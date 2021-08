Landratsamt informiert über neue Corona-Regelungen

Pandemie: Nicht Geimpfte brauchen ab sofort an vielen Stellen einen aktuellen Antigen-Schnelltest

Erhalten geblieben ist die Maskenpflicht für alle - auch Geimpfte und Genesene. Zum Schulstart gilt inzidenzunabhängig für zunächst zwei Wochen generell die Maskenpflicht im Unterricht. Auch werden die Schulen weiter ein kostenloses, engmaschiges Testangebot für die Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte und Personal anbieten.

Wer sich nicht impfen lassen möchte, muss künftig in mehr Bereichen einen maximal 24 Stunden alten, negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder sowie Schülerinnen und Schüler.

Die Testpflicht für ungeimpfte Personen gilt für den Besuch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Ebenso müssen Ungeimpfte sich testen lassen, ehe sie Galerien, Museen, Gedenkstätten sowie Archive, Bibliotheken und Büchereien besuchen. Personen, die lediglich Medien abholen oder zurückgeben, brauchen keinen 3G-Nachweis (Geimpft, genesen oder getestet).

Auch für die Nutzung gastronomischer Angebote in Innenräumen wird ein 3G-Nachweis vorausgesetzt. Für das Abholen von Speisen ist dieser nicht notwendig. Ebenso gilt die Testpflicht für ungeimpfte externe Gäste in Betriebskantinen. Geimpft, genesen oder getestet muss auch sein, wer Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Wettstuben und Casinos besuchen möchte.

Zudem gilt diese Voraussetzung generell bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Bei Veranstaltungen im Freien herrscht Testpflicht bei mehr als 5000 Besuchern oder wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen unter anderem Konzerte, Theateraufführungen, Stadtführungen, Betriebs- und Vereinsfeiern, Filmvorführungen, Stadt- und Volksfeste, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Kongresse.

Die 3G-Regel wird darüber hinaus angewendet bei körpernahen Dienstleistungen beispielsweise in Kosmetik- und Nagelstudios, bei der kosmetischen Fußpflege, in Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie in Friseurbetrieben und Barbershops. Ebenso gelten die 3G bei Sport im Innenbereich, etwa in Fitnessstudios, Schwimmbädern oder Sporthallen, außerdem auch in Saunen und ähnlichen Einrichtungen wie Solarien, Dampfbädern oder Hamamen.

Auch müssen sich ungeimpfte Personen vor der Nutzung von Ausflugsschiffen oder touristischen Bus- und Bahnfahrten testen lassen. Des Weiteren ist ein 3G-Nachweis Voraussetzung für Angebote der Erwachsenenbildung wie Volkshochschulkurse in geschlossenen Räumen sowie bei Angeboten von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen.

In Beherbergungsbetrieben wie Hotels aller Art, Gasthäusern, Pensionen, Ferienwohnungen, Sharing-Unterkünften wie etwa Airbnb-Angeboten, (Dauer-)Campingplätzen und kostenpflichtigen Wohnmobil-Stellplätzen ist ein Test bei Anreise und dann alle drei Tage während des Aufenthalts erforderlich. Ferner gilt die Testpflicht in Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen.

In Clubs und Diskotheken müssen nicht geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Ein Schnelltest reicht nicht aus.

Die Testpflicht gilt nicht für Freizeit- und Amateursport in Sportstätten im Freien, an Badeseen mit kontrolliertem Zugang und in Freibädern sowie für Reha- und Schul-Sport. Ausgenommen von der Testpflicht sind auch religiöse Veranstaltungen.

