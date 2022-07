Lebensgefährtin angegriffen: 35-Jähriger wird nicht verurteilt

Amtsgericht Wertheim

Wertheim 06.07.2022 - 16:15 Uhr 2 Min.

Bei einem Streit mit seiner damaligen Lebensgefährtin im gemeinsamen Haus in Külsheim soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, am 31. Juli vergangenen Jahres während eines Streits seine damalige Lebensgefährtin gegen den Oberschenkel getreten zu haben, und als diese am Boden lag und sie anschließend gewürgt zu haben. Beim Prozess bestritt der Lastwagenfahrer alle Taten. Er beschwerte sich jedoch über die Antragstellerin, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat und die noch in dem gemeinsamen Haus wohnt, aus dem er im August vergangenen Jahres ausgezogen ist. Die Rechtsanwältin des 35-Jährigen vermutete eine »Retourkutsche«, da ihr Mandant gegen die 30-Jährige Anzeige wegen Betrugs und Urkundenfälschung eingelegt hatte. Die »eheähnliche Lebensgemeinschaft« des Paars soll von diversen Streitigkeiten geprägt gewesen sein, die Taten jedoch seien eine »Erfindung« der Mutter, so die Rechtsanwältin. Die Mutter des gemeinsamen Sohnes erklärte, der Streit sei wegen eines falschen Energy-Drinks eskaliert, und der 35-Jährige habe »die Wohnung zerstört«. Sie soll angespuckt und körperlich misshandelt worden sein. In ihren Ausführungen blieb die Hausfrau sehr allgemein, obwohl sie von den Juristen nach mehr Details gefragt wurde, fiel es ihr schwer, konkret zu antworten. Es sei schon so lange her, erklärte sie.

Zwischen ihr und dem Angeklagten kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung im Sitzungssaal, so dass die Richterin eine Unterbrechung veranlasste, damit sich die Gemüter beruhigen konnten. Die 35-Jährige gestand ein, dass es ein Fehler gewesen sei, nicht zum Arzt zu gehen und die Verletzungen dokumentiert zu haben, um ihre Vorwürfe zu untermauern.

»Heilloses Chaos«

Eine weitere Zeugin wurde vor Gericht angehört. Die 38-Jährige kenne die Antragstellerin, vor allem wegen der befreundeten Kinder, gut. Sie erklärte, dass sie einen Anruf erhalten habe, in dem ihr ihre Freundin unter Tränen von dem eskalierten Streit berichtet habe.

Sie habe ihr geholfen, das »heillose Chaos« aufzuräumen und Kratzspuren an ihrem Arm und der Schulter gesehen. Sie riet ihr zu der Dokumentation der Verletzungen, zum Arzt sei diese jedoch nicht gegangen.

Der Staatsanwalt sah den Sachverhalt als bestätigt, auch wenn wenig aussagekräftige Beweise vorlagen. Da der Angeklagte, keine Eintragungen im Bundeszentralregister hat, plädierte er auf eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Euro.

Die Rechtsanwältin sah das gänzlich anders. Der Vorfall hätte so nie stattgefunden, und die Zeugin hätte sich nicht mal mehr an das Würgen erinnern können. Sie plädierte auf einen Freispruch. Richterin Ursula Richter verkündete diesen einige Minuten später und begründete ihr Urteil mit zu wenig Beweismaterial und den zum Teil widersprüchlichen Aussagen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

