Landkreis will Grundschule nutzen

Verwaltungsausschuss: Befristete Vermietung

Wertheim 04.07.2021 - 18:12 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Während der Sanierungsarbeiten sollen die Schüler des BSZ voraussichtlich für zwei Jahre auf den Reinhardshof umziehen.

Eine solcher Umzug ist allerdings erst möglich, wenn die Sanierungsarbeiten der Wartberg Grundschule Otfried-Preußler abgeschlossen sind. Dies soll voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres für das 6,4 Millionen Euro teure Projekt der Fall sein. Dann können die Schüler aus der Reinhardshofschule wieder auf den Wartberg zurückkehren, die Schüler des BSZ könnten auf den Reinhardshof wechseln. Eine Vermietung an den Landkreis ist ab Mitte 2023 geplant. Folgende Themen stehen unter anderen auf der Tagesordnung: Die Verlängerung der Stiftungsprofessur für die SRH Fernhochschule und der Jahresabschlusses 2020 der Tourismus Region Wertheim GmbH. Der Kauf eines Enforcement Trailers zur Überwachung des fließenden Verkehrs in Wertheim ist ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung. Mit diesem Gerät soll der Verkehr inner- und außerorts stärker auf mögliche Geschwindigkeitsüberschreitungen überwacht werden.

Die Entscheidung über die Annahme von Spenden, die Jahresabschlüsse der Jagdgenossenschaften Wertheim und Mondfeld für das Jagdjahr 2020/2021 sind weitere Themen der Sitzung. Eine Sitzung des Eigenbetriebs Burg Wertheim schließt sich mit folgender Tagesordnung an: Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Burg Wertheim.

gufi