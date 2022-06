Wie Gerhard und Marion Barthel die Töpferei im Taubertal betreiben

Handwerk

Werbach Mittwoch, 08.06.2022 - 11:46 Uhr

»Al­les, was ich hier in der Werk­statt tue, und über­haupt al­les, was ich tue, um mein Le­ben zu er­hal­ten, ma­che ich aus­sch­ließ­lich mit mei­nen ei­ge­nen Hän­den - und dar­auf bin ich ziem­lich stolz«, sagt Ma­ri­on Bart­hel. Die 61-jäh­ri­ge Ke­ra­mi­ke­rin ar­bei­tet seit fast 40 Jah­ren mit ih­rem Mann in der Töp­fe­rei im Tau­ber­tal in Wer­bach. Der ge­lern­te Ke­ra­mi­ker-Meis­ter Ger­hard Bart­hel un­ter­stützt die Stadt Wert­heim am Wo­che­n­en­de des 11. und 12. Ju­ni als Markt­meis­ter bei der Or­ga­ni­sa­ti­on des Wert­hei­mer Töp­fer­mark­tes.