Leonie Eckstein mit Traumnote 1,0

Abiturfeier: Berufliche Gymnasien Wertheim haben am Mittwoch ihre Absolventen verabschiedet

Wertheim 07.07.2022 - 14:44 Uhr 2 Min.

Die Abiturienten der Beruflichen Gymnasien Wertheim. Foto: Steffen Schreck

Nach einem Klavierstück von Abiturientin Mirjam Nenner begrüßte Christina Moraitis die Schüler und ihre Angehörigen. Sie begann mit dem bekannten Zitat »Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen«. Dass in der Aussage des Musikers John Lennon viel Wahrheit stecke, habe sich vor allem während der Corona-Zeit gezeigt. Sie appellierte an die Schüler, »Umwege als das zu akzeptieren, was sie sind, nämlich Chancen«. Dies hätten die Abiturienten bisher mit Bravour geschafft. Für die

Stadt Wertheim gratulierte der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Hartmannsgruber. »Mit dem Abitur öffnen sich für Sie alle Türen«, meinte Hartmannsgruber. Es gehe nun darum, sich der Zukunft mit all ihren Herausforderungen zu stellen.

»Karriere daheim« im Trend

Er warb dafür, nachzudenken, ob es unbedingt die »weite Welt« sein müsse, der die Abiturienten sich nun zuwenden. Vieles lasse sich in der Region ebenso gut erreichen, wie in der Ferne, so Hartmannsgruber weiter. »Karriere daheim liegt nach wie vor im Trend«, sagte der stellvertretende Oberbürgermeister. Renommierte Unternehmen seien eine ganz besondere Chance für die Absolventen aus der Region. Sie würden sich auf junge Leute freuen, die ein duales Studium beginnen oder nach Abschluss eines Studiums als qualifizierte Führungskräfte zurückkehren. Auch er selbst sei nach einigen Jahren in der Ferne wieder zurückgekehrt und habe es nicht bereut.

Schulleiter Manfred Breuer zollte seinem Abiturjahrgang vor allem wegen der schwierigen vergangenen beiden Jahre Respekt. »Eine Verabschiedung der besonderen Art«, meinte Breuer. »Was für ein Wahnsinn«, holte er weiter aus. Für die Schüler, die im Sommer 2019 an das Berufliche Schulzentrum gekommen sind, sollten nur wenige Monate später am Horizont sehr dunkle Wolken am Horizont aufziehen.

Der erste Lockdown 2020 habe alles zum Stillstand gebracht. Beim Neubeginn im Mai 2020 sei nichts mehr so gewesen, wie es die Schüler kannten. Im Schuljahr darauf habe es ein gefühlt planloses Hin und Her gegeben. Dabei sollten die Abiturienten auf Kurs bleiben.

Zuletzt sei die Welt durch den Krieg in der Ukraine in Bedrohungen und Schieflage geraten. Im Haus habe man versucht, die Absolventen dem ganzen Wahnsinn zum Trotz so gut wie möglich zu begleiten, zu unterstützen und auf die Prüfungen vorzubereiten.

Die lang ersehnten Abschlusszeugnisse gab es aus der Hand von Abteilungsleiterin Christina Moraitis. STEFFEN SCHRECK

Im Überblick: Absolventen der Beruflichen Gymnasien Wertheim

Berufliche Gymnasien Biotechnologisches Gymnasium (BTG13) Technisches Gymnasium (TG13) Wirtschaftsgymnasium (WG13)

Tutorin: Andrea Holtfrerich

Evelyn Becker, Neunkirchen-Umpfenbach (WG13); Emely Düll, Freudenberg-Wessental (BTG13); Leoni Eckstein, Kreuzwertheim (BTG13); Annika Eitel, Dorfprozelten (BTG13); Peter-Maximilian Forster Poblete, Triefenstein-Homburg am Main (WG13); Annika Friedmann, Wertheim-Reicholzheim (WG13); Leander Gall, Wertheim-Bestenheid (WG13); Theresa Lea Graf, Stadtprozelten-Neuenbuch (BTG13); Luzia Herz, Faulbach-Breitenbrunn (BTG13); Elisa Lavanco, Dorfprozelten (WG13); Lena Meister, Wertheim-Grünenwört (WG13); Anna Karina Schäfer, Breitenbrunn (WG13); Marry-Ann Singerhouse, Wertheim-Nassig (WG13); Phillipp Uscinowicz, Wertheim-Eichel (BTG13); Benedikt Philipp Wolfgang Winzenhöler, Triefenstein (TG13)

Tutor: Michael Sämann

Ben Adam, Wertheim-Kembach (TG13); Rahf Alsharaa, Miltenberg (TG13); Adriana Ballweg, Wertheim-Reinhardshof (WG13); Ellen Becker, Wertheim-Bestenheider Höhe (WG13); Gloria Celia Haamann, Freudenberg (WG13); Julia Hemmerich, Wertheim-Kembach (BTG13); Benedikt Herbach, Wertheim-Vockenrot (WG13); Kira Hierling, Kleinheubach (BTG13); Toni Alexander Horn, Wertheim-Eichel (BTG13); Leon Kuhn, Wertheim-Dertingen (TG13); Lukas Michel, Wertheim-Reinhardshof (WG13); Viviane Moch, Wertheim-Hofgarten (WG13); Mirjam Nenner, Wertheim-Grünenwört (WG13); Laurin Schäfer, Wertheim-Urphar (TG13); Sophie Schindler, Wertheim-Sonderriet (WG13); Moritz Volpert, Wertheim-Reicholzheim (TG13)

Lob- und Preisträger

Peter-Maximilian Forster Poblete Lob 2,0 Lukas Michel Lob 2,0 Laurin Schäfer Lob 2,0 Luzia Herz Lob 1,9 Elisa Lavanco Lob 1,9 Annika Eitel Preis 1,6 Moritz Volpert Preis 1,3 Annika Friedmann Preis 1,1 Leoni Eckstein Preis 1,0 Besondere Preise

Leoni Eckstein Biotechnologie-Preis des Chemie-Verbandes BW / Mathematik-Preis der Dt. Mathematiker-Vereinigung / Schulpreis als Beste Schülerin im Profil Biotechnologie Annika Friedmann Chemiepreis der Ges. für Dt. Chemiker / Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft / Wirtschaftspreis des Südwestmetall BW / Schulpreis in Chemie / Schulpreis als Beste Schülerin im Profil Wirtschaft Laurin Schäfer Geschichtspreis des Historischen Vereins für Württembergisch Franken Moritz Volpert Physikpreis der Dt. Physikalischen Gesellschaft / Schulpreis als Bester Schüler im Profil Mechatronik der Vector-Stiftung. (Pressemitteilung BSZ Wertheim)