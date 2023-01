Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lesen: Trend zum Fröhlichen und Leichten

Stadtbücherei: Welche Trends die Ausleihstatistik des vergangenen Jahres aufzeigt - Ausblick auf 2023

Wertheim 06.01.2023 - 09:25 Uhr 3 Min.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus gab Katja Schmitz, Leiterin der Stadtbücherei Wertheim, Einblicke in die Trends der Ausleihe im vergangenen und neuen Jahr.

"Außerdem wurden Wohn-Zeitschriften und Psychologie-Magazine sehr gut ausgeliehen". Überhaupt seien Zeitschriften 2022 zusammen mit Tageszeitungen vermehrt vor Ort in der Bücherei gelesen geworden.

Bei den Kleinsten beziehungsweise den vorlesenden Eltern stünden die Bilderbuch-Reihen, vor allem Klassiker wie Conni, Pettersson & Findus, Mama Muh, Zilly & Zingaro sowie Astrid Lindgren nach wie vor hoch im Kurs. 2022 habe man deshalb 184 neue Bilderbücher gekauft.

"Im Grundschulbereich griffen vor allem Eltern, für ihre Kinder, zu sogenannten Erstlesebüchern". Kinder bis circa zwölf Jahren hätten wiederum Fantasy-, Schul- und Tiergeschichten bevorzugt. "Fantasy, Utopien wie Dystopien, ist nach wie vor das Genre für Jugendliche", so Schmitz weiter. "Dennoch verzeichnen wir insgesamt nun schon seit mehreren Jahren einen starken Rückgang bei Leserinnen und Lesern im Pubertätsalter". Schmitz verweist zudem auf die Beliebtheit von Hörbüchern in Form von "Tonies" und "mobi-Hörsticks".

Laut ihrer Aufstellung hatte die Bücherei 2022 insgesamt 89.423 physische Medien entliehen und verlängert. Ein Plus von über 23 Prozent zum Vorjahr. Mögliche Ursachen seien mehr Öffnungstage und deutlich weniger Corona-Einschränkungen sowie die Aktion "Sommer in der Tasche". Bei den Kindern habe man den neuen Schwerpunkt auf Leseförderung gesetzt.

"Für Erwachsene haben wir den Fokus im Frühsommer auf neue Reiseliteratur gelegt, da unsere Leser letztes Jahr nach zwei Jahren Corona endlich wieder verreisen konnten." Weiter im Mittelpunkt stehen bei den Erwachsenen leichte, aber nicht seichte Lektüren wie Romane, Krimis und Zeitschriften. "Uns haben viele gespiegelt, dass sie angesichts der schwierigen Zeiten lieber Unkompliziertes, Leichtes und Fröhliches konsumieren wollen."

Nicht nur gedruckte Bücher sind gefragt. "Der Anteil von E-Book-Lesern steigt von Jahr zu Jahr." Daneben gebe es sogenannte hybride Leser, die beide Arten lesen, und "physische Leser", die nur "echte" Bücher und Zeitungen mögen.

"Wir haben viele Leserinnen und Leser, die ausschließlich über die Onleihe lesen und die wir hier nur ein, zwei Mal im Jahr sehen, wenn sie ihre Jahresgebühr entrichten oder sie Fragen rund um die Onleihe haben." Dennoch sei die Gruppe der Leserinnen und Leser, die hybrid lesen oder nur physische Medien entleihen möchten, immer noch größer.

Schmitz gibt unserem Medienhaus auch eine Einschätzung für 2023. "Die Nachfrage nach historischen Romanen wird vermutlich so hoch bleiben." Für viele Leserinnen und Leser sei die Verknüpfung von Historischem und das Lernen darüber mit dem Romanhaften die ideale Kombination zur Entspannung.

"Darüber hinaus wird leichte, jedoch nicht banale Literatur weiterhin stark nachgefragt werden." Viele Leserinnen und Leser sowie Eltern berichteten dem Büchereiteam, dass in den letzten beiden Jahren ihre Aufmerksamkeit deutlich nachgelassen habe, dass sie sich nicht mehr so gut konzentrieren könnten, von den Krisen müde und ausgelaugt seien.

"Alles, was eine Flucht aus der Realität bietet, wird sicherlich gut gehen: DVDs, Spiele, Fantasy und gerne auch etwas kitschigere Liebesromane", lautet die Einschätzung von Schmitz. Im Sachbuch werde weiterhin das Reisebuch gut laufen, aber auch Literatur zur gesunden, minimalen, veganen Lebensführung und so weiter. "Der Trend geht eindeutig zu Fröhlichem, Leichtem, beziehungsweise Wohlig-Gruseligem, in jedem Fall weg vom schwierig zu Lesenden, Konflikthaftem, Herausforderndem."

Birger-Daniel Grein

Im Überblick: Die beliebtesten Bücher 2022 in der Stadtbücherei Wertheim Folgende Bücher und Zeitschriften wurden in den verschiedenen Altersklassen von Kunden der Wertheimer Stadtbücherei 2022 am häufigsten ausgeliehen. Erwachsene: Vorne mit 21 Entleihungen Michaela Grünig: Palais Heiligendamm, Band eins: Ein neuer Anfang (Palais Heiligendamm umfasst drei Teile und startete im Jahr 2020). Je 19 Entleihungen: Ebenfalls Michaela Grüning mit den Bänden zwei und drei der Reihe "Palais Heiligendamm" ("Stürmische Zeiten" und "Tage der Entscheidung"). Ebenfalls 19 Entleihungen: Maria Grunds Thriller "Fuchsmädchen", gefolgt von Rita Falks Krimi "Rehragout-Rendezvous" (18 Entleihungen). Zeitschriften: Die beliebtesten waren "Psychologie heute" (19 Entleihungen) und die Wohnzeitschriften "Living at Home" und "Schöner Wohnen" (je 17 Entleihungen). Laut Büchereileiterin Katja Schmitz sei das ganz klar eine Folge der Coronakrise und anderer weltweiter Krisen. Das Interesse zeige, dass sich viele für Krisenbewältigung interessieren und das Zuhause schöner, gemütlicher und vielleicht auch als Rückzugsort gestalten wollen. Kindergarten- und Vorschulkinder: Beliebt waren Bilderbücher, allen voran mehrere "Paw Patrol"-Titel sowie Geschichten von "Mama Muh" und "Pettersson und Findus" (23, 22 und 20 Entleihungen). Kinder im Grundschulalter sowie Fünft- und Sechstklässler: Margit Auers Reihe "Die Schule der magischen Tiere" - als Hörbücher (26 Entleihungen), gedruckte Ausgaben (23 Entleihungen) und als Film (30 Entleihungen). Verschiedene Bücher der drei Fragezeichen "???" oder drei Ausrufezeichen "!!!" als gedrucktes Buch und als Hörbuch. (bdg)