmechanikerin erzielt Traumnote 1,5

Wertheim 02.11.2022 - 12:52 Uhr 3 Min.

Lisa Hofmann ist die Beste. Die Industrie- und Handwerkskammer hat der 21-jährigen frischgebackenen Zerspanerin die Note 1,5 ins Abschlusszeugnis geschrieben. Foto: Michael Geringhoff

»Ich mag die Genauigkeit«, sagt sie und hat so gesehen, gewiss den richtigen Job gefunden. Grobe Haarspaltereien sind nicht ihr Ding - weil sie einfach nicht akkurat genug sind.

Keine Männerdomäne

»Hier, bei meiner Arbeit, geht es um die dritte Nachkommastelle beim Millimeter - ein Mü«, erklärt Hofmann. »Mü«, geschrieben meist als »my« ist die alte Schreib- und Sprechweise für den Mikrometer. Egal wie: »Halt irre klein«. Die Frage nach dem Einbruch in die Männerdomäne wischt die junge Frau gleich zu Anfang locker vom Tisch. In der Berufsschule seien schon immer wieder auch Frauen dabei, auch bei König-mtm. Technik oder nicht, Genauigkeit oder nicht, das sei sowieso keine Geschlechterfrage, sondern eine individuelle Veranlagungssache.

Handwerk habe sie immer interessiert, der Papa ist Ausbilder im Freudenberger Möbelwerk, und für sie selbst seien Mathe und IT schon in der Schule spannende Fächer gewesen. »Absolut beste Voraussetzungen«, sagt Hermann Schmedding, er ist bei König-mtm unter anderem für die Auszubildenden zuständig.

Tolles Praktikum

Schon in der 8. Klasse hatte Lisa Hofmann als Praktikantin bei mtm geschnuppert, die Berufsinformationstage (BIT) hatten den Weg geebnet. Gleich der erste Kontakt sei klasse gewesen, das Praktikum auch. »Ich fand das gut«, sagt sie. Von dem Moment an sei klar gewesen, was sie nach der Schule tun wolle. Lisa Hofmann hat von da an auf das Ziel mtm zugearbeitet - beste Schulnoten inklusive.

Wichtige Basic-Arbeit

Das erste der dreieinhalb Ausbildungsjahre war die Schule in Theorie und Praxis. Die Theorie ist für die heute 21-Jährige ein Leichtes. »Im Praxisteil haben wir dann vielleicht ein bisschen zuviel feilen müssen«, sagt sie. Andererseits erscheine ihr im Nachhinein diese Arbeit an den Basics des Handwerks absolut wichtig. Man lerne viel über das Metall und vor allem erkenne man später, wie viel schwere Arbeit die ungeheuer kraftvolle CNC-Maschine einem tatsächlich abnimmt. Spätestens in der betrieblichen Ausbildung habe die Faszination der mikrometergenauen Technik sie vollends gepackt. Ganz wichtig dabei die Ausbilder: »Interessiert und empathisch«, sagt Hofmann.

Immer Lust an der Arbeit

Die Lust an der Arbeit und am Produkt sei da immer zu spüren gewesen. »Wir hatten in der Berufsschule mal was mit Pneumatik, das hat nicht so gut geklappt. Da zum Beispiel haben unsere Ausbilder dann auch noch einen Elektriker aus einer anderen Abteilung dazu geholt, einfach, damit es später für uns in der Klassenarbeit gut läuft«. Eine wichtige Qualität guter Ausbildung, sagt Hermann Schmedding. Das Unternehmen engagiere sich und bekomme dafür etwas zurück, stelle Azubis mit Schulproblemen sogar frei, damit die beim Bildungswerk Unterstützung finden könnten. Meist gehe es da um Schwierigkeiten beim Spracherwerb der an sich guten Azubis. Unsicheres Deutsch steht manchmal dem ersten Erfolg in der Berufsschule entgegen.

Mathe ist wichtig und räumliches Vorstellungsvermögen ist es auch. Beides mache hinterher bis zu 70 Prozent der Arbeit aus, dann nämlich, wenn es darum gehe, die komplexe CNC-Maschine zu programmieren, sagt Lisa Hofmann.

Schöne Herausforderung

Ihre CNC-Maschine ist eine der ganz Großen in der Halle und bewegt sich und das Werkstück in fünf räumlichen Ebenen. Das zu programmieren, sei dann manchmal auch »keine leichte Nummer« mehr, aber eben auch eine schöne Herausforderung, sagt sie.

»Es ist einfach gut, wenn dann am Ende des Tages das fertige Werkstück auf dem Tisch steht und man sehen kann, was man geschafft hat«.

»Schaffen« will die 21-Jährige noch eine ganze Menge mehr. Als nächsten Schritt plant sie die Technikerausbildung - das ist das Handwerksäquivalent zum Bachelor. Die IHK hat sie, wegen des herausragenden Abschlusses, hierfür mit einem Stipendium versehen. »Selbst habe ich auch schon Geld dafür gespart«, berichtet die engagierte junge Frau.

Neue Aufgaben in Sicht

Mit dem Techniker in der Tasche wird sie dann voraussichtlich neue Aufgaben im Unternehmen übertragen bekommen, man führe da bereits Gespräche im Haus, ist von Hermann Schmedding zu erfahren. Auf der einen Seite gut, auf der anderen auch ein bisschen schade, »denn noch macht die Arbeit an der CNC-Maschine richtig viel Spaß«.

Aber gut sein, sich pushen und gewinnen, macht eben auch Spaß, sagt Hofmann auf Nachfrage unseres Medienhauses.

So ganz nebenbei macht sie Musik und Leichtathletik - da gerade auch den Trainerschein. »Nur so als Hobby« - im Ernstfall gehe die Arbeit natürlich vor.

MICHAEL GERINGHOFF