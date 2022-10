Landwirtschaftsminister wehrt sich

Kommunalpolitik: Cem Özdemir zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe »Vor.Ort« der Grünen zu Gast

MAIN-TAUBER-KREIS 03.10.2022 - 13:44 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Protestkundgebung: Vor der Veranstaltung hatten sich nach einem Konvoi mit über 80 Schlepper und Traktoren viele Landwirte aus der ganzen Region auf dem Vorplatz versammelt. Foto: Peter D. Wagner Cem Özdemir steht in der der Menge bereitwillig Rede und Antwort zu den Kritiken und Vorwürfen. Foto: Peter D. Wagner

Vor der Veranstaltung hatten sich nach einem Konvoi mit über 80 Schlepper und Traktoren zahlreiche Landwirte aus der ganzen Region auf dem Vorplatz zu einer Protestkundgebung versammelt. Dabei waren auf Tafeln Botschaften wie etwa »Sind unsere Ställe leer, kommt das Essen aus dem Ausland her« oder »Wir wollen Dich gesund ernähren - deutsche Wertarbeit auch beim Essen« zu lesen. Zugleich stand Cem Özdemir in der Menge bereitwillig öffentlich Rede und Antwort zu den Kritiken und Vorwürfen.

Komplett gefüllte Turnhalle

In der Alten Turnhalle, die mit weit mehr als 450 Zuhörern komplett gefüllt war, hieß Birgit Väth, Vorsitzende des Grünen-Kreisverbands, neben Bundesminister Özdemir und Bundestagsabgeordneten Sebastian Schäfer unter anderem auch etliche Bürgermeister aus dem Main-Tauber-Kreis sowie Vertreter des Kreisbauernverbands und des Kreislandwirtschaftsamtes willkommen. »Mich wundert immer wieder, dass man mir Dinge vorwirft, die von der Vorgängerregierung nicht umgesetzt wurden«, konstatierte Özdemir bei der Veranstaltung, die Sebastian Schäfer moderierte.

»Ich bin erst seit rund zehn Monaten in der Regierung, da kann man nicht erwarten, dass ich in dieser kurzen Zeitspanne alles abarbeiten kann, was zuvor 16 Jahre lang liegengeblieben ist. Ich habe mir den Beginn der Legislaturperiode ganz anders vorgestellt, denn zugleich befinden wir uns in der Situation eines Krieges in der Ukraine sowie einer Energiekrise mit immer mehr steigenden Preisen und Kosten« gab der Bundesminister um Verständnis werbend zu bedenken.

Zumeist sachlich kühl und souverän, jedoch mit Nachdruck wehrte sich Özdemir speziell gegen Vorwürfe, er würde sich nicht so für die Landwirtschaft einsetzen, wie diese es erwarte. »Im Gegensatz zu meinen Vorgängern verspreche ich nicht nur ein Herkunftszeichen, sondern löse diese Versprechen auch ein und werde dieses Zeichen einführen«, betonte er hinsichtlich einer Volldeklaration importierter Lebensmittel.

Ebenso versprach er eine Umsetzung der Ziele des 2019 eingerichteten Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung, der sogenannten Borchert-Kommission. Dieses hochrangige Expertengremium - benannt nach seinem Vorsitzenden, Bundeslandwirtschaftsminister a.D. Jochen Borchert - hat Empfehlungen zum Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung unterbreitet und damit der agrarpolitischen Diskussion Impulse gegeben. Anfang September 2022 hat das Kompetenznetzwerk zwar ein neues Mandat erhalten, allerdings haben die Experten beschlossen, die Arbeit ruhen zu lassen, bis eine Einigung über die Einführung einer Tierwohlprämie erreicht werde.

Zudem kündigte der Landwirtschaftsminister ein staatlich verordnetes Herkunftssiegel für Tiere zur Fleisch- oder Wurstproduktion an, damit der Verbraucher transparent die Abstammung nachvollziehen könne. Allerdings müsse die Kundschaft bereit sein, höhere Preise für entsprechende Produkte in Kauf nehmen, die aus erhöhter Tierwohlhaltung stammen. »Gegenwärtige Tatsache ist jedoch, dass der Rückgang der Tierhalter schneller ist als die Änderung des Konsumverhaltens«, stellte er fest. Dies führe zu der dramatischen Situation, dass viele alteingesessene Tierhaltungsbetriebe ihre Existenz aufgeben müssen.

»Mit Maß und Mitte«

»Wir haben beim Bienen- und Insektenreferendum einen gelungenen Weg gefunden, bei dem wir einerseits die Naturschutzinteressen und andererseits die Belange der Landwirtschaft in einen guten Ausgleich bringen konnten. Ich versuche, mit Maß und Mitte, auch bei der avisierten Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln insbesondere in Schutzgebieten die unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen, anders kommen wir in Deutschland nicht weiter«, meinte Özdemir. »Ich verstehe ihre Sorgen, Nöte und Ungeduld, ich will auch, dass es schneller vorangeht, aber das schaffen wir nur gemeinsam«, resümierte Özdemir als Reaktion auf die teilweise hitzigen Diskussionen.

PETER D. WAGNER