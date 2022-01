Regionalmanager der Biomusterregion Main-Tauber, über Ziele und erste Projekte

Liebe zur regionalen Biolandwirtschaft

Stefan Fiedler ist der Regionalmanager der Biomusterregion Main-Tauber. Im Hintergrund die ersten Ergebnisse des Startprojekts der Musterregion. Seit diesem Jahr kann Schnittgut von Streuobstbäumen kostenlos bei den Kompostplätzen, wie hier in Wertheim-Sonderriet, abgegeben werden.

In seiner Funktion ist er maßgeblich für die Umsetzung der Ziele der Biomusterregion verantwortlich. Das Konzept der Biomusterregionen entstand im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz Baden-Württemberg von 2019, das eine deutliche Steigerung der Biolandwirtschaft und eine deutliche Reduktion chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis 2030 vorsieht. Der Main-Tauber-Kreis bewarb sich im Programm der Biomusterregionen und erhielt 2020 den Zuschlag.

Seit 2021 Vollzeitstelle

Seit Oktober 2021 gibt es die Vollzeitstelle des Regionalmanagers, die beim Landwirtschaftsamt angesiedelt ist. Ebenso wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die mit dem Regionalmanager Projekte beschließt und koordiniert. Die Stelle des Managers wird zu 75 Prozent vom Land gefördert. Außerdem gibt es für Projekte, unter anderem des Wissenstransfers und für Veranstaltungen, Landesförderungen. Die restlichen Kosten trägt der Landkreis. Ziele der Biomusterregion sind, die Wertschätzung für regionale Bioprodukte zu steigern, die wachsende Nachfrage nach Bioprodukten regional zu decken, Wertschöpfung in der Region sowie Kulturlandschaften zu erhalten und die Biodiversität zu fördern. »Wir wollen dem Verbraucher auch verdeutlichen, dass er durch seine Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst, was produziert wird«, so Fiedler. »Zudem soll eine regionale Wertschöpfungskette von Anbau über Verarbeitung bis Verkauf entstehen«, betont er weiter.

Seit der Jugend gereizt

Zu seiner Motivation berichtet er: »Das Thema Landwirtschaft hat mich schon seit der Jugend gereizt.« Es gebe keinen abwechslungsreicheren Beruf als Landwirt. »Wie kann man da nicht begeistert sein?«, fragt er. Die neue Art der biologischen Bewirtschaftung habe ihn schon länger fasziniert.

In Heimatregion mitgestalten

»Mein sechsmonatiges Praktikum im Studium bei einem großen Biobetrieb nahm mir die letzten Zweifel.« Denn dieser Betrieb sei schon seit 30 Jahren als Biobetrieb erfolgreich. »Ich bin überzeugt, dass der ökologische Landbau funktioniert«, so Fiedler. Natürlich habe er auch seine Herausforderungen, ergänzt er. Für die Regionalmanagerstelle habe er sich beworben, da er es interessant fand, in seiner Heimatregion etwas mitzugestalten.

»Ich finde die Verbindung Landwirtschaft und Regionalmanagement interessant.« Dazu gehöre, wie vermarkte man die regionalen Produkte auch in der Region. »Ich möchte meine Heimat zukunftsfähig machen«, betont er. Er wolle einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Biomusterregion leisten.

Wichtige Vernetzung

Zu den Kernaufgaben des Regionalmanagers gehört die Vernetzung. So hatte Fiedler zu Beginn seiner Arbeit verschiedene Akteure aus dem Themenfeld besucht und diese gefragt, wie die Umsetzung der Ziele gelingen kann und was sie für ihren Erfolg brauchen. »Dabei wurde Handlungsbedarf deutlich, den wir gemeinsam angehen werden«, sagt er. Aus den Gesprächen entstand die Idee für das erste Projekt, das seit diesem Jahr umgesetzt wird. So kann Schnittgut von Streuobstbäumen kostenfrei auf den Kompostplätzen des Landkreises entsorgt werden.

Damit möchte man die Pflege der Streuobstwiesen und so deren Erhalt unterstützen. Als weitere Projekte sind aktuell zwei Fortbildungen in Planung. So soll es in Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg einen Kurs zur mechanischen Unkrautbekämpfung geben. Auch weitere Fachfortbildungen sind geplant. »Parallel laufen die Vorarbeiten zur Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten«, informiert Fiedler. Sein persönlicher Wunsch ist, dass man dem Verlust von Höfen und landwirtschaftliche Fläche entgegenwirken kann. Außerdem sollten regionale Produkte vor Produkten andere Kontinente Vorrang haben.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Zur Person Stefan Fiedler Der 29-jährige Stefan Fiedler stammt aus Lauda-Königshofen und wohnt nun in Grünsfeld. Er lernte Industrieelektroniker und absolvierte den geprüften technischen Fachwirt per Abendschule. Es folgte ein Studium der Agrarwissenschaft mit dem Schwerpunkt Pflanzenbau an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Dieses schloss er 2019 mit dem Bachelor of Science (B.Sc.) ab. Nach seinem Abschluss arbeitete er im Landwirtschaftsamt des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis. Dort war er vor allem in den Bereichen Agrarförderung und Umstellungsberatung auf biologischen Landbau im Einsatz. Seit Oktober ist er Regionalmanager der Bio-Musterregion Main-Tauber. Seine Stelle ist beim Landwirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreis angesiedelt. Zur Organisation der Biomusterregion gehört weiterhin eine Steuerungsgruppe, die mit dem Regionalmanager beschließend wirkt und Projekte voranbringt. Ihr gehören Vertreter unter anderem aus der Biolandwirtschaft als Vertreter der Bioanbauverbände, Handelspartner, Gastronomie- und Hotelvertreter sowie Tourismusvertreter an. Vorsitzender der Steuerungsgruppe ist der erste Landesbeamte des Landkreises Florian Busch. (bdg)