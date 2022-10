Leichter Anstieg der Gewerbesteuer erwartet

Haushalt 2023: Investitionen in die Wertheimer Infrastruktur erfordern höhere Kreditaufnahme

Wertheim 25.10.2022

Luftbild - Luftbildaufnahme von Wertheim - Gewerbegebiet Reinhardshof Bildunterschrift 2021-07-28 --> Mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 39,4 Millionen Euro rechnet die Stadt Wertheim für 2021. Foto: Axel Häsler

Begründet wird dieser unterstellte Anstieg bei der wichtigsten kommunalen Einnahmequelle vor allem damit, dass die Gewerbesteuereinnahmen für das laufende Jahr »aus aktueller Sicht deutlich besser ausfallen« dürften, als dies im Planansatz für 2022 vorgesehen war. Zugleich ist im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr allerdings auch eine höhere Verschuldung vorgesehen, um das um rund 1,9 Millionen Euro auf dann rund 14,5 Millionen Euro steigende Investitionsprogramm für 2023 zu finanzieren.

»Realistisch optimistisch«

Fachbereichsleiter Helmut Wießner, der das Zahlenwerk am Montagabend im Gemeinderat vorstellte, bezeichnete die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 20,5 Millionen Euro als »realistisch optimistisch«. Allerdings sei es angesichts von Inflation und Energiekrise immer schwieriger, eine verlässliche Datengrundlage für die Haushaltsplanung zu schaffen. Die Datengrundlage für die wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt, wie Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen - 13,2 Millionen Euro werden für 2023 erwartet - beruht auf der Steuerschätzung aus dem Mai diesen Jahres.

Kurz vor Beginn der eigentlichen Haushaltsberatungen am 5. Dezember im Verwaltungs- und Finanzausschuss erwartet die Stadt eine weitere Steuerschätzung, die dazu führen könne, dass sich die Zahlen noch ändern. Wießner wollte deshalb nicht verhehlen, dass der Haushalt für 2023 »mit Risiken behaftet« sei.

Mögliche Tarifsteigerungen

Sollte es Anfang kommenden Jahres etwa zu einer Gasmangellage kommen, dann rechnet er mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen. Unklar sei ebenfalls auch noch, wie sich die Personalkosten entwickeln. »Wir haben eine Tariferhöhung von vier Prozent eingepreist«, verwies er darauf, dass die Gewerkschaft Tarifsteigerungen von zehn Prozent gefordert habe.

Der Ergebnishaushalt (früher: Verwaltungshaushalt) der Stadt Wertheim umfasst im kommenden Jahr ein Volumen von rund 73,4 Millionen Euro, ein Plus von rund 4,7 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt (früher: Vermögenshaushalt) wächst um rund 1,9 Millionen auf 14,5 Millionen Euro. Wobei die eigentlichen Investitionen in die Infrastruktur Wertheims, wie etwa der Bau der neuen Dreifachturnhalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium oder die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte Kembach, nur mit knapp 14 Millionen Euro zu Buche schlagen. Für die Tilgung von Darlehen muss die Stadt allein 520.000 Euro aufbringen. Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, bedarf es einer Kreditermächtigung von 3,9 Millionen Euro.

Eine weitere Kreditermächtigung von rund 3,3 Millionen Euro wird im kommenden Jahr notwendig, weil das Regierungspräsidium Stuttgart die bislang von der Stadt Wertheim praktizierte Finanzierung der Wohn- und Gewerbegebietserschließungen außerhalb des Haushalts als nicht mehr haushaltskonform ansieht.

Infolgedessen erhöht sich nicht nur das Investitionsvolumen im kommenden Jahr um rund 3,3 Millionen Euro, sondern auch die Kreditermächtigung steigt in gleicher Höhe. Für das kommende Jahr werden für die geplanten Erschließungen von Wohn- und Gewerbegebieten noch keine entsprechenden Grundstückserlöse erwartet.

Weiter steigende Schulden

In der Summe beläuft sich die Kreditermächtigung der Stadt Wertheim damit im kommenden Jahr auf rund 7,2 Millionen Euro. Die Netto-Neuverschuldung beträgt rund 6,7 Millionen Euro. Der Schuldenstand der Stadt Wertheim dürfte sich damit von rund 7,4 Millionen Euro Ende dieses Jahres auf rund 14,6 Millionen Euro Ende 2023 erhöhen. Um die geplanten Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden Jahren zu finanzieren, sollen die Schulden der Stadt Wertheim dann in den kommenden drei Jahren planmäßig weiter steigen: Bis Ende 2026 auf dann rund 24 Millionen Euro, zeigte Helmut Wießner die Entwicklung auf.

Um die laufende Verwaltungstätigkeit und die geplanten Investitionen im kommenden Jahr zu finanzieren, ist neben der Kreditaufnahme auch eine Entnahme von rund 5,8 Millionen Euro aus den Rücklagen vorgesehen. Insgesamt soll der Ergebnishaushalt nämlich mit einem Minus von rund 5,1 Millionen Euro abschließen. Rund 2,5 Millionen Euro davon entfallen auf den laufenden Betrieb der Verwaltung, weitere 2,9 Millionen auf Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen, 221.000 Euro auf städtische Planungsleistungen.

Die vier größten Ausgabenblöcke im kommenden Jahr im Finanzhaushalt umfassen zusammen rund 5,5 Millionen Euro. Neben der neuen Dreifach-Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (zwei Millionen Euro) sind das die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte Kembach (1,35 Millionen Euro) und die Erschließungsarbeiten für zwei Wohngebiete in Mondfeld (1,14 Millionen Euro) und in Urphar (eine Million Euro).

Für den Grunderwerb plus die Beiträge für Wohn- und Gewerbegebietserschließungen sind Ausgaben von 977.000 Euro vorgesehen. Noch einmal 970.000 Euro sind für die Fertigstellung des Projekts »Neue Soziale Mitte« mit Sanierung der Otfried-Preußler-Schule, Neubau der Mensa und Umbau des Stadtteilzentrums auf dem Wartberg eingeplant. Die Erneuerung des Radwegs zwischen Dertingen und Bettingen steht mit 630.000 Euro im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Steuern und Abgaben Der Ergebnishaushalt der Stadt Wertheim für das Jahr 2023 hat ein Volumen von rund 68,2 Millionen Euro. Der größte Einnahmeposten sind dabei die erwarteten Steuern und Abgaben mit rund 42,5 Millionen Euro. Davon sollen allein 20,5 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen fließen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit Einnahmen von rund 12,2 Millionen Euro kalkuliert. An Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden rund 7,3 Millionen Euro erwartet. Umgekehrt kalkuliert die Stadt mit steigenden Umlagezahlungen von rund 1,8 Millionen Euro auf insgesamt rund 23,8 Millionen Euro im kommenden Haushaltsjahr. Sollte der Hebesatz für die Kreisumlage mit 29,5 Promille gleich bleiben, dann müsste die Stadt dem Landkreis im kommenden Jahr rund 12,2 Millionen Euro überweisen. Eine Anhebung der Real-Steuerhebesätze sei für 2023 nicht geplant, heißt es im Entwurf zum städtischen Haushalt 2023 weiter. Größter Ausgabeposten mit rund 15,7 Millionen Euro sind im Ergebnishaushalt des kommenden Jahres die Personalkosten, die sich im Vergleich zu diesem Jahr um 819.000 Euro erhöhen, was vor allem durch die Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst begründet ist. Rund 6,5 Millionen Euro fließen an Zuschüssen aus dem städtischen Haushalt an die kirchlichen und freien Kindertagesstätten. Die Beratungen des Haushalts finden im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 5. Dezember statt, beschlossen werden soll der Haushalt in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats am 18. Dezember. (gufi)