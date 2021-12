Stadtwerke Wertheim lassen Fernwärmenetz per Drohne auf Schwachstellen überprüfen

Lecksuche aus luftiger Höhe

Auf der Jagd nach Lecks: Drohnenpilot Mario Langschwager (links) und Stadtwerke-Fernwärmefachmann Ralf Wojcik. Eine Akkuladung reicht bei guten Bedingungen für bis zu 45 Minuten Flugzeit. Die Lage der Leitungen ist in Plänen verzeichnet. Aus 30 bis 40 Metern Höhe wird von der Drohne aus das über den Fernwärmeleitungen befindliche Gelände begutachtet. Das Fluggerät verfügt auch über Kollisionswarnleuchten. Auf Sich fliegen: Für den Einsatz in bebautem Gebiet gibt es einige Beschränkungen. Pilot Langschwager und Färnwärmeteechniker Wojcik haken die abgeflogene Route ab. 12.000 Euro für das Fluggerät, nochmal 12.000 für die Spezialkamera: Die eingesetzte Drohne hat den Gegenwert eines gut ausgestatteten Mittelklassewagens. 12.000 Euro für das Fluggerät, nochmal 12.000 für die Spezialkamera: Die eingesetzte Drohne hat den Gegenwert eines gut ausgestatteten Mittelklassewagens. 12.000 Euro für das Fluggerät, nochmal 12.000 für die Spezialkamera: Die eingesetzte Drohne hat den Gegenwert eines gut ausgestatteten Mittelklassewagens. Der Bildschirm liefert ein Wärmebild der überflogenen Areale. Der Bildschirm liefert ein Wärmebild der überflogenen Areale.

Es ist 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen, und eisiger Wind pfeift um die Hochhäuser im Wertheimer Stadtteil Wartberg. Mario Langschwager verzichtet trotzdem auf Mütze oder Handschuhe, denn der 59-Jährige braucht gutes Fingerspitzengefühl und feines Gehör: In den Händen hält er ein Drohnen-Steuergerät mit Bildschirm, 40 Meter über dem Boden ist in Sichtweite ein schwarzes Fluggerät unterwegs, dessen Rotoren ein leises Sirren von sich geben.

»Irgendwann kommen Sonne oder Regen. Das ist schlecht fürs Wärmebild«, sagt Langschwager, dem eine geschlossene Wolkendecke und Kälte seine Aufgabe erleichtern. Käme die Sonne raus, könnte der Drohnenpilot einpacken. Denn sein Fluggerät misst per Wärmebildkamera die Oberflächentemperatur des Bodens, um so mögliche Lecks oder mangelnde Isolierungen bei den darunter verlegten Fernwärmeleitungen zu finden. Die Leitungen selbst liegen in einer Tiefe zwischen 80 und 130 Zentimetern. Bei der Navigation unterstützt ihn mit einer Lagekarte Ralf Wojcik, Fernwärmemonteur der Stadtwerke Wertheim.

»Für uns gibt es zwei Szenarien. Entweder fliegen wir zur Beurteilung eines Fernwärmenetzes oder das Netz hat Leckagen und Wasserverluste«, erklärt Langschwager, der mit seiner Firma erstmals in Wertheim aktiv ist. Eigentlich war er mit der Netzbeurteilung beauftragt, doch zuletzt sind auch die Verluste in der Nachspeisung des Wassers nach oben gegangen. »Zufall«, sagt Wojcik dazu.

Kunden deutschlandweit

Pilot Langschwager ist Geschäftsführer der Dresdener Firma Branding Energy, sie fliegt im Auftrag vieler Stadtwerke und Energieversorger in Deutschland, insbesondere in den östlichen Landesteilen. »Wir machen das jetzt schon sechs Jahre. Bei mehr als 2500 Flügen ist bisher nie etwas passiert, wir hoffen, dass das so bleibt«, sagt er. Über 60 Unternehmen von Flensburg bis Fürstenfeldbruck gehören zu seiner Kundschaft. Angesprochen wird der Drohnenpilot häufig, auch an diesem Tag schauen Passanten fragend in Richtung der Männer in Gelb, auch wenn die Stadtwerke die Befliegung im Vorfeld angekündigt haben. »Wenn erklärt, was man macht und für wen, ändert sich Skepsis immer in technisches Interesse«, sagt Langschwager.

Bis seine Drohne - um die 12.000 Euro teuer ist das Fluggerät, noch mal den gleichen Betrag kostet die Spezialakamera - abhebt, ist eine Menge Vorbereitung nötig: Kontaktaufnahme mit Ordnungsamt, Luftaufsichtsbehörde und Polizei, auch bei Kindergärten und Schulen, die er überfliegt, ruft Langschwager vorher an. Einmal hielt ihm eine Mann eine Kripo-Marke vor die Nase, als er in der Nähe eines Kindergartens unterwegs war. Doch das Missverständnis ließ sich schnell aufklären.

40 Meter Höhe

»Wir fliegen in 30 bis 40 Metern Höhe, immer auf Sicht. Die Kamera schaut senkrecht nach unten. Wir sehen keine Gesichter, können keine Leute identifizieren«, räumt er Datenschutzbedenken aus. Auf seinem Monitor sieht er nicht nur das Wärmebild der Kamera, sondern auch ein Videobild und eine digitale Karte. So ist sicher, dass er nur im öffentlichen Raum fliegt. 30 bis 45 Minuten reicht eine Akkuladung, je nach Windstärke. Denn die Drohne stabilisiert sich in der Luft automatisch, bis etwa 60 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit kann sie aufsteigen. Sensoren vermeiden Unfälle, Kollisionen mit Stromleitungen oder Hauswänden sind eigentlich ausgeschlossen. Geht der Akku zur Neige, fliegt das Gerät automatisch zur Startposition zurück. In den sechs Jahren, die Langschager schon gewerblich Drohne fliegt, habe es einen gewaltigen Technologiesprung gegeben: »Damals ging es gerade zwischen acht und zehn Minuten. Heute ist das viel effektiver.«

Seit Sonnenaufgang haben Langschwager und Wojcik mehr als die Hälfte der zur Inspektion vorgesehenen Leitungen abgeflogen. »Heute werden wir auf jeden Fall fertig«, sagt er. Die kompletten gewonnenen radiometrischen Daten der Flüge sind auf Video aufgezeichnet. »In jedem Pixel kann ich die Temperatur messen.« Weil die Bilder georeferenziert sind, lassen sich auffällige Punkte schnell ausmachen. Sind die Daten aus der Luft gesammelt, dauert die Auswertung eine gute Woche. Danach gebe es eine Videokonferenz mit dem Auftraggeber, in der gefundene Auffälligkeiten besprochen werden.

Das lohnt sich nicht nur, weil die Stadtwerke die gefundenen Lecks dann schnell schließen können. »Die Lecks betreffen den Verbraucher nicht, der zahlt dafür nicht«, erklärt Wojcik. Doch auch die die Versorgungssicherheit wird gesteigert und die Umwelt geschont. Die ersten Stunden Drohnenerkundung liefern für den Wartberg jedenfalls ein zufriedenstellendes Bild. Nirgendwo hat das Duo ein Leck gefunden, welches sofortiges Handeln nötig gemacht hätte.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Fernwärme in Wertheim Die Stadtwerke Wertheim versorgen nach Eigenangaben seit Mitte der 1960er Jahre die Haushalte auf dem Wartberg und auf Teilen des Reinhardshofs mit Fernwärme. Das Leitungsnetz ist mittlerweile etwa zehn Kilometer lang und wird durch drei Heizwerke an Wartberg und Reinhardshof gespeist. Fernwärme gilt als effizient und umweltfreundlich, weil die Wärme zentral erzeugt und dann verteilt wird. Wichtigste Voraussetzung ist ein funktionierendes Verteilnetz mit gut isolierten Rohren. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke größere Summen investiert, um Teile des alten Leitungsnetzes austauschen zu lassen. Die Überprüfung des Netzes aus der Luft war eine Premiere. Wenn die Ergebnisse in etwa einer Woche vorliegen, werden auf dieser Basis weite nötige Arbeiten geplant. "Werden Wärmelücken ermittelt, sollen diese schnellstmöglich beseitigt werden, um dauerhaft eine sichere Wärmeversorgung zu gewährleisten", versprechen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, mit der sie vorab die Drohnenbefliegung angekündigt hatten. (scm)

