Langer Atem für neue Brücken nötig

Bau: Verfahren für Ersatz der alten Mainbrücke nach Kreuzwertheim läuft - Aufwendige Planung bei Freudenberg

Aschaffenburg 06.11.2022 - 18:46 Uhr 3 Min.

Brückenprüfung in Kreuzwertheim im Juli: Von unten lassen sich die Fahrbahnplatte aus Beton und die stählerne Tragkonstruktion auf Schäden überprüfen. Dass die Mainbrücke neu gebaut werden muss, ist schon seit Jahren klar. Archivfoto: Matthias Schätte

»Ein echter Meilenstein in der Projektrealisierung«, erläutert Klaus Schwab die Bedeutung des Antrags auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zur Erneuerung der Mainbrücke zwischen Wertheim und Kreuzwertheim. Und fast so wertvoll wie die Verkehrsfreigabe am Ende. Schwab ist Chef des Staatlichen Bauamts in Aschaffenburg, seine Behörde hat den Brückenneubau geplant und bei der Regierung von Unterfranken den Antrag gestellt. Die grenzüberschreitende Brücke wird auf Grundlage der in Bayern geltenden Gesetze und Rechtsnormen durchgeführt, deshalb haben der Freistaat und Baden-Württemberg einen Staatsvertrag und ein Verwaltungsabkommen geschlossen.

Gegen Schiffe absichern

Schon lange ist klar, dass die alte Brücke erneuert werden muss, weil sie sanierungsbedürftig ist und nicht sicher gegen Schiffsanprall: Der derzeitige Pfeiler im Main hat in der Vergangenheit schon mehrfach - glimpflich ausgegangene - Begegnungen mit Binnenschiffen gehabt. Die Neukonstruktion soll ohne Pfeiler im Fluss auskommen, deshalb trägt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auch knapp die Hälfte der Baukosten.

Vorgesehen ist eine knapp 177 Meter lange Stabbogenbrücke mit nach außen geneigten Bögen. Sie soll möglichst niedrig sein und nicht die Optik des Maintals stören oder der Wertheimer Burg die Schau stehlen. Zwei Vorlandbrücken von Kreuzwertheimer und Wertheimer Seite führen bis zum den Fluss überspannenden Bogenelement. Das soll auf dem Parkplatz des Hofgartenschlösschens vorgebaut und dann per Ponton in Position gebracht werden. Die Brückengestaltung kam bei einer öffentlichen Vorstellung in der Kreuzwertheimer Dreschhalle im November 2017 gut an.

Preise steigen wohl

Was das kosten wird? Im Vorentwurf von 2018 waren 13,3 Millionen Euro veranschlagt. »Klar, das wird noch steigen«, prophezeit Schwab. »Wie sehr, lässt sich nicht seriös beantworten.« Eine neue Kostenschätzung soll es nach Ende der Ausführungsplanungen geben.

Auch die Frage, wann die Bagger rollen, lässt sich nicht so einfach beantworten. Vor Jahren war von einem Neubaubeginn 2020 die Rede, dann wurde es immer später. Wann es nun so weit ist, hängt vom Planfeststellungsverfahren ab. »Das schnellste, das ich erlebt habe, hat ein gutes Jahr gedauert«, sagt Schwab. Wenn alles glatt gehe, könnte in eineinhalb Jahren der Planfeststellungsbeschluss stehen. Nach dem Beschluss ist das Vorhaben ausschreibungsreif, danach vergeht noch ein Jahr für Feinplanung.

Knackpunkt Grunderwerb

Grunderwerb ist noch ein heißes Thema, erklären Schwab und sein Abteilungsleiter Waigand. Ohne kann der Bau nicht beginnen. Bis alles erledigt ist, dürfte die zweite Jahreshälfte 2025 angebrochen sein. Und bis die Brücke bei angenommenen zweieinhalb Jahren Bauzeit fertig ist, ist es 2028.

Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma sagt, er persönlich rechne mit einem Baubeginn 2026. Das Interesse der Bürger an den im Kreuzwertheimer Rathaus ausliegenden Unterlagen sei bisher überschaubar. Sie können dort und im Wertheimer Rathaus noch bis einschließlich 23. November eingesehen werden, Einwendungen durch vom Projekt Betroffene sind noch bis einschließlich 7. Dezember möglich.

Nah dran

Ganz nah dran wird während der Bauzeit Karl-Heinz Hoppe sein: Der Kreuzwertheimer wohnt seit 2010 in der Brückenstraße. Auch wenn die Zufahrt zur Baustelle nach den neuesten Plänen nicht mehr unmittelbar an Hoppes Wohnung vorbeiführt, sind Einschränkungen für die Anwohner nicht auszuschließen, heißt es in den Plänen. Vor zwei oder drei Jahren habe er seine Bedenken gegenüber dem Staatlichen Bauamt geäußert, jedoch nie eine Antwort erhalten, sagt Hoppe. »Ich will die Brücke ja nicht verhindern. Ich frage mich aber, ob es die alte nicht auch noch ein paar Jahre länger tut, wenn die Tonnage für Lkw weiter begrenzt wird. In diesen Zeiten können wir das Geld doch anderswo besser investieren«, erklärt er. Die neuen Pläne will er sich demnächst anschauen, als Betroffener hat er auch ein Einwendungsrecht.

Bei der Planung wurde darauf geachtet, Einschränkungen zu minimieren: Zwar ist die Brücke während des Baus für zweienhalb Jahre nicht nutzbar. Aber die einstmals für elf Monate angedachte Sperrung der Zufahrt zur Eichelsteige ist auf drei Monate reduziert, den Rest der Zeit soll zumindest eine Spur mit Ampelregelung nutzbar bleiben.

Noch nicht so weit wie bei der Verbindung von Wertheim nach Kreuzwertheim ist man knappe 26 Kilometer mainabwärts: Das Projekt der neuen Mainbrücke von Freudenberg nach Kirschfurt inklusive Ortsumfahrung ist deutlich aufwendiger in der Planung. »Das sind schon ein paar Ordner mehr«, sagt Bauamtsleiter Schwab. Neben einer deutlich längeren Mainbrücke - etwa 350 Meter - muss auch die komplette Trasse der Umgehungsstraße geplant werden.

»Wir sind gut vorangekommen«, erklärt der Leitende Baudirektor. Man sei derzeit in der Phase der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens, das heißt, das nötige Aktenpaket wird gerade geschnürt.

Ein Knackpunkt dabei werden der veränderte Hochwasserabfluss des Mains und die dafür notwendigen Gutachten sein. Der Straßendamm wird zu einem veränderten Abfluss führen, an anderer Stelle muss daher ein sogenannter Retentionsraum geschaffen werden. Hier habe komplett neu geplant werden müssen, »das hat uns Zeit gekostet«, räumt Schwab ein. Die Flächen, die für den Retentionsraum ausgebaggert werden müssen, müssen aus naturschutzrechtlichen Gründen zuvor eine komplette Vegetationsperiode beobachtet werden.

Antrag bis Ende Juni?

Weil auch ein Wasserschutzgebiet betroffen ist, macht das die Planungen nicht leichter. Doch alles muss erledigt sein, bevor die sogenannte Vorprüfung starten kann. Schwab hofft, den Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens Ende des ersten Halbjahres 2023 stellen zu können. Im günstigsten Fall würde es dann auch dort mindestens zweieinhalb Jahre dauern, bis die Bagger rollen. Auch hier dürfte sicher sein, dass die bisher veranschlagten 23 Millionen Euro nicht reichen werden.

