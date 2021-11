Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Liebevolle Charaktere trotzen der Spionage

Badische Landesbühne: Von Carsten Ramm inszeniertes Stück »Unser Mann in Havanna« lebt von Gags, Sidekicks sowie Liebe zum Detail

Die Badische Landesbühne präsentierte in der Aula Alte Steige in Wertheim Graham Greenes parodistischen Agenten-Thriller "Unser Mann in Havanna". Sonja Ramm

Im Stück »Unser Mann in Havanna« nach einem Roman des englischen Schriftstellers Graham Greene in der Bühnenbearbeitung von Clive Francis sorgt ein Eintauchen in die Welt der Spionage für 105 heitere Minuten. Und doch auch für Nachdenken über die alte Menschheitsfrage: Wie weit bin ich bereit für Geld zu gehen?

Die Geschichte spielt in Havanna auf Kuba in den 50er Jahren, vor der kubanischen Revolution und mitten im Kalten Krieg. Der Engländer James Wormold, dargestellt von René Laier, lebt als Staubsaugerverkäufer ein beschauliches und zufriedenes Leben in der kubanischen Hauptstadt.

Geldnot und teure Wünsche

Allein die Geldnot und die kostspieligen Wünsche seiner Tochter Milly (Nadine Pape) stören seine Ruhe. Da bekommt er durch einen britischen Geheimagenten (Tobias Strobel) ein lukratives, aber nicht sehr verlockendes Angebot: Da er als Staubsaugervertreter in viele Haushalte kommt, soll er spionieren und selbst weitere Spione anwerben. Zunächst lehnt er vehement ab, bis ihm sein Freund Dr. Hasselbach, ein Emigrant aus Leipzig, den Tipp gibt, einfach Unterstützer und Dinge zu erfinden.

So kommt es, dass nicht nur die Aktivitäten ausgedachter Personen die Führung in London beschäftigen, sondern auch die Bedrohung durch ein überdimensionales Gebilde am Himmel, das irgendwie wie ein Staubsaugerteil aussieht.

Schwierig wird das Ganze, als das Mutterland Wormold die Sekretärin Beatrice zur Seite stellt, der berüchtigte Polizeichef Segura seiner Tochter nachstellt und er auf einem Empfang vergiftet werden soll. Doch wie für eine Komödie üblich, geht alles gut aus, und Wormold kann, inzwischen liiert mit Beatrice und durch seine vermeintliche Spionagetätigkeit vermögend geworden, seinen Lebensabend in England genießen. Sogar die Queen zeichnet ihn aus, ist das doch die einzige Möglichkeit, das Versagen des Geheimdienstes in dieser Sache zu vertuschen.

So interessant und lustig schon die Hauptstory ist, so lebt das Stück in der Inszenierung von Carsten Ramm doch vor allem von den vielen Gags, Sidekicks und Nebenfiguren sowie der Liebe zum Detail. Da ist zunächst das Bühnenbild von Tilo Schwarz zu nennen. Denn nicht nur die Figuren sind zahlreich, sondern auch die Szenerien - vom Geschäft über die Wonder-Bar bis hin zur nächtlich-schaurigen Straße, auf der Wormold von der Geheimpolizei abgefangen und verhört wird.

Transportables Bühnenbild

Und das bei einem Bühnenbild, das für die Badische Landesbühne als Tourneetheater transportabel sein muss. Da wird die Bar auf Rollen schnell zum Bankschalter oder zum häuslichen Spieltisch Wormolds, als dieser den Polizeichef beim »Whiskey-Schach« kurzerhand betrunken macht, um Geheimnisse zu entlocken.

Aus Stühlen werden Toilettenkabine für geheime Absprachen, und hinten ist die Garderobe, in der die Schauspieler ihre Accessoires wechseln. Nicht zuletzt diesen kleinen Equipments, wie rote Handschuhe, Brille, Westen, ist es zu verdanken, dass der Zuschauer immer folgen kann.

Denn vor der Aufführung hatten durchaus einige Besucher Bedenken, ob sie bei diesen vielen Rollen und wenigen Schauspielern durchblicken. Nach kurzer Zeit wussten alle: Das wird kein Problem. Auch mit Stimme und Mimik schlüpften die Darstellenden in verschiedenste Typen, etwa Martin Behlert, der den liebevoll-tollpatschigen Gehilfen im Staubsaugergeschäft genauso überzeugend darstellt wie den furchterregenden Polizeichef, der doch eigentlich nur gemocht werden möchte.

Für die passende Stimmung während der Aufführung sorgte Hennes Holz, der auf seiner Gitarre mit kubanischen Rhythmen das Spiel untermalte. Am Ende blieb ein kurzweiliger Abend, den die Zuschauer trotz Maskenpflicht auch am Platz genießen konnten und mit lang anhaltendem Applaus belohnten. Und danach sicher mit dem ein oder andere Lieblingscharakter in Gedanken nach Hause gingen.

