Landrat Schauder lobt Einsatz der Soldaten während der Pandemie im Main-Tauber-Kreis

Austausch: Landkreischef und Oberst Lars Persikowski wollen Partnerschaft zwischen Bürgern und Soldaten intensivieren

MAIN-TAUBER-KREIS 31.01.2023 - 16:00 Uhr 1 Min.

Landrat Christoph Schauder im Gespräch mit Oberst Lars Persikowski (Kommandeur des Transporthubschrauberregiments 30 in Niederstetten) im Landratsamt. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

»Auf diese Patenschaft sind wir als Landkreis sehr stolz. Das Regiment ist ein wichtiger Mosaikstein in der Infrastruktur der Bundeswehr, die einen unverzichtbaren Beitrag für unser demokratisches Gemeinwesen leistet«, sagte Landrat Christoph Schauder.

Beispielhafte Unterstützung

Mit den sich wandelnden Herausforderungen würden auch die Aufgaben der Bundeswehr fortlaufend angepasst, so der Landrat. Die vielfältigen und notwendigen Einsatzbereiche zeigten sich besonders in den aktuellen Krisenzeiten und gingen weit über die Landes- und Bündnisverteidigung hinaus. Schauder nannte als Beispiele den Einsatz der Soldaten in den Impfzentren, während der Flutkatastrophe im Ahrtal und bei großflächigen Waldbränden in den vergangenen Jahren.

»Die Bundeswehr und die Zivilbevölkerung rücken in Krisenzeiten stärker zusammen. Die Anerkennung für den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten innerhalb der Gesellschaft ist gestiegen«, bekräftige Oberst Lars Persikowski, der die Führung des Regiments im Juni 2022 übernommen hat.

Landrat und Regimentskommandeur waren sich zudem über eine Intensivierung der jahrelangen Patenschaft einig und diskutierten Lösungsansätze für den sich verschärfenden Personalmangel, der auch nicht vor der Bundeswehr sowie der öffentlichen Verwaltung Halt macht.

Landrat seit 2022 Kommandeur

Bereits im vergangenen Jahr erhielt Landrat Christoph Schauder die Insignien als 20. Tauberfränkischer Kommandeur aus den Händen von Oberst Lars Persikowski, heißt es weiter. Das Ehrenamt wird jeweils für ein Jahr wahrgenommen und am sogenannten Tauberfränkischen Abend übergeben.

Der Tauberfränkische Kommandeur ist Bindeglied zwischen dem Transporthubschrauberregiment 30 und der Bürger und verkörpert während seiner Amtszeit die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft, so die Mitteilung.

Die unmittelbare Vorgängerin, Bundestagsabgeordnete Nina Warken, übte das Amt zwei Jahre aus, da ihre Amtszeit aufgrund der Corona-Pandemie verlängert wurde. Landrat Schauder ist nach Georg Denzer im Jahr 2002 und Reinhard Frank im Jahr 2008 bereits der dritte Landrat des Main-Tauber-Kreises, dem diese ehrenvolle Aufgabe übertragen wurde.

Das Transporthubschrauberregiment 30 wurde 1971 aufgestellt und ist seit 1980 in Niederstetten beheimatet. Es trägt zur Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung bei und hat in zahlreichen Einsätzen im Aufgabenspektrum der Krisenverhütung und Krisenbewältigung, zuletzt bis Juli 2022 in Mali, teilgenommen.

Das Hauptwaffensystem der Niederstettener Heeresflieger ist der Mittlere Transporthubschrauber NH90, der zum Personen-, Material und Verwundetentransport eingesetzt wird. Mit dem leichten Mehrzweckhubschrauber H145 stellt das Regiment zudem die Fähigkeit des Such- und Rettungsdienstes an Land (Search-and-Rescue Land) sicher.

Im Rahmen der Amtshilfe kommen die Hubschrauber der Heeresflieger bei Bedarf auch bei der Katastrophenhilfe und der Brandbekämpfung aus der Luft zum Einsatz.

