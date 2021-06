Lebensgeschichte in poetischem Text zusammengefasst

Grafschaftsmuseum: Neue jüdische Abteilung in Wertheim eingerichtet

Auf der neuen Filmstation in der jüdischen Abteilung des Wertheimer Grafschaftsmuseums ist der Film "Return to Wertheim" zu sehen, der in eindringlichen Worten und Bildern das Leben von Shimon Schwarzschild (Mitte auf dem Bildschirm) darstellt. Bei der Übergabe (von links) Uschi Wehner, Stefanie Arz, Bürgermeister Wolfgang Stein und Sybille Haas.

»Ich habe meinen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen, meinen Frieden mit den Deutschen«, sagt er in dem 18-minütigen Film, der ein wichtiger Bestandteil der neu eingerichteten jüdischen Abteilung im Grafschaftsmuseum ist.

Dokumentarischer Blick

»Transcending Terror« (frei übersetzt: Den Terror überwinden) nennt Schwarzschild den Film, der in jahrelanger Kleinarbeit in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Regisseur Mark Coelho entstanden ist und einen sehr dokumentarischen Blick auf das Leben des 95-Jährigen wirft, der 1936 mit seinen Eltern in die USA emigrierte und damit der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten entkommen konnte. Dieser Film ist bereits seit einiger Zeit auf www.youtube.com zu sehen.

Dagegen habe Schwarzschild in dem Film »Return to Wertheim«, der seit Freitag ausschließlich in der jüdischen Abteilung des Grafschaftsmuseums zu sehen ist, seine Lebensgeschichte in einem poetischen Text zusammengefasst, sagte die Leiterin des Grafschaftsmuseums, Stefanie Arz. Gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Stein und Kathleen Nitschel, Leiterin des Referats Kultur, Innenstadt- und Veranstaltungsmanagement, sowie der Volkskundlerin Uschi Wehner und der Übersetzerin Sybille Haas stellte sie den Film vor, der auf Knopfdruck von den Besuchern jederzeit im »Haus der vier Gekrönten« abgespielt werden kann.

16 Abschnitte

In 16 ungleichmäßig langen Abschnitten beschreibt Schwarzschild eindringlich seine Emotionen und Gefühle, als er beispielsweise hörte wie die SS-Schergen unter seinem Zimmer in der Vaitsgasse vorbeimarschierten und sangen: »Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann sind wir alle frei.«

Ausdrucksstarke Bilder

Unterstrichen werden die Texte durch ausdrucksstarke Bilder, die Schwarzschilds Ehefrau Naomi Schechter und sein Neffe Benjamin Schwarzschild aus öffentlichen und Privatarchiven zusammengetragen haben. Gezeigt wird der Film in der englischen Originalsprache, wobei zwei ausgefallen gestaltete Ringbücher in Steinoptik bereitliegen, in denen jeder Betrachter die Übersetzung des Textes nachlesen kann.

Im neu gestalteten Erdgeschoss rund um die Filmstation liegen Sandsteinbrocken »symbolisch für die Last, die jeder Deutsche bis heute trägt«, sagte Arz, die alle Lehrer der Region ermutigen möchte, sich mit ihren Schülern den Film anzuschauen.

Dialog der Versöhnung

Er hoffe, dass »dieser Film, der die Geschichte eines Mannes und seiner Familie aufzeigt, einen Beitrag dazu leisten kann, einen fortwährenden Dialog der Versöhnung und Wiedergutmachung zu schaffen und ein anschauliches Gefühl für diese Zeit an Menschen weitergeben kann, die diese Zeit damals nicht miterlebt haben«, schrieb Schwarzschild in einer Mail an das Museum.

Er hoffe auch, dass Flüchtlinge in der jetzigen Zeit mit diesem Film eine Stärkung und Hoffnung erfahren, bei ihren täglichen Anstrengungen im neuen Land und in ihrem Gefühl des Verlusts der Heimat.

Neue Perspektive

Seine Rückkehr nach Wertheim ermögliche es ihm, sich erneut mit den Wunden und Narben zu befassen, sie genau zu betrachten, auf sie zu achten, aber auch sie in einer neuen Perspektive zu sehen, sagt Schwarzschild am Ende des Films.

Er könne besser mit ihnen umgehen, dass er seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht habe und akzeptieren könne, dass ein Teil von ihm wohl oder übel Deutsch ist und zu Deutschland gehört.

PETER RIFFENACH