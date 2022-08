Malteser in Wertheim legen ihre Angebote für Trauernde neu auf

Langsam zurück ins Leben locken

Wertheim 21.08.2022 - 11:39 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei den Angeboten der Malteser ist jeder Ausdruck von Trauer erlaubt.

Leben, das heißt für die meisten Menschen, nach Glück und Geld zu jagen, ständig mit der Zeit zu jonglieren und Tag für Tag aufs Neue zu versuchen, all das, was zu tun ist, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Plötzlich bricht der Tod in dieses trubelige Leben ein. Und die Welt steht still. Allerdings nur für jenen Menschen, der durch den Todesfall jäh aus seinem Alltag gerissen wurde. "Draußen" geht das Leben so geschäftig weiter wie zuvor. Zeit und Raum, um zu trauern, wird immer knapper. Aus dieser Beobachtung heraus beschloss der ambulante Hospiz- und Palliativdienst, neue Angebote für Trauernde aus dem Main-Tauber-Kreis zu schaffen.

Derzeit hören wir täglich von Menschen, die im Krieg von Gewehrkugeln oder Raketen getötet werden. Auch die Corona-Krise fordert weiterhin Opfer. Obwohl der Tod so präsent ist wie kaum je zuvor, stellt er weiterhin ein Tabuthema dar, sagt Petra Dürr vom Hospiz- und Palliativdienst. Die 56-Jährige engagiert sich seit 2014 ehrenamtlich als Hospizbegleiterin. Vor einem Jahr schloss sie ihre Weiterbildung zur Trauerbegleiterin ab. Zusammen mit Sabine Karwath bietet sie Trauernden Einzelgespräche an. Außerdem gibt es ein offenes Trauercafé, eine feste Trauergruppe sowie das Angebot "Trauerwandern".

Nicht nur Nachbarn und Bekannte ringen bei der Begegnung mit einem Trauernden nach Worten. Auch der Trauernde kann oft kaum ausdrücken, was mit ihm los ist. "Viele Trauernde ziehen sich erst mal komplett zurück, sie können über das, was sie empfinden, einfach nicht sprechen", bestätigt Petra Dürr. Eine ihrer Hauptaufgaben als Trauerbegleiterin besteht nach ihren Worten darin, trauernde Menschen "langsam wieder ins Leben zu locken". Dies geschehe jedoch ohne jeden Druck. Die gelernte Einzelhandelskauffrau weiß, dass ein Trauernder auch nach einem Jahr oder sogar noch nach drei, vier Jahren tief in seiner Trauer gefangen sein kann.

Eine Trauerbegleiterin ist eine Art Mentorin, die den Betroffenen durch den gesamten Prozess der Trauer hindurch fachkundig zur Seite stehen. Diese Fachkunde eignete sich Dürr über einen Zeitraum von fast zwei Jahren an. "Im Dezember 2019 stieg ich in den Grundkurs zur Trauerbegleiterin ein, im August vergangenen Jahres schloss ich den Aufbaukurs ab", schildert sie.

Insgesamt absolvierte Dürr, meist an Wochenenden, 200 Fortbildungsstunden. Diese gründliche Ausbildung ist notwendig, weil der Umgang mit Trauernden sehr heikel sein kann. So gilt es einzuschätzen, ob ein Trauerstadium noch "normal" ist oder ob sich bereits eine echte Depression manifestiert hat.

Wobei mit dem Wort "normal" behutsam umgegangen werden muss, denn jeder trauert anders; und so ist es zum Beispiel auch kein Zeichen von Narzissmus, wenn ein Trauernder nicht imstande ist zu weinen. Eben dies hatte vor kurzem ein Teilnehmer der festen Trauergruppe zu Petra Dürr gesagt: "Ich kann einfach nicht weinen, ist das nicht schlimm?" Die Trauerbegleiterin schüttelte ihren Kopf: "Nein, das ist nicht schlimm, denn jeder Mensch trauert anders."

Dieses "anders trauern" geht bis in die Träume hinein. Auch das wurde kürzlich in der Trauergruppe besprochen: "Manche erzählten, dass sie von ihrem Verstorbenen träumten, andere sagten, dass ihnen das noch nie passiert sei."

Trauernde stehen in gewisser Weise in Opposition zur Normalität. Petra Dürr versinnbildlicht dies mit dem Wort "ver-rückt", wobei sie bewusst einen Bindestrich zwischen die beiden Silben setzt. Nach dem Tod eines geliebten Menschen befinde man sich plötzlich nicht mehr dort im Leben, wo man die ganze Zeit gewesen ist. "Man ist sozusagen von seinem Platz ver-rückt", erklärt sie.

Plötzlich kommen Gefühle hoch, die man niemals in sich vermutet hätte. Im Trauercafé, in der Trauergruppe und beim Trauerwandern dürfen diese Gefühle herausgelassen werden. Auch ist es den Trauernden möglich, ganz und gar "ver-rückte" Gedanken zu äußern. Dies wird nicht als verstörend, peinlich oder provokant empfunden, weil alle Ähnliches mit- und durchmachen.

Wobei "Ver-rücktes" natürlich nicht gleich beim allerersten Treffen geäußert wird. "Unsere feste Trauergruppe trifft sich insgesamt zehn Mal", berichtet Dürr. Aktuell nehmen vier Männer und Frauen aus dem Landkreis im Alter zwischen 50 und 70 Jahren an dieser Gruppe teil. Von Mal zu Mal, so die Trauerbegleiterin, wuchs die Gruppe enger zusammen, sprach man freier miteinander. Von Mal zu Mal wurde die Stimmung allerdings auch gelöster: "Neulich hatte eine der Teilnehmerinnen erstmals wieder Lippenstift aufgetragen, sie hat sogar ein bisschen gelacht", erzählt Dürr. Pat Christ

Pat Christ

Hintergrund: Trauerangebote Das Trauercafé findet immer am letzten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Malteser-Geschäftsstelle in der Wertheimer Brückengasse 12 statt. Jeder kann ohne Anmeldung vorbeikommen. Für die geschlossene Trauergruppe, die spätestens im Oktober neu starten soll, ist eine feste Anmeldung für zehn Abende vorgesehen. Alle Angebote sind kostenfrei. Wer Kontakt aufnehmen möchte oder Fragen hat, kann sich per Mail bei Ursula Schlachter melden: Ursula.Schlachter@malteser.org. (pat)