Laternen und Kinderaugen leuchten

Martins-Umzug: Exakt um 17 Uhr Einzug in die Waldenhäuser Kirche - Freundliche Helfer sichern den Verkehr

Wertheim 11.11.2022 - 14:48 Uhr < 1 Min.

Stolz zeigen die Kindergartenkinder aus Waldenhausen ihre selbst gebastelten Laternen. Foto: Thilo Winkelmann

Zuvor hatte Nicole Obel, Leiterin der städtischen Kindertagesstätte, zusammen mit ihren beiden Erzieherinnen Carmen Dankowski und Bettina Yiangoullas eine kleine Martins-Feier in der evangelischen Kirche Waldenhausen organisiert.

Pünktlich um 17 Uhr durften hier die kleinen Mitwirkenden in die Kirche einmarschieren und ihren zahlreich erschienenen Geschwistern, Eltern und Großeltern die eingeübten Lieder und Gedichte zum Martinstag vortragen. Besonders gut einstudiert war wohl das Lied »Ein bisschen so wie Martin«, denn hier wurde besonders kräftig mitgesungen.

Die Kinder fieberten dem schönen Ereignis schon seit Tagen entgegen, und nach dem letzten Lied gab es kein Halten mehr, denn alle wollten hinaus in die einsetzende Dämmerung, um ihre meist aufwendig selbst gebastelten Laternen leuchten zu sehen. Auch ein paar Tränchen wurden vergossen, denn keiner wollte der Letzte auf dem Weg nach draußen sein.

Nur Batterien und Glühbirnen

Deutlich war den Kleinen die Begeisterung für die leuchtenden, flackernden Laternen und den warmen Schein von Licht und Feuer anzusehen - sicherheitshalber waren die Laternen aber nur mit Batterien und Glühbirnen bestückt. Freundliche Helfer regelten in leuchtenden Warnwesten immer abschnittsweise den Verkehr und sorgten so für die Sicherheit der jungen Laternenträger auf ihrem Weg quer durch Waldenhausen. Am Rathaus wurde ein kleiner Stopp eingelegt, um mit Begleitung von Gitarre und Trompete weitere Martins- und Laternenlieder zu singen. Anschließend ging es bergauf zum Kindergarten, wo es zum Ausklang eines ereignisreichen Abends für die Laternenträger Punsch und Würstchen und für die Erwachsenen Glühwein gab.

THILO WINKELMANN