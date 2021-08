Langeweile war für Maria Dinkel immer ein Fremdwort

Verabschiedung: Erzieherin und Kindergartenleiterin aus Freudenberg geht nach 43 Jahre Dienst in den Ruhestand

Mit einem Lied von ihrem ehemaligen Team wurde am Donnerstag die langjährige Leiterin des Kindergartens St. Josef in Freudenberg in den Ruhestand verabschiedet.

In der Vor-Covid-Zeit wurden Vorschüler aus dem Kindergarten St. Josef in Freudenberg mit einem »Rausschmeißerfest« in die Schule verabschiedet. Er wolle nicht so weit gehen, die Verabschiedung der langjährigen Leiterin der Einrichtung so zu bezeichnen, scherzte Diakon Michael Baumann, der seit drei Jahrzehnten mit Maria Dinkel zusammenarbeitet, die vor 43 Jahren zunächst ihr Vorpraktikum und danach ihre Stelle als Erzieherin in der Freudenberger Einrichtung antrat.

Seit 36 Jahren sei sie Leiterin des Kindergartens, der damals noch vier Gruppen mit gleichen Öffnungszeiten hatte, berichtete Baumann.

Steigende Herausforderungen

In den vier Jahrzehnten seien die Herausforderungen, Vorschriften und Vorgaben immer größer und komplexer geworden. Die Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Eltern, Um- und Anbaumaßnahmen und die Erweiterung auf mittlerweile sieben Gruppen, nannte der Diakon nur einige wenige Beispiele, bei denen Dinkel als »Herz, Motor und Seele« des Kindergartens gefordert gewesen sei.

23 Mitarbeiter

Neben den Mitarbeitern, inzwischen sind es 23 pädagogische Fachkräfte, sei Dinkel das Wohl der Kinder immer besonders am Herzen gelegen, waren sich Baumann, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Rene Rosche und Bürgermeister Roger Henning einig.

Das Team, für das die bisherige Stellvertreterin und neue Leiterin der Einrichtung, Susan Weißenborn, die Verdienste ihrer Vorgängerin würdigte, hatte zum Abschied der ehemaligen Chefin ein sehr persönliches Lied zur Melodie des Titels »Auf das, was da noch kommt« von Lotte und Max Giesinger getextet.

Dinkel habe sehr viele Generationen von Kindern auf dem Weg begleitet und sie wachsen sehen, erklärte die Elternvertreterin Jennifer Schmitt und lobte die aufopfernde Art Dinkels, mit der es ihr und ihrem Team stets gelungen sei, die Kinder voranzubringen. »Deine Arbeit hat Früchte getragen und wird noch lange spürbar sein«, so die Elternsprecherin.

Mit drei Bürgermeistern habe Maria Dinkel in ihrer Dienstzeit zusammengearbeitet und jede Herausforderung gemeistert, berichtete Henning. Statt sich auf den Ruhestand vorzubereiten, habe sie in den zurückliegenden eineinhalb Jahren die größte Herausforderung der 36 Leitungsjahre zu bewältigen gehabt, bedankte sich der Rathauschef für den Einsatz der Leiterin und ihres Teams für die Kinder in der Coronakrise.

In den Kindertagesstätten gehe es schon lange nicht mehr darum, die Kinder bloß zu beaufsichtigen, sondern man müsse sie ins Leben begleiten und für Bildung sorgen, erklärte Rosche.

»Abschiedsreden sollen so kurz sein wie Liebeserklärungen«, stellte die scheidende Leiterin an ihrem vorletzten Arbeitstag fest und schaffte es nicht ganz, sich an diese Vorgabe zu halten.

Langeweile sei in den mehr als vier Jahrzehnten ihrer Tätigkeit in Freudenberg ein Fremdwort gewesen, erklärte Dinkel und lobte das Team und die Verantwortlichen, mit denen sie in dieser Zeit zusammengearbeitet hat.

Viele Erfahrungen gesammelt

Über die Jahre habe sie »sehr viele gewinnbringende Erfahrungen gesammelt und inspirierende Begegnungen gehabt und ungezählte Glücksmomente mit den Kindern erlebt«, stellte sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge fest.

Froh waren alle, dass man sich nicht das letzte Mal gesehen hat, denn Maria Dinkel hat zugesagt, künftig als Aushilfe in Notzeiten einzuspringen.

