Wertheimer Landschaftsbild soll besser werden

Umwelt: Werbacher Büro mit dem Erstellen einer Biotopverbundplanung beauftragt

Wertheim 13.12.2022 - 15:22 Uhr 2 Min.

Vom Land Baden-Württemberg werden die Planungskosten mit 90 Prozent bezuschusst, informierte Jens Rögener vom Referat Stadtplanung und Umweltschutz.

Mit der Planung soll überprüft werden, wie bereits vorhandene Landschaftselemente, wie beispielsweise Streuobst- und Mähwiesen oder Sandmagerrasen, zum Schutz vieler Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume miteinander verbunden werden können. Als Folge des Volksbegehrens »Rettet die Bienen« wurde in Baden-Württemberg 2019 ein Eckpunktepapier erarbeitet, das dem Biotopverbund große Bedeutung einräumte. In der Novelle des Naturschutzgesetzes verpflichtet sich das Land zudem bis 2030, den funktionalen Biotopverbund im Offenland auf 15 Prozent der Landesfläche auszubauen.

Inseln verbinden

Rögener erläuterte, dass Tiere und Pflanzen in den Lebensrauminseln, die durch unkoordinierte Biotopausweisung entstehen, nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Fortpflanzung haben. Ziel der Planung sei es, diese Inseln miteinander zu verbinden. Die Summe der Einzelmaßnahmen bringe nicht nur Vorteile für die Natur, sondern auch für die Kommune, betonte Rögener. So könne neben der Stärkung der Biodiversität und der Verbesserung des Landschaftsbilds ein Pool für Ausgleichsmaßnahmen entstehen, die schrittweise umgesetzt werden können. Zudem würden Ökopunkte generiert, und nicht zuletzt erhalte die Stadt letztlich ein funktionierendes Ökosystem, was wiederum zu einer Imageverbesserung beitrage.

In der angeregten Diskussion betonte Rögener unter anderem auf Rückfrage von Bernd Hartmannsgruber (CDU) und Songrit Breuninger (FBW), dass es zunächst um die Aufstellung einer Planung gehe, die nicht sofort umgesetzt werden müsse. Sollten einzelne Maßnahmen realisiert werden, könne niemand zur Teilnahme gezwungen werden. »Wir prüfen im Einzelfall zunächst, ob dafür Grundstücke der Stadt verwendet werden können und klären die Teilnahmebereitschaft der privaten Grundstückseigentümer ab.« Dafür könnten auch Zuschüsse aus verschiedenen Fördertöpfen generiert werden, meinte der Umweltbeauftragte.

Keine Eigenleistungen

Die Frage von Marlise Teicke (Bündnis 90/Die Grünen), ob die Planungsleistung nicht in Eigenleistung in der Verwaltung realisiert werde könne, verneinte der Umweltbeauftragte: »Das ist ein ziemlich großer Aufwand, den wir nicht einfach neben unserer normalen Arbeit leisten können.« Heiko Diehm (SPD) wollte wissen, ob man sich gegen die vom Land vorgegebene Pflicht zur Ausweisung von Verbundflächen wehren könne, erklärte Rögener, dass die 15-Prozent-Verpflichtung nur für das Land im Ganzen gelte und nicht für jede Kommune im Einzelnen.

Dem Einwand von Ingo Ortel (SPD), der meinte, dass man aus seiner Sicht auf die Planung verzichten könnte, weil beispielsweise der Naturschutzbund oder andere Umweltorganisationen der Kommune genügend Hinweise geben, widersprach der Umweltbeauftragte mit Hinweis auf die Komplexität der Daten, die in die Planung einflössen und die weder der Verwaltung noch den Organisationen vorlägen.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war wichtig zu betonen, dass durch die Planung andere Projekte, wie beispielsweise Baugebietserschließungen, nicht beeinträchtigt werden sollen. »Es geht darum, den Flächennutzungsplan und die Biotopverbundplanung miteinander zu verzahnen«, ergänzte Fachbereichsleiter Armin Dattler.

PETER RIFFENACH