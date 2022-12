Landrat Schauder spricht beim Kreis-Haushalt 2023 von »Aufbruch in neue Zeiten«

Haushalt: 43 Millionen Euro weitere Schulden will der Kreis bis 2026 machen - Finanz-Werk fraktionsübergreifend mehrheitlich genehmigt

MAIN-TAUBER-KREIS 15.12.2022 - 11:55 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gegenüber der Einbringung des Haushalts in der vorherigen Sitzung hatten sich keine Änderungen mehr ergeben, ja Landrat Christoph Schauder sprach sogar davon, dass es Spaß gemacht habe, über den Haushalt zu beraten. Er nannte das Werk einen »Aufbruch in neue Zeiten«.

Viele Unsicherheiten

Das spricht für die gute Stimmung, die derzeit im Gremium des Landkreises herrscht. Doch klar war auch, mit so vielen Unsicherheiten, wie in diesem Jahr war noch kein Haushalt aufgestellt worden. Er wurde wieder von der Finanzverwaltung nach den Regeln der doppelten Haushaltsführung in Konten (Doppik) aufgestellt.

»Mutig«, war das Wort des Abends bei den Haushaltsreden. So nannte Manfred Schaffert, Fraktionsvorsitzender der CDU, den Haushalt 2023 »trotz aller negativen Prognosen und Risiken zukunftsorientiert, verantwortungsvoll, mutig und sozial herausfordernd«. Das auf insgesamt 793 Seiten gedruckte Zahlenwerk sei mutig, weil Landrat und Finanzverwaltung »bei der Aufstellung des Haushalts auch die finanzielle Situation der 18 Kommunen mit in den Blick genommen haben«.

Trotz der Aussicht auf sinkende Einnahmen habe man die Kreisumlage nicht erhöht. Das sei nur möglich, weil man in den vergangenen zehn Jahren viel Geld in die Rücklage gelegt hatte, von der man nun zehren kann.

Der Kreis habe in den vergangenen zehn Jahren viel investiert, und so gehe man auch in das neue Haushaltsjahr. Die Schulen liegen dem Kreis am Herzen, wie sich aktuell am Berufsschulzentrum (BSZ) in Wertheim zeigt. Immerhin 46,5 Millionen Euro kostet der Um- und Neubau, und so wie es derzeit aussieht, komme man mit diesem Budget aus.

Nächste große Aufgabe

Die nächste große Aufgabe wartet allerdings schon, wenn Wertheim abgeschlossen ist, die Sanierung des BSZ in Tauberbischofsheim. Dann sind alle drei beruflichen Schulen des Kreises wieder auf aktuellem Stand, nachdem die Sanierung der Schule in Bad Mergentheim schon abgeschlossen ist.

Die hohen Ausgaben im sozialen Bereich und beim Personal sind auch die Ansatzpunkte für Klaus Kornberger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung.

Er lobte die »weiterhin ungebrochene Investitionsfreude«, die »echte Perspektiven und Kontinuität, zukunftsorientiertes Handeln und Nachhaltigkeit« signalisieren. Insgesamt 43 Millionen Euro weitere Schulden will der Kreis bis 2026 machen, und das hält nicht nur die CDU-Fraktion für vertretbar.

»Moderat und vertretbar«

Auch die anderen Fraktionen können damit leben. »Investitionen in die richtigen Maßnahmen bildet die Basis für eine gute Zukunft«, meinte beispielsweise Thomas Kraft, Fraktionsvorsitzender der SPD. Das Plus von 1,7 Prozent im Sozialhaushalt sei »moderat und vertretbar«, obwohl sich in einigen Bereichen erhebliche Kostenanstiege und nicht kalkulierbare Unsicherheiten zeigen. Vor allem die Jugendhilfe und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes nannte er.

Albrecht Rudolf, FDP-Fraktionsvorsitzender, sprach davon, dass »diese riesige Summe für soziale Leistungen« dazu dienen, »die Sicherung des Zusammenhalts unserer Gesellschaft von Jung und Alt, Familien und Alleinstehenden, Reich und Arm« zu sichern und sie »sind überwiegend Pflichtaufgaben«.

Rainer Moritz, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, stellte fest, dass »der Landkreis Vorbildfunktion haben muss und nicht nur Mindeststandards erfüllen darf«. Grundsätzlich sei das Auto als Fortbewegungsmittel im ländlichen Raum nicht völlig zu »verbannen«, jedoch sollen die Mittel für Straßensanierungen im kommenden Jahr nicht zwischendurch noch ausgeweitet werden. Der aktuelle Etat müsse reichen. Die Forderung nach Ausbau des Bahnverkehrs und vor allem der Franken-, der Westfranken und Tauberbahn einte ihn mit den anderen Fraktionen.

Zu niedrige Steigerung

So auch mit Rolf Grüning, der aber seinen Blick mehr auf die seiner Meinung nach zu niedrigen Ansätze im Personalbereich lenkte. Mit Blick auf die in Kürze beginnenden Lohnverhandlungen für Länder und Kommunen hält er eine angenommene Steigerung von 2,8 Prozent für zu niedrig. Er sowie alle anderen Fraktionen begrüßten aber auch, dass der Kreis im kommenden Jahr keine freiwillige Leistung einschränken muss, wie beispielsweise die Förderung der Schulsozialarbeit.

Rolf Ehrmann, einzig verbliebenes Kreistagsmitglied der AfD, hat volles Vertrauen in die Finanzverwaltung des Kreises und erinnerte daran, dass auch schon die Generationen »vor uns es schwer hatten« mit der Haushaltsaufstellung.

»Haken dran«

Das Schlusswort lag dann wieder bei Landrat Christoph Schauder, der nach der mehrheitlichen Zustimmung zum Haushalt 2023 - es gab zwei Gegenstimmen - meinte: »Haushalt 2023, Haken dran«. MATTHIAS ERNST

Zahlen und Fakten: Kreis-Haushalt 2023

Insgesamt rechnet man mit ordentlichen Erträgen von 198.235.700 Euro bei ordentlichen Aufwendungen von 203.056.900 Euro.

Die Unterdeckung ist nur durch die Neuaufnahme von Schulden finanzierbar, wobei man aktuell von etwa sieben Millionen Euro ausgeht, die aufgenommen werden müssen. Für die kommenden Jahre soll diese Verschuldung noch gesteigert werden, um die vielfältigen Aufgaben des Kreises zu meistern. Vor allem der Sozialetat mit fast 95 Millionen Euro und der Personaletat mit gut 45 Millionen Euro schlagen hier zu Buche. Die jährlichen Steigerungen allein in diesen beiden Etats seien nur möglich, weil man in den vergangenen zehn Jahren gut gewirtschaftet und das Geld zusammengehalten hat. Dies verdeutlicht auch die Tatsache, dass die Kreisumlage auch 2023 bei 29,5 Prozent liegen wird. Sie soll allerdings bis 2026 steigen auf dann 33,5 Prozent, was die einzelnen Kommunen in deren Haushalten zusätzlich belasten wird. (mae)