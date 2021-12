Langer Weg zur Baugenehmigung

Wertheim 10.12.2021 - 10:58 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei der Genehmigung eines Einfamilienhauses am südlichen Ortsrand von Sonderriet hatte sich das Regierungspräsidium Stuttgart quergestellt: Das Grundstück liege im Außenbereich, dort dürfe nicht gebaut werden.

Für den Bauherren ist dieses Argument schwer verständlich, schließt das Grundstück doch direkt an den Ort und ein ebenfalls mit einem Haus bebauten Nachbargrundstück an. Unter der Voraussetzung, das Grundstück gehöre zum Innenbereich, hatte die Stadt Wertheim das Vorhaben schon genehmigt. Doch das Regierungspräsidium sieht das anders: »Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Stuttgart endet der Innenbereich, unabhängig vom Verlauf der Grundstücksgrenzen, unmittelbar hinter dem letzten Haus des im Zusamenhang bebauten Ortsteils«, heißt es in der Sitzungsvorlage. Bedeutet: Genehmigungsfähig ist das Vorhaben nur, wenn mit einer Einbeziehungssatzung die gesetzliche Grundlage für eine Baugenehmigung hergestellt wird, der Außenbereich also zum Innenbereich gemacht wird.

Die Vorbereitungen dafür hatte der Wertheimer Gemeinderat schon im Juli auf den Weg gebracht, das Verfahren war aber entsprechend aufwendig, weil zahlreiche Gutachten nötig waren und auch die Pläne für eventuelle Einwendungen öffentlich ausgelegt werden mussten. Nun sind alle Stellungnahmen eingearbeitet und bewertet. Der Ortschaftsrat hat der Ausweisung der Einbeziehungssatzung einstimmig zugestimmt, am Montag auch der Bauausschuss. Nun liegt die Entscheidung beim Gemeinderat.

Für Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf blieb trotz der positven Entscheidung ein bitterer Beigeschmack: Er frage sich, ob das ganze Verfahren ein Machtspiel zwischen Stadtverwaltung und Regierungspräsidium gewesen sei: »Wie viele zusätzliche Kosten für Stadt und Bauherr sind da wohl entstanden?« Es sei außerdem bei dem Verfahren »mit vielen Unwahrheiten im Ort rumgegangen« worden, meinte Kempf. »Ein zweites solches Verfahren verträgt ein Ort nicht.«

scm