Landräte gemeinsam für die Tauberbahn

MAIN-TAUBER-KREIS 15.02.2023 - 14:19 Uhr < 1 Min.

Brauer unterstütze den jüngst von Landrat Bauer an die Adresse des federführend zuständigen grünen Verkehrsministers Winfried Hermann gerichteten Brandbrief. Der Kreistag von Schwäbisch Hall hatte bereits vor einigen Jahren mit Blick auf die angestrebte Verkehrswende vor Ort die Tauberbahn mit erheblichem finanziellen Mehraufwand gestärkt.

"Völlig falsche Richtung"

Ein zentraler Baustein war dabei die Verlegung des Schülerverkehrs auf die Schiene, macht der FDP-Politiker deutlich. Die aktuellen Diskussionen über eine mögliche Schließung von Bahnhaltepunkten entlang der Strecke gehen laut Brauer »in die völlig falsche Richtung«. Ein weiterer Ausbau der Schiene, gerade im ländlichen Raum, sei das Gebot der Stunde. Daher fordert Brauer eine konzertierte Aktion mit den beiden Landräten Gerhard Bauer (Schwäbisch Hall) und Christoph Schauder (Main-Tauber-Kreis) an der Spitze.

Flankierend dazu hat Freidemokrat Brauer sich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer Anfrage an das Stuttgarter Verkehrsministerium gewandt, »um Licht ins Dunkel bezüglich der weiteren Pläne für die Tauberbahn zu bringen«, so die Mitteilung. Um sich selbst ein Bild von der derzeitigen Situation zu machen, wird Brauer mit seinem Fraktionskollegen, dem verkehrspolitischen Sprecher der Landtags-FDP, Christian Jung, zeitnah die Strecke befahren.

el