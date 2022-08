Licht und Schatten in Urphar

»Lie­ber ein On­kel, der was mit­bringt, als ei­ne Tan­te, die Kla­vier spielt.« Wert­heims frühe­rer Ober­bür­ger­meis­ter Ste­fan Mi­ku­licz hat die­sen Satz oft ge­sagt, sein Nach­fol­ger Mar­kus Her­re­ra Tor­rez hat ihn am Di­ens­tag in Ur­phar be­her­zigt. An­läss­lich des »Rat­hau­ses vor Ort« brach­te er 300.000 Eu­ro mit nach Ur­phar. Ab­ge­run­gen hat­te ihm der Ort­schafts­rat die­se Sum­me zur Sa­nie­rung des Dorf­saals, wo­mög­lich di­rekt vor der Orts­be­ge­hung mit Rat, Ver­wal­tung und Ve­r­ei­nen.