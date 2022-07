Liebe, Eifersucht - und eine Leiche

Aufführung: Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums spielt das moderne Stück »Diamond Lucy«

Wertheim 17.07.2022 - 18:49 Uhr 1 Min.

Gelungene Aufführung: Die Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hat an zwei Abenden das Stück »Diamond Lucy« gezeigt. Foto: Linda Dölger

Unter der Leitung von Ulf Hannig und Anne Hennicke präsentierten die Schüler das Stück von Claudia Widmann, welches einen tiefen Einblick in die Ängsten und Problemen von fünf Jugendlichen verschafft.

Wie jeden Freitag treffen sich die Mädchen bei Solveig (gespielt von Sonja Emmert) zu Hause, die wie immer alleine im Haus ist, da ihr Vater Tag und Nacht für sein Hotel arbeitet. Diesmal wollen sie sich zusammen für die Geburtstagsfeier von Kaspar zurecht machen, welcher mit Lucy (Milena Sauer) eine Beziehung führt.

Klara (Angelina Schewtschenko) kommt als erste bei Solveig an und sitzt wie immer an ihrem Computer. Nach und nach kommen auch Leni (Theresa Michel), die Sportlichste der Gruppe, und Emma (Melina Christ), welche immer etwas an ihrem Körper auszusetzen hat, an. Doch eine fehlt: Lucy. Da die Freundinnen denken, dass sie schon bei Kaspar warten könnte, machen sie sich gemeinsam auf den Weg zu seiner Feier. Als Leni, die zuvor zu viel getrunken hatte, Kaspar anbaggert, taucht Lucy plötzlich doch auf.

Die Situation gerät außer Kontrolle und Klara, welche als einzige nach Lucy sucht, verliert das Mädchen schließlich doch aus den Augen. Plötzlich taucht Lucys Leiche auf und die Freundinnen befinden sich im Verhör mit einem Kommissar (Joey Lee Moore III).

Während alle durcheinander reden und keine so wirklich über den Abend spricht, wird schnell klar, dass zwischen den Freundinnen einige Dinge stehen. Als sich die Mädchen wieder in Solveigs Zimmer befinden, taucht Lucy als Geist auf, welche durch Gesten, Sprache und Mimik ihre wahren Gedanken und Gefühle zur Situation enthüllt. Sie erkennt, dass die Freundinnen was ihr Verschwinden betrifft nicht die Wahrheit sagen, doch die anderen können sie nicht hören.

Als sich Lucy bewusst wird, dass sie gestorben ist, endet das Stück mit dem Ruf des Kommissars, dass eine Leiche entdeckt wurde.

Auf diese Weise bekamen die Zuschauer mit passendem Bühnenbild, Musik und überzeugenden schauspielerischer Leistung Einblick in die Gedanken und Gefühle der verschiedenen Mädchen. Alle beschäftigten sich mit ernsthaften Problemen, mit denen sich in unserer Gesellschaft viele Jugendliche auseinandersetzen müssen.

LINDA DÖLGER