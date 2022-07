Leopard-Crews üben das Kämpfen als Team

Verteidigung: Panzerbataillon aus Hardheim treffsicher auf Truppenübungsplatz Grafenwöhr - Patenschaften mit Miltenberg und Erlenbach am Main

HARDHEIM/GRAFENWÖHR 26.07.2022 - 16:35 Uhr 1 Min.

Oberstleutnant Pane feuert in seiner Verwendung als Bataillonskommandeur seinen letzten Schuss aus einem Leopard 2 A6 ab. Ein Schützenpanzer Marder (vorne) vom Panzergrenadierbataillon 391 während einer Übung. Im Hintergrund ein Hardheimer Leopard 2 A6. Ein Panzerzug bestehend aus vier Leopard-2-Panzern im simulierten "Angriff".

Im Mittelpunkt des Aufenthalts vom 4. bis 14. Juli standen laut Pressemitteilung des Verbands neben der allgemeinen Steigerung der Einsatzbereitschaft mehrerer Gefechtsschießen der 3. Kompanie im Zugrahmen. Ein Zug besteht dabei aus vier Leopard-2-Kampfpanzern. Geschossen wurde zusammen mit einem Panzergrenadierzug des Panzergrenadierbataillons 391 aus Bad Salzungen. Dieses ist mit Marder-Schützenpanzern ausgerüstet. Panzer und Panzergrenadiere kämpfen in der Regel zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Ausbildung abgeschlossen

Die »jüngste« und zuletzt hinzugekommene 2. Kompanie des Panzerbataillons 363 schloss ihr erstes Panzerschießen zum Abschluss der Spezialgrundausbildung, Teil 2, erfolgreich ab. In der Spezialgrundausbildung werden Soldatinnen und Soldaten nach der allgemeinen Grundausbildung für ihre speziellen Funktionen im Panzer ausgebildet, beispielsweise als Richt- oder Ladeschützen.

Zudem wurden wie auf allen Truppenübungsplatzaufenthalten Schießausbildungen mit Handwaffen absolviert. Während der 14-tägigen Übung stand für den Stab des Bataillons der Führungsprozess in einer Stabsrahmenübung im Mittelpunkt, heißt es in der Meldung weiter.

Krönung: Letzter Schuss

Gekrönt wurde der Aufenthalt in Grafenwöhr durch die Abgabe des letzten Schusses durch den amtierenden Bataillonskommandeur Oberstleutnant Pascal Pane unter Teilnahme militärischer Gäste und zahlreicher Amts- und Würdenträger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Pane wird am 30. September bei einem Bataillonsappell in der Carl-Schurz-Kaserne sein Amt an seinen Nachfolger übergeben. Am 14. Juli kehrten die Soldatinnen und Soldaten wieder sicher an den Standort Hardheim zurück.

Das Großgerät - also vor allem die 60 Tonnen schweren Kampfpanzer - wurde bereits Tage zuvor unter Nutzung von Schwerlasttransportern an den Standort überführt.

Das Panzerbataillon 363 ist das jüngste Panzerbataillon der Bundeswehr und wurde ab Oktober 2019 in Hardheim aufgestellt.

Stärkere Fokussierung

Die Aufstellung erfolgte in Folge einer stärkeren Fokussierung auf Landesverteidigung nach der russischen Besetzung der Krim 2014 und dem militärischen Konflikt in der Ostukraine. Das Bataillon ist mit 44 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 A 6 ausgestattet, die über eine 120-Millimeter-Panzerkanone verfügen. Es besteht aus vier Kompanien mit etwa 500 Soldaten. Ein Panzerbataillon 363 war bis zu seiner Auflösung 2006 über Jahrzehnte im benachbarten Külsheim stationiert.

Mehrere Einheiten des neuen Panzerbataillons haben zuletzt Patenschaften mit Miltenberg sowie Erlenbach am Main geschlossen.

