Lichter sollen erst um 24 Uhr ausgehen

Muss die Wertheimer Burg bis 1 Uhr beleuchtet werden? Mit dieser Frage hat sich der Bauaausschuss beschäftigt.

Das vom Land Baden-Württemberg seit Mitte 2020 per Gesetz vorgeschriebene »naturschutzorientierte Lichtmanagement« schreibt vor, dass Kommunen in Zukunft mehr Energie bei der Straßenbeleuchtung und der Anstrahlung öffentlicher Gebäude sparen. Zugleich soll so der Insektenschutz verbessert werden. Dazu hat die Bauverwaltung ein umfangreiches Lichtkonzept erarbeitet, das für neu errichtete Lampen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bereits seit Anfang 2021 insektenverträgliche Beleuchtungsarten vorsieht.

Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden ist in Baden-Württemberg eigentlich bereits seit 31. Juli verboten. Ausnahmen bei zeitlich begrenzten Veranstaltungen oder Gebäuden von besonderer Bedeutung gibt es nur vom 1. Oktober bis 31. März zwischen 22 und 6 Uhr.

Derzeit lässt die Stadt solche Ausnahmen für viele Gebäude überprüfen, unter anderem auch die Burg. Das Anstrahlen soll dann bis 23 Uhr, bei der Burg bis 24 Uhr möglich sein.

gufi