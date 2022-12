Lindelbachern viele Wünsche erfüllt

Ortschaftsrat Lindelbach: Doch nach 50 Jahren Eingemeindung ist der Ortsvorsteher nicht ganz zufrieden

Wertheim 09.12.2022 - 11:16 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Foto liegt Lindelbach im Sonnenschein. Der Lindelbacher Ortschaftsrat und Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez (rechts) strahlen mit der Sonne um die Wette. Foto: Michael Geringhoff

Kein glanzvolles, aber eben doch ein klares Abstimmungsergebnis, sei es damals gewesen, hielt der OB dagegen. 68 Prozent der Wähler hatten sich vor 50 Jahren für das »Ja« zu Wertheim entschieden, allerdings seien auch fast 40 Prozent gar nicht erst zur Wahl gegangen. Dennoch habe Lindelbach sich damals mit seiner Entscheidung »an die Spitze der Bewegung gesetzt«, wie Herrera Torrez es lobend festhielt. Der damalige Lindelbacher Bürgermeister Burkhard Diehm habe klug ge- und verhandelt und so einen Sieben-Punkte-Forderungskatalog durchgesetzt. Mit dabei der Ausbau der Ortsstraßen, Anschluss an die Kanalisation sowie die Aalbachtalwasserversorgung, Bau einer Leichenhalle, Walderholungsplätze, der Bau eines Sportzentrums mit Halle und Schwimmbad für den Wertheimer Osten und eine Lösung für das damals sogenannte Problem des Versammlungslokals.

Zahlreiche Forderungen seien umgesetzt worden, stellte der OB heraus. Als Kronzeugen zitierte er den damaligen Lindelbacher Ortsvorsteher Andreas Müller, der sich zum 25-jährigen Bestehen der Eingemeindung sehr zufrieden eingelassen hatte. Im Abstand von noch einmal 25 Jahren sah der amtierende Ortsvorsteher auch Schwachpunkte.

Verspätete Flutlichtanlage

Dass es mit dem Schwimmbad und der Leichenhalle nichts geworden ist - Schwamm drüber. Dass aber jetzt erst, im Abstand von immerhin 50 Jahren, eine Flutlichtanlage für den Sportplatz gebaut werde, das sei natürlich »bemerkenswert«.

Regelrecht verärgert zeigte Schäfer sich in Sachen »Versammlungslokal«. Die Vorgänger hätten die Schule, das Rathaus und die Dreschhalle verkauft, um damals das Raiffeisengebäude kaufen zu können, das nun den Gemeinschaftsraum beherbergt. »Den größten Teil haben die Lindelbacher gemacht, und die Stadt hat kaum etwas dazugegeben«, betonte Schäfer. Das Gebäude sei nach wie vor auf dem Stand von vor 50 Jahren, und die Große Kreisstadt habe jetzt lediglich bescheidene 10.000 Euro für längst überfällige Sanierungen parat. Das sei keinesfalls wertschätzend, »ist mir viel zu wenig«, machte Schäfer deutlich.

Er hatte noch weitere Punkte, wie Straßenzustand, Wald und Ruhebänke, resümierte aber: »Im Endeffekt bin ich zufrieden, uns geht es gut«. Markus Herrera Torrez relativierte Teile der Kritik. Als große Kreisstadt sei Wertheim für das Wohl aller Teilorte gleichermaßen zuständig. »Es ist immer ein Reiben. Jeder hätte gerne mehr, bräuchte mehr«, man sei um Ausgleich bemüht. Über die Jahre hinweg habe sich Vieles zum Positiven verändert, auch Lindelbach gehe es besser, als Teil der großen Kreisstadt, stellte der OB heraus. MICHAEL GERINGHOFF

Ortschaftsrat Lindelbach in Kürze

WERTHEIM-LINDELBACH. Weitere Themen aus der Lindelbacher Ortschaftsratssitzung:

Haushaltsanforderungen: Mit dabei sind die Renovierung des Gemeinschaftsraums mit Küche, die Anschaffung eines Lastenwägelchens für den Friedhof sowie Himmelsliegen.

Absage: Die Kommune hatte sich bei der EnBW, um die Einrichtung einer E-Auto-Ladestation beworben. Es hat nicht geklappt, laut dem Energieversorger ist Lindelbach zu klein und die erwartete Nutzungsfrequenz derzeit zu gering.

Bekanntgaben: Wie immer im Herbst kam der Hinweis, dass Gehwege vom Laub zu reinigen seien, dass im Winter die Räum- und Streupflicht zu beachten sei. Der Ortsvorsteher mahnte die Waldbesitzer, die Wege freizuschneiden und sie zu schonen. Wer jetzt Holz mache und dafür mit schweren Fahrzeugen in den Wald fahre, der nehme die Zerstörung der Wege in Kauf.

Energiesparen: Verschiedenen Bürgern war aufgefallen, dass die Straßenlampen von 16 bis 9 Uhr leuchten. Der OB sagte zu, dem nachzugehen.

Kotbeutel: Lindelbachs Ortsvorsteher Egon Schäfer ist per se gegen das Kotbeutelsystem und sieht die Beseitigung des Kots als Sache der Hundebesitzer. Es ist fast unmöglich, Leute zu finden, die die Beutelspender und die dazugehörige Tonne zuverlässig betreuen. Auch der städtische Bauhof hat keine Kapazitäten, wie der Oberbürgermeister bestätigte. Jetzt haben sich zwei Bürger bereiterklärt, die Leerung zu übernehmen.

Neues Baugebiet: Vor zwei Jahren war der Beschluss für ein neues Baugebiet in Lindelbach gefallen. Die Bebauungsplanung soll im Frühjahr fertiggestellt werden. Gebaut werden könnte voraussichtlich ab 2025. Laut Oberbürgermeister gelten fünf Jahre zwischen der Idee und der Umsetzung mittlerweile als schnell. Der Baudruck sei so enorm, dass die Planer kaum nachkämen.

Glasfaser: Bis spätestens 2025 werde das lichtschnelle Internet auch Lindelbach erreicht haben, ist sich der OB sicher. Aktuell starte der kreisweite Ausbau in Boxberg (wir berichteten), werde drei Jahre dauern und dann auch keine unterversorgten Gebiete zurücklassen. (Ge)