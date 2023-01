Lesestoff für lange Winterabende

Das empfehlen die Bibliothekarinnen aus Marktheidenfeld und Lohr Susanne Wunderlich und Sylvia Rosenberger

Lohr a.Main 05.01.2023 - 16:07 Uhr 2 Min.

Sylvia Rosenberger arbeitet seit 35 Jahren in der Stadtbibliothek. Stadtbibliotheksleiterin Susanne Wunderlich zeigt Tonie-Box.

»Die beliebtesten und am meisten ausgeliehenen Medien sind Tonies und im Buchgenre Krimis!«, stellt Sylvia Rosenberger mit Blick auf die Lesegewohnheiten ihrer Lohrer Büchereinutzer fest. Tonies sind kleine Figuren, in denen Hörbücher für Kinder gespeichert sind. Damit können schon die Kleinsten sich mit Geschichten beschäftigen, ohne auf Erwachsene zum Vorlesen oder Abspielen der Geschichten angewiesen zu sein.

Als Empfehlung nennt Rosenberger die Eberhofer-Hörbücher von Rita Falk, gesprochen von Christian Tramitz - Verknüpfung aus Krimi-Fieber und Tonie-Begeisterung für Erwachsene. Diese Hörbücher seien »immer eine amüsante Unterhaltung«, so die Bibliothekarin. Außerdem habe sie der Thriller »Der Buchhändler« von Petra Johann fasziniert. »Ein spannendes Psychodrama mit überraschendem Ausgang.«

Susanne Wunderlich aus der Marktheidenfelder Stadtbibliothek hat ihren Computer nach den zehn Bestleihern der Marktheidenfelder Leser befragt. Bücher von Frauen liegen da weit vorn. Einzig Sebastian Fitzek schafft es mit »Der erste letzte Tag« unter die ersten zehn. Die ersten Plätze belegen Julie Caplin, »Das kleine Chalet in der Schweiz«, Delia Owens mit »Der Gesang der Flusskrebse« und Eva Völler mit dem Buch »Was die Hoffnung verspricht«.

Mit ins Jahr 2023 gibt Wunderlich den Lesern drei Buchtipps: einen Krimi, einen historischer Roman und ein Bilderbuch. In »Leise steigt die Flut« von Kate Penrose ermittelt der charsimatische Polizist und ehemalige Undercoverermittler Ben Kitto auf den Scilly-Inseln, einem Archipel im Atlantik vor den Toren Cornwalls. Als in einer dunklen Dezembernacht ein elfjähriges Mädchen spurlos verschwindet, ahnt niemand, was für dramatische Ereignisse damit in Gang gesetzt werden. Während die Suche noch läuft, wird auf einem Felsen der Vater des Mädchens tot aufgefunden. Wegen schlechten Wetters müssen Ben Kitto und sein Team auf fachkundige Hilfe nahezu verzichten. Es werden mehrere Verdächtige präsentiert, doch zum Schluss ist die Erklärung ganz anders und man stellt sich die Frage »Warum hat das niemand gewusst?«.

Ins Nürnberg Mitte des 19 Jahrhunderts führt Romy Herold ihre Leser in »Die Lebkuchen-Prinzessin«. Elise, Tochter eines Nürnberg Lebkuchenbäckers liebt die Aromen und Düfte beim Lebkuchenbacken. Im Winter 1864 erkrankt sie schwer und der liebevolle Vater versucht alles um sie zu retten. Als letzten Ausweg kreiert er einen Lebkuchen ohne Mehl und mit vielen Gewürzen. Das Wunder geschieht, Elise wird wieder gesund. Als der Vater tödlich verunglückt, steht für Elise fest, dass sie sein Handwerk weiterführen möchte. Für eine Frau im 19. Jahrhundert nicht selbstverständlich.

Dank ihrer Kreativität, einer großen Portion Mut und mit Hilfe eines charmanten Mannes kämpft sie um ihr Erbe und ihren Lebenstraum. Der historische Roman ist gespickt mit vielen geschichtlichen Hintergründen. Neben viele Informationen über die Geschichte des Lebkuchens und der Stellung der Frau, lernt man zum Beispiel auch Philipp Suchard kennen, der mit Kreationen aus Marzipan und Schokolade weltberühmt wurde.

Als Bilderbuch für die jüngeren Leser empfiehlt Susanne Wunderlich »Rosi in der Geisterbahn« von Philipp Wächter. »Das Bilderbuch zeigt Kindern auf einfühlsame Weise, dass es normal ist, manchmal Angst zu haben, und es befreiend sein kann, sich der Angst zu stellen« so Wunderlich. Rosie, ein kleiner Hase, fürchtet sich vor Monstern und wird von Alpträumen geplagt. Diese Angst möchte sie unbedingt loswerden. Sie sucht Hilfe bei einem Traumspezialisten und lernt alles über die »Monster-Niederstreck-Technik«. Ob sich das Training gelohnt hat, testet Rosie bei einem Besuch in der Geisterbahn.

Lena Schwaiger

Im Überblick: Die 10 Bestleiher aus Marktheidenfelder Diese 10 Bücher sind 2022 in der Bücherei in Marktheidenfeld am häufigsten ausgeliehen worden. Julie Caplin: »Das kleine Chalet in der Schweiz« Delia Owens: »Der Gesang der Flusskrebse« Eva Völler: »Was die Hoffnung verspricht« Eva-Maria Bast: »Miss Würzburg« Rita Falk: »Rehragout-Rendezvous« Sebastian Fitzek: »Der erste letzte Tag« Lilly Lusas: »Green-Valley-Love - New beginnings« Nele Neuhauss: »In ewiger Freundschaft« Julia Quinn: »Bridgerton - Penelopes pikantes Geheimnis« Ellen Sandberg: Das Geheimnis ()